Tesla : l'entreprise d'Elon Musk lance enfin la production des premiers Cybertrucks

Alors que le Cybertruck devait être lancé en 2021 , Tesla a accumulé un retard considérable . Mais, en ce début d'année 2023, tout est allé très vite. On a notamment pu voir le Cybertruck en train d'être testé dans une soufflerie géante . Visiblement, le pick-up électrique de Tesla rencontre déjà des problèmes. En effet, on a pu apercevoir un Cybertruck coincé dans la boue . Mais il semblerait que cette fois, Tesla soit prêt à lancer la production du Cybertruck.

Tesla a ainsi annoncé ce week-end que son premier Cybertruck, très attendu, sortait de la chaîne de production du constructeur située au Texas. Elon Musk a d'ailleurs promis d'organiser un événement de livraison pour le Cybertruck vers la fin du troisième trimestre. Ce dernier pourrait être conséquent. En effet, en novembre 2022, le Cybertruck comptait plus de 1,5 million de réservations.

Tesla : la production en série du Cybertruck débutera fin 2023

Elon Musk a présenté le Cybertruck pour la première fois en 2019, tandis que la production du véhicule a été retardée à plusieurs reprises. Le pick-up électrique au style futuriste devait initialement être produit et livré en 2021, mais Tesla a repoussé cette échéance de nombreuses fois, prétextant des pénuries d'approvisionnement en composants.

Pourtant, des documents ayant fait l'objet d'une fuite ont révélé de graves défauts dans la conception et l'ingénierie de base du véhicule. Ce rapport a montré que les prototypes du Cybertruck présentaient de sérieux problèmes de freinage, de transmission, de suspension, d'étanchéité et de structure.

Le Cybertruck à moteur unique et à traction arrière, qui aurait une capacité de remorquage de 3,4 tonnes et plus de 4 000 kilomètres d'autonomie, devrait être proposé pour un prix avoisinant les 50 000 dollars. La version à double moteur et transmission intégrale pourrait être proposée à partir de 60 000 dollars. Cette dernière pourrait tracter jusqu'à 4,5 tonnes pour une autonomie de près de 650 km.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a affirmé que le constructeur automobile pourrait livrer entre 250 000 et 500 000 unités par an une fois la production lancée. La production en série est prévue pour la fin de cette année.