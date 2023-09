Test Samsung HW-S60B : une barre de son sans fil Dolby Atmos pour un prix modeste

La HW-S60B de Samsung est une barre de son fine et compacte au son puissant. C'est le compagnon idéal pour les propriétaires de téléviseurs Samsung compatibles, qui auront accès à l'audio spatial sans fil, tel que Dolby Atmos, à des fonctions de calibrage de la pièce, mais aussi à la fonction Q-Symphony pour utiliser à la fois les haut-parleurs de la barre de son et ceux du téléviseur. Seule, la barre de son perd certains de ces avantages supplémentaires, mais elle offre un son précis, toute une série d'options de contrôle et une configuration simple via l'application SmartThings, le tout pour un prix modique.

Samsung HW-S60B : test en deux minutes

Si vous recherchez une solution de barre de son tout-en-un qui offre un son exceptionnel et des fonctions intelligentes de Samsung, la HW-S60B est une option intéressante avec son design compact et fin. À elle seule, elle peut améliorer considérablement l'audio de votre téléviseur, en augmentant le son et en ajoutant des fonctionnalités telles que les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, ainsi que des options de connectivité supplémentaires comme AirPlay 2.

Avec un son surround 5.0 canaux prenant en charge Dolby Atmos et DTS:X, la barre de son HW-S60B met tout en œuvre pour offrir un son surround étendu (bien que numérique). Elle est idéale pour regarder des films et écouter de la musique, mais les oreilles les plus attentives pourront remarquer quelques légères lacunes (lire la section sur la qualité du son pour en savoir plus).

Son prix se situe dans la partie inférieure du spectre des prix des barres de son, mais elle dispose néanmoins d'un grand nombre de fonctionnalités haut de gamme. En fait, la HW-S60B pourrait facilement rivaliser avec certaines des meilleures barres de son que nous avons examinées si ce n'est que ses principaux arguments de vente sont limités aux téléviseurs Samsung de 2022 ou plus récents.

Pour les propriétaires de téléviseurs Samsung, cependant, vous pouvez la connecter sans fil à votre téléviseur ainsi qu'à d'autres enceintes ou caissons de basse de la gamme, ce qui est très pratique si vous faites déjà partie de l'écosystème Samsung. Vous aurez également accès à Q Symphony et SoundFit, des fonctions que l'on retrouve sur les barres de son premiums de la gamme et qui vous permettent d'utiliser et de calibrer simultanément les haut-parleurs de votre téléviseur et de votre barre de son.

La perte de la fonction sans fil n'est pas si grave si l'on considère l'entrée HDMI et le faible encombrement de cette barre de son. Elle s'installera fièrement devant n'importe quel meuble multimédia et ne prendra pas trop de place grâce à ses dimensions réduites. En résumé, la HW-S60B est une barre de son petite, mais puissante, le compagnon idéal des propriétaires de téléviseurs Samsung.

Sortie en avril 2022

329 €

Samsung a lancé la HW-S60B en 2022 dans le cadre de sa gamme S-series. Cette gamme se compose de barres de son dotées d'une console centrale et dépourvues de caisson de basse (par ailleurs, si vous vous posez la question comme nous, le H dans le nom du modèle signifie "haut de gamme", tandis que le W signifie "sans fil").

Elle a été lancée au prix de 329 €, ce qui correspond aux offres similaires de concurrents tels que la Sonos Beam Gen 2 et la Bose Smart soundbar 600. Toutefois, à l'heure où nous écrivons ces lignes (septembre 2023), elle est vendue au prix réduit de 249,99 euros sur le site de Samsung.

