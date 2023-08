Fujifilm GFX100 II a un passo dal lancio: i 7 punti salienti della nuova medio formato

La nuova GFX100 II di Fujifilm sarà la protagonista del Fujifilm X Summit 2023 del 12 settembre, e per una buona ragione.

La sostituta della GFX100 uscita ormai da quattro anni, diventerà la nuova ammiraglia di medio formato targata Fujifilm e sembra avere tutte le carte in regola per entrare nella nostra guida alle migliori fotocamere mirrorless. Viste le premesse potrebbe persino rubare alla Hasselblad X2D 100C la corona di migliore fotocamera di medio formato in assoluto.

La notizia che riportava il nome, la data di lancio e la presenza di un nuovo sensore da 100MP è stata diffusa la scorsa settimana e da allora abbiamo assistito a un flusso costante di indiscrezioni che, se vere, farebbero della GFX100 II la fotocamera medio formato più potente di sempre.

La qualità delle foto sarà ancora una volta eccezionale, ma le vere caratteristiche di spicco sembrano essere la qualità video migliorata e alcune soluzioni tecnologiche avanzate che potrebbero portare le mirrorless di medio formato su vette mai raggiunte prima.

In questo articolo abbiamo raccolto 7 punti salienti che potrebbero fare della Fujifilm GFX100 II una delle fotocamere più potenti mai concepite.

1. Un nuovo sensore da 100MP

The Fujifilm GFX100S (Image credit: Fujifilm)

Secondo Fuji Rumors, la GFX100 II sarà dotata di un nuovo sensore di medio formato da 100 MP, basato sulla stessa architettura del sensore della Sony A6700. Come chiarisce la nostra recensione della Sony A6700, si tratta di un'ottima cosa, in quanto siamo rimasti seriamente impressionati dalle prestazioni di questa fotocamera e in particolare dalla qualità del sensore.

Se ciò è vero, significa che la GFX100 II sarà ottimizzata per garantire una lettura più veloce del sensore che, supportata dall'ultimo X Processor 5 di Fujifilm, dovrebbe offrire prestazioni di livello superiore.

2. Video 8K e ventilazione avanzata

Il nuovo sensore della GFX100 II dovrebbe limitare al minimo il rolling shutter rispetto alla GFX100. Questo sarà un aspetto fondamentale se, come si vocifera, la medio formato Fuji è davvero in grado di girare video ProRes 8K 10-bit 4:2:2 fino a 60 fotogrammi al secondo internamente. Si tratta di capacità video impressionanti indipendentemente dal formato e, giusto per darvi un'idea, altre medio formato come la Hasselblad X2D 100C non dispongono affatto di opzioni video.

Se vi state chiedendo come farà la GFX100 II a resistere al surriscaldamento durante la registrazione di video 8K, la risposta è che potrebbe far affidamento sullo stesso sistema di ventilazione della Fujifilm X-H2S, il che consentirebbe di effettuare riprese per lunghi periodi di tempo senza rischiare il surriscaldamento.



3. Messa a fuoco automatica migliorata

Fujifilm GFX100S (Image credit: Fujifilm)

In linea con le altre ammiraglie uscite negli ultimi anni, la GFX100 II sarà dotata di un sistema di messa a fuoco automatica avanzato che potrà far affidamento su un processore e un sensore più veloci rispetto alla precedente GFX100. Inoltre la nuova medio formato Fuji dovrebbe supportare l'autofocus a rilevamento di fase più performante mai visto su una fotocamera Fujifilm.

Molto probabilmente sarà dotata di funzioni per l'inseguimento dei soggetti (animali, uccelli, automobili) già viste sulla X-H2S, oltre al bonus aggiuntivo dell'AF touch nei video, una novità assoluta per la GFX.

4. Un EVF leader del settore

La Fujifilm GFX100 II potrebbe anche avere il miglior EVF mai visto su una mirrorless. Si dice infatti che avrà un EVF extra-large da 9,44 m di punti - la stessa risoluzione della più piccola Sony A7R V - con un oscuramento ridotto durante le riprese. Tutto ciò dovrebbe rendere l'esperienza di scatto davvero coinvolgente; questo mirino potrebbe essere un sogno per i fotografi di tutti i generi.

5. IBIS a 8 stop

(Image credit: Fujifilm)

Si dice che la stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo macchina (IBIS) sia qualcosa di fenomenale e possa raggiungere gli 8 stop: un enorme balzo in avanti per il medio formato che consentirebbe ai professionisti di lavorare a mano libera sia per gli scatti che durante le riprese video.

L'IBIS è una caratteristica estremamente importante per una fotocamera ad alta risoluzione in cui la perdita di dettaglio causata dal tremolio della fotocamera risulta molto più evidente.

6. Ergonomia superiore

La GFX100 II dovrebbe essere molto maneggevole, dato che, secondo quanto riferito, è compatibile con diversi accessori modulari tra cui un battery grip (che dovrebbe essere incluso nella confezione).

Questo significa che adotterà un formato simile a quello della Fujifilm GFX100S, che è molto più piccola della GFX100, offrendo il meglio di entrambi i mondi (un po' come ha fatto Nikon con la Z8): un corpo più piccolo che offre possibilità di ingrandire la fotocamera e prolungare la durata della batteria collegando un battery pack opzionale.

7. Una nuova Simulazione Pellicola

Infine, non sarebbe un lancio Fujifilm senza speculazioni su una nuova Film Simulation, ovvero la famosa modalità che simula l'effetto pellicola cinematografica che ha reso celebre la casa di Fuji.

Attendevamo qualche novità con il lancio della Fujifilm X-S20 all'inizio di quest'anno ma siamo rimasti a bocca asciutta, come anche in occasione del precedente X Summit durante il quale Fujifilm ha presentato la X-H2S. Da allora attendiamo con ansia il lancio di una nuova Film Simulation anche se, al momento, nessuno sa cosa aspettarsi di preciso dalla nuova modalità pellicola che dovrebbe arrivare (o almeno lo speriamo) con la GFX100 II

Scopriremo con certezza se queste indiscrezioni si riveleranno vere al Fujifilm X Summit di Stoccolma il 12 settembre.