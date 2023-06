Cybertruck : on sait pourquoi le pick-up électrique de Tesla prend autant de retard

Annoncé pour la première fois en 2019, le Tesla Cybertruck aurait dû arriver il y a plusieurs années déjà. Initialement, sa production était prévue pour fin 2021, mais le pick-up électrique a enchaîné les retards ces dernières années. Des documents de Tesla en fuite révèlent pourquoi le développement du véhicule a pris autant de retard. Ce n’était pas un problème d’approvisionnement des pièces ou autre, mais plutôt de graves problèmes de sécurité.

Des documents internes de Tesla obtenus par Wired montrent que le constructeur automobile américain rencontrait quelques soucis avec son pick-up électrique. Des soucis suffisamment graves pour retarder le développement du Cybertruck. Les 1,5 million de personnes qui ont réservé le pick-up électrique pour la somme de 100 $ n’étaient sûrement pas au courant de tous ces problèmes.

Le prototype du Tesla Cybertruck avait des problèmes de freinage, de suspension et d’étanchéité

Les documents de Tesla détaillent plus précisément un prototype « alpha » qui date de janvier 2022. Le véhicule avait alors des problèmes de freinage, de suspension et d’étanchéité. Plus précisément, le pick-up électrique rencontrait « une course excessive de la pédale et un arrêt irrégulier » au moment de freiner.

En plus du freinage, Tesla a eu du mal à rendre son Cybertruck étanche, ce qui est plutôt problématique pour un véhicule qui se veut tout-terrain. Le constructeur automobile avait du mal à garder le bruit et les intempéries en dehors de l’habitacle. Le document cite notamment « un certain nombre de domaines dans lesquels nous n'avons pas de chemin clair vers l’étanchéité ». N'oublions pas non plus le prototype qui s'est retrouvé coincé dans la boue.

Au niveau de la suspension, les performances du prototype alpha n’étaient pas à la hauteur de ce que Tesla voulait. Il y avait un « écart significatif par rapport aux objectifs ». C’est la première fois qu’un tel document détaillant les problèmes rencontrés lors du développement du Cybertruck a fuité. Cela explique pourquoi le Cybertruck est plus long que prévu.

Source : Wired