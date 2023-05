Recensione Nvidia GeForce RTX 4060 Ti (8GB)

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti ha delle caratteristiche eccezionali che la pongono al di sopra della RTX 3060 Ti, ma le sue prestazioni di base non sono migliorate molto rispetto al modello precedente. Inoltre, le nuove tecnologie di cui dispone la RTX 4060 Ti (DLSS 3 e Frame Generation) non sono sempre disponibili su tutti i titoli, motivo per cui potrebbe risultare un aggiornamento deludente.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: recensione in due minuti

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti è senza dubbio una delle schede grafiche più attese di questa generazione e, ora che è disponibile, dovrebbe essere lei la regina della fascia media. Purtroppo non ci sentiamo di definirla tale, e nella nostra recensione spiegheremo il perchè.

Questo non vuol dire che la RTX 4060 Ti non regga il confronto con le offerte di fascia media di AMD, anzi lo fa eccome. Basti pensare che siamo di fronte alla prima scheda video Nvidia di fascia media che supporta la tecnologia DLSS 3 con Frame Generation, finora destinata ai modelli di fascia alta.

Va da sé che Nvidia punta sul DLSS 3 come suo principale punto di forza e in effetti, come approfondiremo più avanti, questa tecnologia riesce ad incrementare le prestazioni della RTX 4060 Ti facendola rendere ben al di sopra delle sue specifiche.

A luglio arriverà anche la variante da 16 GB di VRAM, motivo per cui Nvidia è riuscita a proporre la sua midrange a un prezzo decisamente interessante di 449€ (lo stesso della RTX 3060 Ti).

Detto questo, in termini di prestazioni native (senza DLSS), non ci sono molti miglioramenti rispetto alla generazione precedente, il che risulta piuttosto deludente. Visti i progressi che abbiamo registrato con le schede grafiche Nvidia di fascia alta, speravamo di vedere risultati simili anche sui modelli di fascia media.

Abbiamo quindi tra le mani una scheda che si affida molto al DLSS per incrementare le sue prestazioni e, quando supportato, riesce alla grande nel suo intento. Basti pensare che con DLSS 3 attivo si riesce a giocare in 1440p e persino a sfiorare prestazioni decenti in 4K (con le giuste impostazioni).

Questo è un aspetto che AMD ha davvero faticato ad eguagliare con il suo FSR. Tuttavia la AMD Radeon RX 6750 XT, in realtà supera la RTX 4060 Ti se non si usa il ray tracing (sia nel lavoro creativo che nei giochi), motivo per cui il lancio di una RX 7700 XT da parte di AMD potrebbe risultare problematico per Nvidia.



Questo aspetto è esacerbato dal fatto che la capacità della RTX 4060 Ti di utilizzare le sue nuove funzionalità è piuttosto limitata. Le funzioni DLSS 3 e Frame Generation sono disponibili solo su alcuni giochi AAA come Cyberpunk 2077 e Returnal. Al momento del lancio della RTX 4060 Ti, ci sono circa una cinquantina di giochi che supportano questa tecnologia.

L'elenco si arricchirà di nuovi titoli nei prossimi mesi, ma al momento la lista è piuttosto ridotta.

Se provenite da una RTX 2060 Super o da una versione precedente, questa scheda vi lascerà a bocca aperta. Si tratta effettivamente della RTX 3060 Ti NG+, quindi se non possedete quella che consideriamo la migliore scheda grafica della scorsa generazione, la RTX 4060 Ti è un'opzione validissima. Tuttavia, se provenite da una scheda Nvidia Ampere, magari proprio da una RTX 3060 Ti, il passaggio alla RTX 4060 Ti è più un vezzo, che una reale necessità.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Prezzo e disponibilità

(Image credit: Future / John Loeffler)

Quanto costa? Prezzo consigliato da Nvidia 449€

Prezzo consigliato da Nvidia 449€ Quando sarà disponibile? Dal 24 maggio 2023

Dal 24 maggio 2023 Dove posso acquistarla? Presso i rivenditori autorizzati Nvidia

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB è disponibile dal 24 maggio 2023 a un prezzo che parte da 449€ per la variante Founders Edition. A conti fatti è la stessa cifra di lancio della Nvidia RTX 3060 Ti, quindi Nvidia non ha aumentato il prezzo della sua

midrange rispetto alla precedente generazione.

