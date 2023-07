Ignorate gli haters, la Nvidia RTX 4060 non è affatto un flop

Nvidia ha finalmente presentato la sua tanto attesa RTX 4060 e, fin dalle prime ore successive al lancio, abbiamo letto e sentito un mare di critiche che reputiamo eccessive, quindi proveremo a fare chiarezza.

Dopo aver testato la RTX 4060 ci siamo domandati se avessimo recensito la stessa scheda tanto criticata da molti recensori o se la nostra unità fosse diversa dalle altre, perché i numeri che rilevato durante i test non giustificavano in alcun modo il livello delle critiche subite da questa GPU.

Siamo invece convinti che ci sia qualcos'altro sotto, ovvero che molta gente sia arrabbiata con Nvidia e stia sfogando la propria frustrazione su uno dei migliori prodotti di fascia bassa dell'azienda.

Quando il review bombing lo fanno i recensori

La grande massa di recensioni negative riguardanti la RTX 4060 è stata oggetto di un articolo pubblicato da The Verge. Va sottolineato che ci sono diversi recensori che hanno dato un giudizio positivo sulla scheda, compresa l'ex collaboratrice di TechRadar, Jackie Thomas.

Molti altri hanno iniziato le loro recensioni con una frase del tipo: "Nvidia ci sta fregando di nuovo!". Attenzione però, qui non stiamo recensendo Nvidia come produttore, bensì un suo prodotto che, a conti fatti, non ha niente di male.

Negli ultimi mesi, anche in seguito a qualche mossa sbagliata di Nvidia, si è diffusa una forte aria di frustrazione nei confronti del produttore che sembra aver annebbiato anche le menti più lucide. Nvidia ha sbagliato alcuni lanci recenti? Assolutamente sì. Ma questo non vuol dire che si possa sparare a zero su tutto ciò che fa.

La Nvidia RTX 4080 è stata un flop e, mentre le Nvidia RTX 4070 Ti e RTX 4070 sono ottime GPU, la RTX 4060 Ti ha davvero poco senso rispetto alla precedente RTX 3060 Ti che costa meno e ha prestazioni di poco inferiori.

Nvidia ha anche gonfiato il prezzo delle sue GPU in misura francamente eccessiva in questa generazione, cosa che non abbiamo apprezzato affatto. Per questo capiamo bene la rabbia di molti utenti e, in parte, condividiamo questo sentimento. Al contempo abbiamo tessuto le lodi dell'ottima AMD Radeon RX 7600, una GPU che offre prestazioni più che discrete a un prezzo eccellente.

Al netto di quanto detto finora, la RTX 4060 è una buona scheda e tra tutti i prodotti Nvidia di ultima generazione (come spiegheremo in seguito) è quella che merita di meno le critiche che sta ricevendo.

Troppe aspettative e poco senso logico

(Image credit: Gigabyte)

Che dire delle critiche alla RTX 4060?

Il problema principale è costituito dalle aspettative create da alcune delle prime schede Nvidia Lovelace. La RTX 4090 è un mostro assoluto capace di surclassare la RTX 3090 Ti in ogni ambito. Anche la RTX 4080 offre prestazioni incredibili pur non avendo fatto il salto generazionale che ci aspettavamo di vedere e avendo un prezzo a di poco eccessivo.

La RTX 4070 e la RTX 4070 Ti, schede video di ottima qualità ma molto più accessibili, sono le stelle di questa generazione e le loro prestazioni grezze sono significativamente migliori rispetto ai corrispettivi della gamma Ampere, ma i miglioramenti sono comunque più modesti rispetto a quelli visti nel passaggio da RTX 3090 a RTX 4090.

La RTX 4060 presenta qualche miglioria rispetto alla RTX 3060, ma come abbiamo notato nella nostra recensione, è ancora inferiore alla RTX 3060 Ti. Questo non vuol dire che faccia schifo.

La Nvidia RTX 3060 Ti è (a detta di molti) la migliore scheda grafica realizzata in questo decennio. È stata un fulmine a ciel sereno, con un prezzo perfetto e prestazioni di gran lunga superiori alla sua classe di peso. Grazie alla perfetta sinergia tra larghezza del bus di memoria e consumo energetico, questa GPU ha ottenuto risultati difficili da replicare nella sua fascia di prezzo. È per questo che la RTX 4060 Ti è stata una delusione, pur essendo di fatto migliore in tutto e per tutto rispetto al corrispettivo Ampere.

La RTX 4060 è una buona scheda grafica

Non stiamo dicendo che la RTX 4060 è una scheda perfetta, tutt'altro. Stiamo semplicemente sottolineando che da quanto emerso dai test, ha prestazioni migliori rispetto al modello della precedente generazione e, tutto sommato, è una buona GPU per il prezzo che ha.

Ma allora perchè ha ricevuto tante critiche?

Spesso si parte dal presupposto che una scheda video di nuova generazione dovrebbe essere all'incirca uguale al modello Ti della generazione precedente; questo ha senso in un mondo in cui il modello "potenziato" offre prestazioni migliori del 20% rispetto alla variante base.

La RTX 4060 è il 21% più veloce della RTX 3060, valore che l'avrebbe collocata allo stesso livello della RTX 3060 Ti se quest'ultima fosse stata una scheda video "normale". Di fatto, come abbiamo detto nel paragrafo precedente, la RTX 3060 Ti è tutt'altro che normale.

Per capirci meglio, la 3060 Ti ha prestazioni migliori del 33% rispetto alla RTX 3060 e risulta persino più conveniente se paragonata alla più costosa e potente RTX 3070.

Se riuscite a trovare la RTX 3060 Ti allo stesso prezzo della RTX 4060 vi consigliamo di sceglierla a occhi chiusi. Al contempo, se avete una RTX 3060, la RTX 4060 non presenta migliorie tali da giustificarne l'acquisto.

Detto questo, se avete una RTX 2060 o precedenti, la RTX 4060 è un acquisto sensatissimo e può garantire un salto prestazionale importante.

Considerando anche che consuma sostanzialmente meno energia rispetto alla RTX 3060 o alla RTX 3060 Ti e ha un prezzo tutt'altro che proibitivo (costa meno della RTX 3060 al momento del lancio), facciamo davvero fatica a capire le critiche asprissime mosse da molti recensori.

Del resto sparare a zero, spesso, è un modo per attirare l'attenzione. A volte chi recensisce un prodotto atteso come la RTX 4060 cerca di suscitare interesse con affermazioni nette, spesso sopra le righe, piuttosto che analizzare obiettivamente il prodotto che sta testando. Aspettarsi che un produttore riesca a garantire dei salti prestazionali da record a ogni nuova generazione di prodotti non è solo sbagliato, ma denota anche una certa ingenuità da parte di chi commenta.