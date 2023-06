Audible, tre mesi di audiolibri gratis per chi ha Amazon Prime

Sebbene il Prime Day 2023 non sia ancora iniziato, Amazon parte già con un'offerta che sarà sicuramente gradita agli amanti dei libri e della lettura.

Il colosso dell'e-commerce infatti offre tre mesi gratis di Audible a tutti i clienti abbonati ad Amazon Prime.

Audible è un servizio in abbonamento che normalmente costa 9,99 euro al mese, e permette di ascoltare qualsiasi audiolibro e podcast desideriate con accesso illimitato. Grazie al Prime Day ora potete provarlo gratis per tre mesi senza alcun vincolo, cancellando l'iscrizione quando volete.

Come tutte le offerte di questo tipo, allo scadere dei tre mesi l'abbonamento prosegue al prezzo normale, cioè 9,99€ al mese. Chi lo desidera però potrà sempre disdire, con pochi semplici click sul proprio account Amazon.

Chi non è ancora registrato a Prime ma è interessato all'offerta, inoltre, può iscriversi in pochi attimi. Inoltre, ricordate che iscrivendosi per la prima volta ad Amazon Prime si può approfittare del mese di prova gratuito (In questo caso Amazon potrebbe applicare condizioni ancora più favorevoli, in base al vostro status di cliente, come abbiamo potuto sperimentare personalmente).

Oltre agli audiolibri, con un abbonamento Amazon Prime avrete accesso ad Amazon Prime Video, con molti film e serie TV, Prime Music, Kindle Unlimited e altri servizi.