Samsung HW-S60B : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Dimensions 670.0 x 62.0 x 105.0 mm Canaux de haut-parleurs 5.0 Connections HDMI ARC, Optical, WI-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect Dolby Atmos/DTS:X Oui/Oui Sub inclus Non Haut-parleurs arrière inclus Non Fonctions SmartThings app, Q-Symphony, SpaceFit sound

Samsung HW-S60B : fonctions

Dolby Atmos et Q-Symphony sans fil (si vous avez un téléviseur Samsung)

HMDI ARC et connexions numériques optiques

Prise en charge du Wi-Fi, du Bluetooth, d'AirPlay 2 et d'Alexa

Samsung a apporté d'importantes améliorations à sa gamme de barres de son "lifestyle" en 2022, en y ajoutant des fonctions haut de gamme telles que le SpaceFit Sound, un outil de correction du réglage de la pièce, et le son surround Dolby Atmos/DTS:X virtuel. La solution tout-en-un de la HW-S60B s'en trouve complètement rehaussée, puisqu'elle permet de diffuser des formats audio spatiaux en 3D sans fil, via une connexion Wi-Fi.

Toutefois, ses capacités sans fil, le format audio Q-Symphony de Samsung et la fonction SpaceFit Sound sont limités à certains téléviseurs Samsung depuis 2022. Une option permet d'activer le SpaceFit Sound dans l'application, mais cela n'a pas semblé changer grand-chose avec un téléviseur non-Samsung. Sa fonctionnalité sans fil est probablement la raison pour laquelle il n'y a qu'un seul port HDMI avec ARC, mais malheureusement pas de prise en charge eARC.

Vous n'êtes pas complètement perdant si vous n'avez pas de téléviseur Samsung et, pour les besoins de cet article, nous n'avons pas testé ce modèle avec l'un d'entre eux. Il est toujours possible d'accéder à l'application de contrôle SmartThings de Samsung pour configurer facilement la barre de son et ajuster les paramètres, comme le passage des modes sonores Standard et Musique à Game et Adaptive Sound, ainsi que DTS:X (virtuel). Vous pouvez également régler les basses, les aigus et les niveaux des canaux pour les enceintes centrales et latérales, tout aussi facilement.

En plus des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et AirPlay 2, nous avons pu diffuser sans effort la musique de notre téléphone vers la barre de son HW-S60B grâce à la fonction Tap Sound de l'application. Elle est également doté de Spotify Connect, qui nous permet d'écouter de la musique depuis n'importe quel endroit de la maison, à condition d'être dans la zone de couverture. C'est ce type de fonctionnalités de connectivité que nous avons trouvé vraiment intéressantes, car elles ont fait de la transformation de l'espace de vie une expérience transparente.

Nous sommes convaincus que la prise en charge d'Alexa est utile si vous avez déjà un appareil Alexa connecté à votre application SmartThings, mais avec un iPhone, l'expérience n'a pas été simple pour nous et nous n'avons pas réussi à faire fonctionner l'appareil via l'application Alexa. Dans l'ensemble, le HW-S60B est doté de nombreuses fonctions utiles, mais les limitations liées à l'utilisation d'un téléviseur Samsung lui font perdre des points.

Fonctions : 3.5/5

Samsung HW-S60B : qualité du son

Un son étendu, mais qui peut sembler plat et manquer de basses

Des voix fortes et claires

Modes sonores utiles

Nous avons testé la HW-S60B dans une pièce spacieuse et meublée, en le connectant à un téléviseur non Samsung via un câble HDMI ARC. Bien que les détails de l'audio se perdent un peu lorsque l'on augmente le volume, le son s'est montré impressionnant et a rempli la pièce.

Compte tenu de sa taille compacte, nous avons été très impressionnés par l'ampleur du son que cette barre était capable de délivrer. Les dialogues sont clairs et précis. Par exemple, en regardant des films avec la fonction Voice Enhancement et le mode Adaptive Sound activés, cela a permis d'améliorer la lisibilité des dialogues dans Tenet de Christopher Nolan, ce qui n'est pas un mince exploit.

Les basses sont toutefois très limitées, ce qui est normal compte tenu de la petite taille de l'appareil. Cela était très perceptible lors des scènes d'action, telles que ans Top Gun : Maverick, car la barre n'arrive pas à restituer toute la puissance des moteurs de l'avion de chasse.