Il prezzo è praticamente sovrapponibile a quello richiesto da AMD per la sua Radeon RX 6750 XT al momento del lancio. Tuttavia, attualmente la rivale AMD si trova a meno di 400 euro su Amazon e presso altri venditori. AMD non ha ancora rilasciato una RX 7700 XT, ovvero la concorrente diretta della RTX 4060 Ti motivo per cui, anche se il confronto tra la RX 6750 XT e la RTX 4060 Ti non è del tutto corretto, è l'unico che possiamo fare fino al lancio del nuovo modello.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Caratteristiche e chipset

(Image credit: Future / John Loeffler)

Sfrutta solo 8-pin ma ha un connettore da 16-pin

Ray-tracing di terza generazione e tensor core di quarta generazione

32MB di cache L2

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4060 Ti specifiche Componenti Nvidia GeForce RTX 4060 Ti GPU AD106 Transistor 22.9 miliardi TGP 160W Unità Shader 4,352 Core RT 34 Tensor Core 136 Base Clock 2,310MHz Boost Clock 2,535MHz VRAM 8GB GDDR6 Frequenza memoria 2,250MHz Bus 128-bit Larghezza di banda memoria 288.0 GB/s

La Nvidia RTX 4060 Ti è la prima scheda grafica Nvidia Lovelace di fascia media ed è costruita con il processo TSMC a 5 nm; questa GPU dispone di circa 22,9 miliardi di transistor su 34 SM (Streaming Multiprocessor), dotati di 128 shader core (CUDA), 4 tensor core di quarta generazione e 1 RT core di terza generazione per ciascun SM.

La velocità di clock base equivale a 2.310 MHz, un miglioramento di circa il 64% rispetto ai 1.410 MHz della RTX 3060 Ti, mentre in boost raggiunge i 2.535 MHz, ovvero circa il 52% in più rispetto ai 1.665 MHz della RTX 3060 Ti.

La differenza maggiore tra le due schede video sta nelle dimensioni del bus di memoria. La Nvidia RTX 4060 Ti dispone di un bus da 128 bit per i suoi 8 GB di VRAM GDDR6, mentre la RTX 3060 Ti utilizza un bus a 256 bit per la stessa quantità di VRAM. La RTX 4060 Ti ha frequenze più veloci (2.250 MHz), che combinate con la cache L2 (32 MB) portano a una memoria effettiva leggermente superiore (18 Gbps) rispetto ai 15 Gbps della RTX 3060 Ti.

Anche se le prestazioni della RTX 4060 Ti sono migliori di quelle della RTX 3060 Ti, se questa scheda avesse avuto la stessa larghezza di bus della RTX 3060 Ti la differenza sarebbe stata enorme ponendola di fatto come la midrange più potente in assoluto. Allo stato attuale, la RTX 4060 Ti è ottima, ma non presenta miglioramenti sostanziali rispetto alla RTX 3060 Ti che sostituisce.

Vale la pena ricordare che questa GPU consuma molto meno rispetto alla RTX 3060 Ti. La midrange della gamma Ampere ha un TGP di 200W, mentre la RTX 4060 Ti 8GB arriva a 160W, un miglioramento del 20%. Si tratta di un'ottima soluzione per mantenere la propria configurazione al di sotto dei 600 W.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Design

(Image credit: Future / John Loeffler)

La Nvidia RTX 4060 Ti Founders Edition ripropone lo stesso dissipatore nero con finiture cromate delle altre schede Founders Edition di questa generazione e, sfortunatamente, conserva anche il connettore di alimentazione a 16 pin 12VHPWR. D'altro canto, l'adattatore a 8 pin risulta piuttosto comodo da collegare e posizionare nel case.

Anche le dimensioni della scheda sono abbastanza contenute. Pur utilizzando lo stesso design a doppia ventola delle precedenti schede Founders Edition, la RTX 4060 Ti è più piccola delle precedenti GPU Ampere di fascia media. La scheda è lunga poco meno di 25cm e alta 11cm, il che la rende facilissima da inserire in un'ampia gamma di case.

Come tutte le Founders Edition non ci sono led, RGB o elementi sgargianti, quindi se siete degli esteti e preferite le schede video ricche di effetti speciali vi consigliamo di orientarvi sulle varianti di terze parti.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Prestazioni

(Image credit: Future / John Loeffler)

Il DLSS 3 è l'assoluto protagonista

Ray tracing migliorato

Le prestazioni di base non sono molto migliorate rispetto alla RTX 3060 Ti

La Nvidia GeForce RTX 4060 Ti si affida al DLSS 3 con Frame Generation per la maggior parte degli incrementi prestazionali e, anche se i benefici si vedono chiaramente, non ci sono grandi miglioramenti rispetto alla precedente generazione.

