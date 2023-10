Nvidia RTX 4080 Super e 4070 Super, quattro chipset diversi in ballo: proviamo a vederci chiaro

Secondo recenti indiscrezioni, Nvidia potrebbe utilizzare quattro GPU diverse per realizzare le versioni aggiornate delle sue RTX 4080 e RTX 4070.

La teoria secondo cui RTX 4080 Super e 4070 Super potrebbero utilizzare nuovi chipset è nuova, anche se si era già parlato della possibilità che Nvidia cambiasse GPU - utilizzando i chipset AD102 che attualmente alimentano la RTX 4090 per la 4080 Super. (La RTX 4080 vanilla è basata sulla GPU AD103).

In my opinion there may be chip mixing on 4080S and 4070S. That means 4080S can use AD102 or AD103, 4070S can use AD103 or AD104. Think about EVGA 2060KO.October 25, 2023 See more

Del resto il noto leaker Kopite7kimi ha proposto una teoria diversa - si tratta di un'opinione personale, quindi non gli daremo molto peso - secondo cui la RTX 4080 Supe sarà disponibile in due versioni, una con AD102 e una con AD103.

Ciò significa che alcuni modelli utilizzeranno un chip tecnicamente migliore di altri, e lo stesso sembra valere per la RTX 4070 Super che dovrebbe arrivare in una variante basata su AD103 e una basata su AD104.

Sebbene la teoria possa suonare strana non sarebbe nemmeno la prima volta che vediamo qualcosa di simile. Tuttavia per ora si tratta di speculazioni basate sulle teorie del leaker e niente più.

Se così fosse, ci ritroveremmo con due varianti di ciascuna scheda video che utilizzano GPU diverse. La domanda è: perchè qualcuno dovrebbe comprare la versione meno potente tra le due proposte? Questo è il punto cruciale: non è detto che usando un chipset superiore le prestazioni reali siano diverse.

Approfondiamo la questione...

Analisi: Super confusione!

Per il momento concentriamoci sulla RTX 4080 Super, la più interessante tra le due in quanto ci sono già diverse indiscrezioni sull'utilizzo della GPU AD102 per la sua produzione.

Anche se ci fosse una RTX 4080 Super costruita con l'AD102 della RTX 4090, che ha molti più core CUDA, e l'altra variante usasse il chipset AD103 con meno core, Nvidia potrebbe comunque ridurre o aumentare il numero di core di una variante per renderla identica all'altra. Per riuscire in tale in pressa dovrebbe semplicemente disabilitare i core su AD102 per farli coincidere con AD103.

"Non succederà mai!"... Ne siete certi? Perchè è già accaduto con la RTX 2060 KO Gaming di EVGA nel 2020, come sottolineato dallo stesso Kopite7kimi nel tweet qui sopra. Questa scheda utilizzava il chipset TU106 (che era la GPU per i modelli 2060 e 2070) oltre al TU104 (un chip di livello superiore utilizzato per i modelli 2070 Super e 2080).

Tuttavia, entrambi erano impostati in modo da avere lo stesso identico numero di core. Perché? Si trattava di un modo per utilizzare i chip TU104 che non erano abbastanza validi per la RTX 2080 (o 2070 Super): i core difettosi venivano semplicemente disabilitati portando il core count allo stesso livello del chipset TU106, di fascia inferiore. In breve, si tratta di un modo per sfruttare meglio le GPU imperfette di livello superiore, cosa che potrebbe accadere anche con il chip AD102 che finirebbe nella RTX 4080 Super, almeno in teoria.



Un'altra voce relativa alla presenza del chipset AD102 sulla 4080 Super, tuttavia, sosteneva che Nvidia avrebbe potuto utilizzare la GPU per aumentare la VRAM a 20 GB, poiché AD102 è necessario per ottenere un bus di memoria da 320 bit per gestire tale quantità di RAM video.

Se Nvidia stesse optando per AD102 semplicemente per riciclare i chip che non sono abbastanza buoni da essere selezionati per la RTX 4090, come suggerito, questo vorrebbe dire che non vedremo una RTX 4080 Super con 20 GB di RAM. Ciò lascia intendere che la fonte della precedente indiscrezione sulla RAM potrebbe aver preso una cantonata. (Anche se, a onor del vero, nulla di tutto ciò esclude definitivamente l'indiscrezione sulla VRAM - ricordiamo che non si tratta di un'affermazione "certa" bensì di una teoria elaborata da Kopite7kimi, come abbiamo già osservato).

Per quanto riguarda la RTX 4070 Super, le voci più recenti indicano che questa potrebbe essere disponibile anche in una variante diversa, chiamata Ti Super, quindi in questo caso la versione AD103 qui riportata potrebbe essere configurata per essere un po' più potente della Super "vanilla", per così dire. Anche se non siamo ancora convinti di questo schema di denominazione.

Come abbiamo più volte ripetuto stiamo analizzando indiscrezioni, non formulando ipotesi. Non ci sono certezze sulla reale nomenclatura delle schede video e le uniche informazioni che abbiamo (per altro molto confuse) riguardano principalmente l'uso dei chipset nelle diverse GPU. Siamo certi che nelle prossime settimane ne sapremo di più anche perchè il lancio di questi modelli non dovrebbe essere molto lontano.

Fonte: VideoCardz