C'est en écoutant de la musique que vous le remarquerez encore plus. En tant que piste de référence, nous avons écouté Rocket Man d'Elton John dans des salles de projection Dolby Atmos et sur des enceintes Bower & Wilkins haut de gamme, et nous connaissons donc l'incroyable gamme dynamique nécessaire pour atteindre les aigus et les graves de la chanson. Lorsque nous avons écouté cette chanson sur le HW-S60B, nous avons commencé à remarquer certaines limites.

En écoutant en mode Musique, nous avons remarqué que la plage dynamique était encore comprimée et que le son était un peu plat. Les basses rythmiques que nous avions l'habitude d'entendre n'étaient pas présentes et les aigus avaient du mal à percer dans la piste qui se développe jusqu'au refrain. Cela ne s'est pas limité à cette piste et, par rapport à la Sonos Beam Gen 2, c'était encore plus flagrant.

Nous avons testé les différentes performances sonores à partir du téléviseur, mais aussi via Bluetooth pour écouter de la musique via Apple Music. Nous sommes également passés à Spotify en testant la fonction Spotify Connect, qui a fonctionné instantanément lors de la connexion via l'iPhone.

Qualité du son : 3/5

Samsung HW-S60B : design

Un profil compact et mince avec des bords incurvés

Plastique dur et robuste

La télécommande élégante est décevante en raison de ses boutons fragiles

Les barres de son ont tendance à adopter un design rectangulaire similaire et le HW-S60B ne s'en éloigne pas trop, avec des bords arrondis en plus. Elle est fine, élégante et subtile. La HW-S60B est le modèle noir, tandis que la HW-S61B est l'option blanche. En ce qui concerne les autres détails de la barre de son, elle comporte un très petit logo Samsung (une fois que l'on a passé l'autocollant géant qui se trouve à l'avant).

Ce n'est pas la barre de son la plus fine de la gamme Samsung (il s'agit de la S800B, qui ne mesure que 38 mm), mais elle n'obstrue pas trop votre téléviseur avec une hauteur de 62 mm. Nous avons trouvé qu'il était très facile de l'adapter à notre installation.

La Samsung HW-S60B est doté d'une grille en plastique autour des haut-parleurs, abandonnant ainsi la grille en tissu qui recouvrait les haut-parleurs du modèle précédent.

Elle est dotée de quatre boutons physiques sur sa partie supérieure. Ils sont dédiés à la mise sous tension et hors tension, au volume, ainsi qu'à une option de connectivité, qui nous a permis d'associer un téléphone via Bluetooth et de mettre le micro en sourdine. Si vous maintenez le bouton de connectivité enfoncé, vous pourrez également accéder aux modes Wi-Fi et son.

En plus de ces commandes, vous disposez également d'une télécommande dédiée. Celle-ci vous permet d'accéder rapidement aux modes sonores, au contrôle de la tonalité, aux niveaux, à l'appairage Bluetooth, à la mise en sourdine et aux réglages. L'option de lecture et de pause se trouve au milieu d'un clavier directionnel circulaire. C'est la seule partie de la télécommande qui dépasse légèrement, à l'exception des deux énormes pièces de plastique en saillie. Elles servent à régler le volume/canal et les graves/aigus. Bien qu'il soit pratique de pouvoir régler ces paramètres rapidement, les boutons eux-mêmes semblent un peu trop fragiles.

Hormis le petit logo Samsung au bas de la télécommande, celle-ci est relativement épurée, à l'exception d'un rappel pratique indiquant "barre de son" (au cas où vous oublieriez de quelle télécommande il s'agit).

Dans l'ensemble, la télécommande, tout comme la barre de son elle-même, présente un design fin et attrayant.