Specifiche sistema Questo è il sistema che abbiamo utilizzato per testare la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: CPU: Intel Core i9-13900K

Dissipatore: Cougar Poseidon GT 360 AIO

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6600MHz

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi

SSD: Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 SSD

Alimentatore: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

Questo è dovuto in gran parte al fatto che, anche se il DLSS 3 è estremamente efficace, non ci sono molti giochi in circolazione che possano davvero sfruttarne le migliorie. Tre dei giochi che usiamo per i nostri benchmark - F1 2022, Cyberpunk 2077 e Returnal - sono compatibili con la tecnologia di generazione dei fotogrammi ma molti altri titoli recenti non sono compatibili con questa tecnologia.

Per fortuna è in arrivo un plug-in DLSS 3 dedicato all'Unreal Engine che dovrebbe ampliare il numero di titoli compatibili, ma ci vorrà ancora un po' di tempo per poterne usufruire.

Approfondiremo il discorso su DLSS 3 e Frame Generation nei prossimi paragrafi. Nel frattempo passiamo ai test benchmark sintetici con 3DMark e Passmark 3D.

Benchmark Sintetici

Swipe to scroll horizontally Prestazioni sintetiche Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Firestrike 34,182 30,396 38,270 Nightraid 159,733 143,001 157,899 Speedway 3,200 2,954 2,419 Port Royal 8,074 6,956 7,035 Time Spy 13,520 11,686 13,699 Firestrike Extreme 16,115 14,623 15,541 Time Spy Extreme 6,277 5,625 6,507 Firestrike Ultra 7,317 7,282 7,058 Wildlife Extreme 26,092 23,803 25,013 Wildlife Extreme Unlimited 25,950 23,757 25,300 PassMark 3D 28,965 26,959 25,869 Prestazioni medie 1080p 96,958 86,699 98,085 Prestazioni medie 1440p 10,227 9,055 9,673 Prestazioni medie 4K 16,409 15,117 15,969 Prestazioni medie 29,947 27,004 29,510

Come si può notare dai punteggi la RTX 4060 Ti riesce a fare meglio della RTX 3060 Ti, ma non di molto, con un incremento medio delle prestazioni che si attesta sull'11%. Va bene, ma non è niente rispetto al salto generazionale che hanno fatto le altre schede Lovelace.

Ad esempio, la RTX 4070 Ti migliora del 21% rispetto alla RTX 3070 nei benchmark sintetici. Di fatto, questo pone la RTX 4060 Ti appena davanti alla RX 6750 XT e di poco dietro alla RTX 3070 in termini di prestazioni grezze.

Le prestazioni migliorano anche nel gaming, ma la differenza è marginale.

Benchmark di gioco

Swipe to scroll horizontally 1080p, dettagli max Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Metro: Exodus 56 50 53 F1 2022 176 177 222 Total War: Warhammer III 102 96 100 Cyberpunk 2077 99 90 96 Returnal 99 92 101 CS:GO 540 580 675

Nei giochi pesanti come Metro: Exodus e Cyberpunk 2077, nonostante sia possibile sfruttare l'architettura avanzata della RTX 4060 Ti, la RX 6750 XT riesce a fare leggermente meglio superando la rivale invidia su Returnal a 1080p quando non si utilizza il ray tracing o la tecnologia di upscaling.

La RTX 4060 Ti rimane indietro anche su CS:GO in 1080p, probabilmente a causa di un bus di memoria più piccolo. Il bus a 192 bit della VRAM GDDR6 da 12 GB della RX 6750 XT e il bus a 256 bit della GDDR6 da 8 GB della RTX 3060 Ti riescono a offrire evidenti vantaggi rispetto a quello da 123 bit della RTX 4060 Ti.

Swipe to scroll horizontally 1080p, dettagli Max, Ray Tracing Max Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Metro: Exodus 43 36 31 F1 2022 91 81 80 Cyberpunk 2077 41 36 23 Returnal 83 72 61

I punteggi pendono a favore della RTX 4060 Ti quando si inizia a giocare con il ray tracing. I core RT di terza generazione della RTX 4060 Ti sono decisamente più capaci di quelli della RTX 3060 Ti e soprattutto di quelli della RX 6750 XT, rispettivamente di seconda e prima generazione.

La RTX 4060 Ti è la prima scheda di fascia media che abbiamo testato in grado di offrire il ray tracing nativo in 1080p con impostazioni massime, anche se fatica a raggiungere i 60 fps con titoli più impegnativi come Cyberpunk 2077.

