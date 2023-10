Sony A9 III sta per arrivare: sarà davvero la mirrorless più veloce in assoluto?

Sony Alpha Rumors parla già da settimane dell'arrivo della presunta Sony A9 III e, solo recentemente, ha dichiarato senza mezzi termini che l'ultimo modello della serie A9 verrà annunciato il mese prossimo.

L'innovativa serie A9 ha introdotto la tecnologia del sensore stacked o "impilato" che oggi troviamo su Sony A1, Nikon Z9 / Z8 e Fujifilm X-H2S; tutte fotocamere mirrorless che offrono velocità di lettura e scatto elevatissime. Possiamo quindi presumere che l'ultima macchina dedicata allo sport di Sony, la presunta A9 III, offrirà le migliori prestazioni per la fotografia sportiva e naturalistica professionale in assoluto, perlomeno all'interno della gamma Sony Alpha.



La raffica della A9 III dovrebbe essere pari o superiore a quella dell'ammiraglia Sony A1 supportata inoltre dall'ultimo autofocus AI a rilevamento del soggetto di Sony. Diamo una rapida occhiata alle caratteristiche principali di quella che promette di essere una delle migliori fotocamere sportive professionali di sempre.

The Sony A9 II (Image credit: Sony)

Sony A9 III: Data di uscita e prezzo previsti

In un recente post di Sony Alpha Rumors, la A9 III si parla di una data di uscita compresa tra l'inizio e la metà di novembre.

L'A9 II ha un prezzo di listino di 5.400€ e viste le novità che dovrebbero arrivare con la versione MK III no escludiamo che la cifra sia simile se non superiore a quella del modello attualmente in commercio.

Non prevediamo grandi aumenti di prezzo dato che, in tal caso, la A9 III si avvicinerebbe troppo al prezzo dell'ammiraglia Sony A1 che costa 7.300€.

Sony A9 III: somiglierà alla Sony A1?

In un altro post di Sony Alpha Rumors tra le specifiche previste per la A9 III troviamo un nuovissimo sensore full-frame da 44 MP con una velocità massima di raffica di 26 fps - presumibilmente utilizzando l'otturatore elettronico con esposizione automatica e autofocus full-time.

Un sensore da 44MP sarebbe un bel salto di risoluzione rispetto al sensore da 24MP della A9 II e si avvicinerebbe parecchio alle risoluzione di 50MP della Sony A1. Normalmente c'è un compromesso tra risoluzione e velocità, ma forse Sony ha trovato il modo di offrire entrambe (come fatto con la A1).

Resta da vedere se l'aumento della risoluzione influirà negativamente sulle prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione rispetto alla A9 II; tuttavia, anche se fosse, avere più pixel con cui giocare è molto utile se si ha bisogno di ritagliare le immagini, cosa che accade spesso in ambito sportivo.

(Image credit: Sony)

La presenza del sensore stacked aumenta la velocità di lettura e riduce o elimina l'effetto negativo del rolling shutter che si verifica quando si utilizza l'otturatore elettronico piuttosto che quello meccanico, il che significa che le fotocamere professionali come la Nikon Z9 e la Sony A1 sono in grado di utilizzare velocità di raffica elevatissime senza soffrire i tipici problemi generati dall'uso dell'otturatore elettronico. Tuttavia, con un potenziale aumento della risoluzione, l'ipotizzata A9 III faticherebbe a superare i 30 fps.



Anche le prestazioni video sembrano destinate a subire un notevole miglioramento: si dice che l'A9 III sarà in grado di generare video 8K / 60p e 4K 120p. Questo potrebbe renderla una vera e propria rivale di fotocamere come le Nikon Z8 e Z9 e persino della stessa Sony A1. In effetti, se le specifiche venissero confermate, l'A9 III sarebbe molto simile alla A1 ma a un prezzo inferiore (un po' come la Z8 rispetto alla più costosa Z9).

Sony A9 III: altre possibili novità

Le prestazioni del sensore impilato aumentano cos' tanto la velocità di lettura del sensore che la Nikon Z9 ha abbandonato del tutto l'otturatore meccanico. Sony potrebbe fare la stessa cosa eliminando l'otturatore meccanico mobile? Non ne siamo certi ma sarebbe una grande novità per la serie Alpha.

Parlando di novità, Sony potrebbe anche incorporare un'impugnatura verticale simile a quella presente sulla Z9? L'ipotesi più probabile è quella di un corpo macchina dalle dimensioni simili a quelle del suo predecessore, con un battery grip opzionale per migliorare la durata della batteria e la maneggevolezza. Inoltre, un corpo più grande aiuta a disperdere meglio il calore generato dalle riprese video per periodi prolungati, il che potrebbe rendere la A9 III molto interessante per i videomaker a cui serve una fotocamera in grado di girare video 8K.

(Image credit: Sony)

È lecito aspettarsi un EVF migliorato rispetto a quello della A9 II. Questa fotocamera ha un display da 3,69 m, mentre il mirino della A7R V, leader del settore, ha ben 9,44 m di punti. Qualunque sia la risoluzione dell'EVF, un requisito minimo che ci aspettiamo dalla Sony A9III è il display che non si oscura durante gli scatti a raffica.

Un'altra caratteristica che speriamo di vedere sulla A9 III è lo stesso chip AF potenziato dall'AI che si trova sulla A7R V per migliorare il numero di soggetti rilevabili in una gamma più ampia di scenari.

In ogni caso non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserva la nuova ammiraglia Sony per gli sport e vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.