Design : 4/5

Samsung HW-S60B : installation et facilité d'utilisation

Installation rapide et facile

Pas de câble HDMI ou optique inclus

L'application SmartThings est intuitive et plus facile à utiliser que la télécommande

L'emballage de la HW-S60B est soigné et peu encombrant. A l'intérieur, vous trouverez - outre la barre de son elle-même bien sûr - un câble d'alimentation, une télécommande, des piles AA, des supports muraux et un manuel.

Bien entendu, si vous possédez un téléviseur Samsung, l'absence de connexion d'entrée n'est pas un problème car vous pourrez vous connecter sans fil via Wi-Fi, ce qui vous permettra d'accéder aux fonctions audio spatiales Q-Symphony et SpaceFit.

Pour les besoins de notre test, nous avons utilisé l'entrée HDMI. L'installation a été rapide et facile, une fois connectée au téléviseur et à une source d'alimentation, tout est fait. Nous avons chargé l'application SmartThings pour la tester, ce qui nous a permis d'avoir un contrôle total sur un large éventail de commandes.

Samsung a travaillé dur pour rendre le HW-S60B facile à utiliser et à configurer, et c'est vraiment sans douleur. Les commandes sont très intuitives, qu'il s'agisse du sélecteur physique, de l'écran de votre téléphone ou de la barre de son elle-même.

La facilité d'utilisation est vraiment le point fort de la HW-S60B. Elle offre de nombreuses options de contrôle, quelle que soit la tâche à accomplir. Que vous veniez d'entrer dans la pièce et que vous ayez besoin de baisser rapidement le volume de la barre de son ou que vous soyez sur votre téléphone. Certaines commandes fonctionnent mieux que d'autres.

Par exemple, le réglage des basses, des aigus, du volume et des canaux est beaucoup plus simple à effectuer dans l'application, où vous disposez d'une molette. Sur la télécommande, en revanche, c'est un peu compliqué, car il faut changer les réglages des basses et des aigus ainsi que du volume et des chaînes à l'aide d'un bouton qui active une voix pour vous indiquer ce que vous êtes en train de changer.

Dans l'ensemble, la HW-S60B a été une véritable promenade de santé en termes de fonctionnalité et de facilité d'utilisation. Avec une installation aussi rapide et facile grâce à l'application SmartThings, Samsung a fait en sorte qu'il soit facile de commencer à jouer instantanément de l'audio.

Installation et facilité d'utilisation : 4/5

Samsung HW-S60B : rapport qualité/prix

Un excellent rapport qualité/prix pour les possesseurs de téléviseurs Samsung

L'image sonore est limitée mais correcte à ce niveau

Si vous possédez un téléviseur Samsung, la HW-S60B sera l'option la plus avantageuse pour vous, car vous bénéficierez de bien plus de fonctionnalités et d'avantages d'utilisation que ceux qui n'en ont pas. Toutefois, si vous pouvez dépenser un peu plus d'argent, il peut être intéressant d'opter pour la gamme de barres de son de la série Q de la société, qui propose des fonctions plus haut de gamme.

Cependant, la HW-S60B reste une excellente option pour tous ceux qui ne souhaitent pas dépenser trop d'argent pour leur première barre de son. En fin de compte, il s'agit d'un bon rapport qualité-prix en soi, mais aussi d'un excellent rapport qualité-prix si vous possédez déjà des produits Samsung ou si vous prévoyez d'en acheter d'autres.

Rapport qualité/prix : 4/5

Devriez-vous acheter la HW-S60B?

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques Commentaires Évaluation Fonctions Toute une série d'options de connectivité et de contrôle, mais les fonctions haut de gamme sont limitées. 3.5/5 Performances audio Un progrès impressionnant pour n'importe quel téléviseur, mais qui présente quelques lacunes. 3/5 Design Un design élégant et fin avec un profil réduit. 4/5 Installation et facilité d'utilisation Une installation presque instantanée, avec des commandes incroyablement faciles à utiliser. 4/5 Rapport qualité/prix Un excellent rapport qualité-prix pour les propriétaires de téléviseurs Samsung. 4/5

Achetez-la si...