Swipe to scroll horizontally 1080p, dettagli Max, Ray Tracing Max, Upscaling attivo Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Cyberpunk 2077 (Qualità) 72 60 41 Cyberpunk 2077 (Ultra Performance) 127 107 82 Returnal (Qualità) 107 94 83 Returnal (Ultra Performance) 136 122 106

Siamo onesti, nessuno gioca a questi giochi titoli con il ray tracing a risoluzione nativa, dovrete comunque usare un upscaler (e se non lo fate, dovrete iniziare a farlo).

In questo caso, le prestazioni del DLSS di Nvidia brillano rispetto all'FSR di AMD. Sia su Cyberpunk 2077 che su Returnal, la RTX 4060 Ti è in grado di ottenere oltre 120 fps in media quando si utilizza il preset DLSS Ultra Performance, e arriva facilmente oltre i 60 fps di media con tutte le impostazioni al massimo e ray tracing attivo.

Swipe to scroll horizontally 1440p, dettagli Max Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Metro: Exodus 43 38 40 F1 2022 136 142 168 Total War: Warhammer III 66 63 65 Cyberpunk 2077 60 57 61 Returnal 74 70 75 CS:GO 376 471 434

Ora, uno dei principali vantaggi dovuti al bus più ampio della RTX 3060 Ti ha sta nel throughput più veloce quando si gioca in 1440p. Non tutti i giochi gireranno alla grande a questa risoluzione, ma per molti di essi sarà possibile ottenere un frame rate accettabile.

La RTX 4060 Ti riesce a fare leggermente meglio della RTX 3060 Ti su alcuni titoli, ma non tanto quanto ci si potrebbe aspettare, e su giochi come F1 2022 e CS:GO, dove la differenza di larghezza di banda della memoria si fa sentire maggiormente, perde di qualche FPS rispetto alle rivali.

Swipe to scroll horizontally 1440p, dettagli Max, Ray Tracing Max Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Metro: Exodus 29 24 20 F1 2022 62 54 51 Cyberpunk 2077 22 22 14 Returnal 58 52 43

La RTX 4060 Ti vince su tutta la linea quando si arriva il ray tracing.

Detto questo, è meglio usare l'upscaling se si vuole giocare in 1440p e ottenere FPS decenti, specialmente con le impostazioni grafiche al massimo.

Swipe to scroll horizontally 1440p, dettagli max, Ray Tracing max, Upscaling attivo Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Cyberpunk 2077 (Qualità) 45 40 27 Cyberpunk 2077 (Ultra Performance) 94 83 62 Returnal (Qualità) 82 73 81 Returnal (Ultra Performance) 120 103 98

La RTX 4060 Ti stravince rispetto alla concorrenza su Cyberpunk 2077, dove riesce a ottenere prestazioni migliori del 67% con le impostazioni grafiche massime rispetto alla RX 6750 XT. Tuttavia, migliora solo del 13% circa rispetto alla RTX 3060 Ti con il preset qualità. In modalità ultra performance, la RTX 4060 Ti è migliore di circa il 52% rispetto alla RX 6750 XT, ma anche in questo caso solo del 13% rispetto alla RTX 3060 Ti.

Su Returnal, la RX 6750 XT è essenzialmente in parità con la RTX 4060 Ti se si sceglie il preset qualità. Impostando la modalità ultra performance, la RTX 4060 Ti riesce a fare meglio, battendo la RX 6750 XT di circa il 22% e la RTX 3060 Ti di circa il 17%.

La RTX 4060 Ti avrà più o meno le stesse prestazioni della rivale AMD nella maggior parte dei giochi che si affidano ancora al DLSS 2.0 (circa 200 titoli), mentre risulterà nettamente in vantaggio nei titoli compatibili con DLSS 3 e Frame Generation (circa 20).

Swipe to scroll horizontally Nvidia RTX 4060 Ti DLSS 3 con Frame Generation, dettagli Max, Ray Tracing Max Header Cell - Column 0 F1 2022 Cyberpunk 2077 1080p, Qualità Max 171 114 1080p, Prestazioni Max 224 185 1440p, Qualtà Max 118 68 1440p, Prestazioni Max 173 130 2160p, Qualità Max 43 29 2160p, Prestazioni Max 71 62

Con Frame Generation è possibile ottenere un miglioramento delle prestazioni di circa il 40-60% nei giochi che lo supportano. Non è una cosa da poco, visto che con questo sistema si può persino giocare a Cyberpunk 2077 in 4K in modalità Ultra Performance ottenendo un frame rate accettabile. La RTX 3060 Ti e la RX 6750 XT non hanno alcuna alternativa simile, quindi rimangono molto indietro nei giochi che supportano il DLSS 3 con Frame Generation.

