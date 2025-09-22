4 funzioni di sicurezza dell'iPhone che potresti non conoscere

L'iPhone 17 di Apple è stato lanciato in tutto il mondo oggi con la solita gamma di aggiornamenti al suo hardware. Mentre le persone sono entusiaste dei nuovi strumenti, potresti non renderti conto che il tuo iPhone esistente ha alcune funzionalità utili e di potenziamento della sicurezza che dovresti utilizzare. Abbiamo raccolto quattro delle funzionalità di sicurezza più utili dell'iPhone che manterranno i tuoi dati sicuri, miglioreranno la tua privacy online e ti aiuteranno anche a localizzare il tuo telefono se viene perso o rubato.

1. Cartelle nascoste

Nascondere app e cartelle sull'iPhone. (Image credit: Future)

La funzionalità delle cartelle nascoste fa esattamente quello che dice il nome. Ti permette di nascondere foto, video e app in modo che siano accessibili solo tramite Face ID, Touch ID o usando il tuo codice di accesso. Ciò significa che chiunque guardando attraverso il tuo telefono non vedrà nulla di quello che hai scelto di nascondere in queste cartelle sensibili. Le app nascoste sono bloccate per impostazione predefinita, e l'album nascosto rimuove foto e video dal tuo album normale, quindi sono accessibili solo dopo aver fornito ulteriori dettagli per dimostrare la tua identità.

L'unica limitazione di questa funzionalità è che i bambini sotto i 13 anni che fanno parte di un gruppo di Condivisione Familiare non possono bloccare o nascondere app. Chiunque dai 13 ai 17 anni in un gruppo di Condivisione Familiare può bloccare o nascondere un'app, ma un genitore o tutore nel gruppo sarà ancora in grado di vedere che l'app è stata scaricata e quanto spesso è stata usata.

2. Protezione del dispositivo rubato

Protezione del dispositivo rubato sull'iPhone. (Image credit: Shaun Rockwood)

La Protezione del Dispositivo Rubato è una funzionalità disponibile su qualsiasi iPhone che esegue iOS 17.3 o versioni successive e richiede che tu abbia l'autenticazione a due fattori attivata sul tuo account. Aggiunge un livello extra di sicurezza quando il tuo iPhone è lontano da posizioni specifiche come la tua casa o il posto di lavoro, ad esempio quando stai lavorando o viaggiando all'estero. La Protezione del Dispositivo Rubato aiuta a mantenere sicuri i dettagli del tuo account e le informazioni personali se perdi o ti viene rubato l'iPhone.

Lo fa aggiungendo ulteriori requisiti di autenticazione per assicurare che solo la persona giusta possa accedere a questi dati. L'accesso a informazioni sensibili come password salvate o dettagli di carte di credito salvate richiede l'autenticazione Touch o Face ID, e viene aggiunto un ritardo di sicurezza ad altre azioni importanti come cambiare la password del tuo Account Apple, richiedendo di aspettare un'ora e poi verificare la tua identità per una seconda volta tramite Touch o Face ID.

3. Modalità blocco

Come attivare la modalità blocco sul tuo iPhone. (Image credit: Apple)

La modalità blocco è disponibile su qualsiasi iPhone che esegue iOS 16 in poi. È una funzionalità più drastica progettata per combattere attacchi informatici mirati e di alto livello limitando severamente la funzionalità del tuo telefono. App, siti web e molte altre funzionalità sono limitati per la sicurezza, e alcune funzionalità sono completamente disabilitate, come SharePlay, Album Condivisi e FaceTime Live Photos.

Altre limitazioni includono il blocco di varie tecnologie web, impedendo la connessione a hotspot Wi-Fi aperti e bloccando le chiamate FaceTime in arrivo. La maggior parte delle persone non dovrà mai preoccuparsi di questo tipo di attacco mirato, ma la modalità blocco è utile per le persone che lavorano in lavori che potrebbero attirare l'attenzione di attori malintenzionati. Questo può includere giornalisti, sostenitori della privacy e informatori.

4. Sicurezza per cancellazione dati

Come impostare il tuo iPhone per cancellare i dati dopo tentativi di accesso falliti. (Image credit: Shaun Rockwood)

Questa potrebbe essere vista come un'opzione nucleare, ma se sei davvero preoccupato di mantenere sicuri i dati sul tuo iPhone, questa è una funzionalità da considerare. Quando imposti un codice di accesso sul tuo iPhone, hai anche la scelta di abilitare l'opzione Cancella Dati.

Questo significa che dopo dieci tentativi di accesso falliti, il tuo telefono verrà automaticamente cancellato di tutti i dati e dovrai ripristinare il dispositivo da un backup. Stavi facendo backup, vero? Se no, allora dovrai configurarlo come un dispositivo nuovo di zecca e ricominciare da zero.

Questa funzionalità è particolarmente utile per sconfiggere gli attacchi brute force. Chiunque abbia il tuo telefono non ha modo di sapere se hai questa funzionalità impostata finché il tuo iPhone non si resetta da solo. Quindi se la sicurezza è la tua preoccupazione principale, questa è una che potresti voler assicurarti di abilitare.