Vous possédez un téléviseur Samsung datant de 2022 ou plus récent

La HW-S60B est une excellente barre de son en soi, mais vous bénéficierez de fonctions bien plus sophistiquées, comme le Dolby Atmos sans fil et le Q Symphony, si vous possédez un téléviseur compatible.

Vous voulez une barre de son fine

Avec un profil si petit, la HW-S60B a un look haut de gamme. Elle n'est pas non plus trop lourde et peut donc être déplacée si nécessaire.

Ne l'achetez pas si...

Vous ne possédez pas de téléviseur Samsung datant de 2022

Avec des offres tout-en-un similaires à des prix similaires, l'offre de la HW-S60B perd de sa valeur.

Vous voulez un son spatial de grande qualité

La HW-S60B est limitée au Dolby Atmos et au DTS:X virtuels. Elle ne dispose pas non plus des haut-parleurs orientés vers le haut qui lui permettraient d'être performante.

À considérer également

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung HW-S60B Sonos Beam Gen 2 Bose Smart Soundbar 600 Sennheiser Ambeo Mini Dimensions 670.0 x 62.0 x 105.0 mm 651 x 68.6 x 100 mm / 25.6 x 2.7 x 3.9in (HxWxD) 694 x 56 x 104 mm / 27.3 x 2.2 x 4.1in (WxHxD) 700 x 65 x 100mm / 27.6 x 2.6 x 3.9in (WxHxD) Canaux de haut-parleurs 5.0 Not listed 3.0.2 7.1.4 Connections HDMI, ARC, Optical, WI-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect HDMI eARC, optical (via adapter), Wi-Fi HDMI eARC, optical, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 HDMI eARC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-A Dolby Atmos/DTS:X Oui/Oui Oui/Non Oui/Non Oui/Oui Sub inclus Non Non Non Non Haut-parleurs arrière inclus Non Non Non Non Fonctions SmartThings app, Q-Symphony, SpaceFit sound Prise en charge de l'application Sonos Prise en charge de l'application musicale Bose Calibrage automatique du système, 360 Reality Audio, mode sonore Ambeo adaptatif

Sonos Beam (Gen 2) La Beam de Sonos est la barre de son la plus compacte, équivalente à la série S de Samsung. Elle dispose d'un système 5.0 canaux avec support Dolby Atmos et DTS spatial audio standard. Elle est un peu plus grande que la HW-S60B et ne peut pas se connecter sans fil à un téléviseur, mais sa scène sonore est plus grande.

Barre de son Bose Smart 600 Proposée à un prix tout aussi compétitif, la Smart Soundbar de Bose est un autre concurrent direct sur le marché des barres de son compactes tout-en-un. Elle se situe toutefois un cran au-dessus de la HW-S60B en ce qui concerne le Dolby Atmos, grâce à ses haut-parleurs orientés vers le haut.

Sennheiser Ambeo Mini (en anglais) Il s'agit peut-être de l'option la plus chère parmi les solutions de barres de son tout-en-un que nous avons récemment examinées. Elle offre un son puissant et détaillé avec des canaux virtuels 7.1.4 et dispose d'excellentes options de contrôle.

Testé pendant plus de deux semaines

Testé avec le streaming et la Xbox One

Testé dans un espace de vie standard

Nous avons testé la Samsung HW-S60B avec un téléviseur Sky Glass pendant plus de deux semaines. La barre de son a été utilisée pour regarder la télévision normale ainsi que pour le streaming pendant les soirées. Nous l'avons également connectée à une Xbox One pour la tester pendant les jeux et nous avons testé la connectivité Bluetooth en diffusant de la musique sur un iPhone XS.

La pièce dans laquelle elle a été utilisée était de taille standard et avait des canapés en tissu, bien que cela n'ait pas été un problème étant donné que la Q Symphony et la SoundFit n'ont pas été utilisées pour ce test.