La Frame Generation aumenta la latenza su alcuni titoli, ma permette di giocare a Cyberpunk 2077, Returnal e altri titoli a un livello simile a quello ottenibile con una RTX 3080 Ti, quindi il compromesso è assolutamente accettabile.

Swipe to scroll horizontally Prestazioni di gioco generali Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT FPS medi 1080p 99 94 106 FPS medi 1080p (RT Max) 65 56 49 FPS medi 1080p (RT Max, Upscaling) 111 96 78 Prestazioni medie generali in 1080p 91 82 78 Incremento prestazionale — 11% 17%

In definitiva, la RTX 4060 Ti mostra vantaggi notevoli solo nei titoli che supportano DLSS 3 e Frame Generation. Se avete già una RTX 3060 Ti, ci sono davvero poche ragioni per passare a questa GPU. Se invece avete una RX 6750 XT, potreste optare per la RX 7700 XT (quando uscirà).

Sia chiaro, questa è una GPU midrange con i fiocchi, ma non si può ignorare il fatto che le prestazioni della Nvidia GeForce RTX 4060 Ti lasciano ad AMD un enorme spazio da sfruttare nei prossimi mesi con la RX 7700 XT o addirittura con la RX 7650 XT.

Dovreste comprare Nvidia GeForce RTX 4060 Ti?

(Image credit: Future / John Loeffler)

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: valutazioni generali Convenienza Siamo contenti che Nvidia non abbia aumentato il prezzo ma rimane comunque costosa per ciò che offre 3.5 / 5 Caratteristiche e chipset La VRAM da 8 GB e il bus di memoria più piccolo penalizzano molto questa scheda, ed è un peccato, perché per il resto le specifiche sono ottime. 3.5 / 5 Design La Founders Edition è bella e compatta, ma il cavo da 12VHPWR si poteva evitare. 3.5 / 5 Prestazioni La Nvidia RTX 4060 Ti 8GB è marginalmente migliore della 3060 Ti a meno che non si usi il DLSS 3. Purtroppo per ora è supportato da pochissimi titoli. 3.5 / 5 Punteggio complessivo Le prestazioni di questa scheda sono ottime per i giochi che supportano le ultime tecnologie Nvidia, ma l'elenco è ancora troppo ristretto per giustificare l'aggiornamento da una RTX 3060 Ti. 3.5 / 5

Compratela se...

Venite da una RTX 2060 Super o precedente La Nvidia RTX 4060 Ti è un enorme miglioramento rispetto alla RTX 2060 Super.

Date molta importanza all'efficienza energetica

Questa scheda consuma molto meno rispetto al modello precedente e alle schede concorrenti di AMD.

Volete DLSS 3 con Frame Generation a un prezzo accessibile

Il DLSS 3 con Frame Generation è una tecnologia fantastica e finalmente è possibile averla a meno di 500€

Non compratela se...

Avete una RTX 3060 Ti o superiore

Se avete una RTX 3060 Ti o superiore non ha molto senso passare a una RTX 4060 Ti.

Non vi interessa il ray-tracing

Se non si è interessati al ray tracing, la AMD RX 6750 XT potrebbe offrire prestazioni migliori in molti giochi.

Considerate anche

Swipe to scroll horizontally Confronto Component Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6750 XT GPU AD106 GA104 Navi 22 Transistor 22.9 billion 17.4 billion 17.2 billion Unità Shader 4,352 4,864 2,560 Core RT 34 38 40 Tensor Core 128 152 0 Base Clock 2,310MHz 1,410MHz 2,150MHz Boost Clock 2,535MHz 1,665MHz 2,600MHz VRAM 8GB GDDR6 8GB GDDR6 12GB GDDR6 Frequenza memoria 2,250MHz (18 Gbps) 1,750MHz (14 Gbps effettivi) 2,250MHz Dimensioni Bus 128-bit 256-bit 192-bit Larghezza banda memoria 288.0 GB/s 448.0 GB/s 432.0 GB/s L2 32MB 4MB 3MB TGP 160W 200W 250W

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

La RTX 3060 Ti è considerata da molti la migliore scheda grafica della scorsa generazione grazie alle sue prestazioni eccezionali nella fascia media, ed è ancora oggi una GPU ottima che potete trovare a un prezzo interessante. Recensione: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti