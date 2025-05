Apple prepara una nuova app dedicata al gaming su iPhone, iPad e Mac

Dopo il successo di Apple Arcade (vi consigliamo di giocarci su questi dispositivi) e il rinnovato supporto al gaming su Mac grazie ad Apple Silicon, Apple vuole spingere ancora di più sul settore videoludico. Secondo un nuovo report di Mark Gurman (Bloomberg), la casa di Cupertino sta per lanciare un'app completamente dedicata ai videogiochi, disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV 4K.

Il debutto è previsto per la fine del 2025 e l’obiettivo è chiaro: offrire un hub centralizzato per l’esperienza gaming su tutte le piattaforme Apple. L’app permetterà di accedere rapidamente ai giochi, ma anche a achievement, classifiche, funzioni social e comunicazione tra giocatori.

Apple, quindi, sembra voler replicare un ecosistema simile a quello di Game Center in una forma più moderna e integrata, con l’ambizione di rafforzare la sua presenza nel mondo gaming, storicamente meno sviluppata rispetto ad altri settori.

(Image credit: Future)

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple è pronta a rivoluzionare l’esperienza di gioco sui propri dispositivi con una nuova app dedicata al gaming in arrivo entro la fine del 2025. Questa piattaforma unificata ospiterà tutti i titoli di Apple Arcade, il servizio in abbonamento da 6,99 euro al mese, e sostituirà definitivamente Game Center.

La nuova app offrirà un'interfaccia completa con accesso immediato ai giochi, contenuti editoriali a cura del team App Store, achievement, classifiche e comunicazioni tra utenti, diventando così un vero e proprio hub videoludico per l’ecosistema Apple.

Anche il Mac sarà parte integrante di questa trasformazione, con l’app che si integrerà al Mac App Store e sarà persino in grado di riconoscere giochi installati al di fuori dello store ufficiale – un'apertura storica che potrebbe attrarre sviluppatori, publisher e giocatori più esigenti. In quest’ottica, Apple sembra voler sfidare piattaforme come Steam, posizionando i suoi Mac con Apple Silicon come macchine da gaming di fascia alta. Titoli come Baldur’s Gate 3, Lies of P, Resident Evil 4 e Death Stranding hanno già fatto da apripista, mentre Cyberpunk 2077 è atteso a breve.

L'app non è stata menzionata per visionOS e Apple Vision Pro, ma resta da vedere se arriveranno novità anche per questi dispositivi. Se l’app verrà lanciata con un’espansione dell’offerta di Apple Arcade o con titoli AAA inediti, potrebbe rappresentare un punto di svolta nell’approccio dell’azienda al mondo del gaming.

(Image credit: Apple/Future)

Secondo un nuovo report di Bloomberg, la tanto attesa app per i videogiochi di Apple verrà svelata ufficialmente durante la WWDC 2025, che prenderà il via il 9 giugno. Tuttavia, la disponibilità effettiva è prevista per settembre 2025, in concomitanza con il rilascio delle nuove versioni di iOS, iPadOS e macOS.

La finestra temporale dell’annuncio è particolarmente interessante perché si colloca a ridosso del lancio di Nintendo Switch 2, previsto per il 5 giugno 2025: una mossa che potrebbe accendere i riflettori sull’impegno di Apple nel settore gaming.

Durante la WWDC, oltre alla nuova app per il gaming, ci si aspetta un carico importante di novità software: iOS 19, iPadOS 19, macOS, tvOS e la nuova versione di visionOS, insieme a un nuovo strumento IA per ottimizzare l’autonomia della batteria, funzionalità avanzate per la salute, un’app Traduci completamente ridisegnata e, forse, l’aggiornamento più sorprendente, la traduzione in tempo reale sugli AirPods, che verrebbe offerta gratuitamente come aggiornamento software.

Il keynote d’apertura è ormai alle porte: mancano solo 13 giorni all’inizio della WWDC 2025, dove si delineerà il futuro delle piattaforme Apple e, forse, della sua vera entrata nel mondo dei videogiochi.