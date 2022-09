Prise en main du Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2

(opens in new tab)

Le passage à un format plus grand et à des composants internes plus récents, sans augmentation de prix, permet à Lenovo de marquer un grand coup par rapport au X1 Fold Gen 1. Nous pensons cependant que la technologie de l'écran pliable a encore du chemin à parcourir dans le cœur du grand public.

Lorsque nous avons évalué la première génération du Lenovo ThinkPad X1 Fold, nous avons été enthousiasmés par la perspective, mais déçus par l'exécution. L'écran pliable en était encore à ses balbutiements - certains diront qu'il l'est toujours - et le X1 Fold Gen 1 s’avère trop petit et pas assez puissant pour justifier une recommandation.

Si ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à la répéter, Lenovo ne s’assied pas sur le banc des accusés. Dévoilé durant l'IFA 2022, le ThinkPad X1 Fold Gen 2 est plus qu'une simple mise à niveau de l'original, il ressemble à un tout nouveau produit. L'écran et le clavier minuscules du modèle Gen 1 ont disparu au profit d'un écran OLED pliable de 16,3 pouces et d'un clavier Bluetooth plus grand, beaucoup plus agréable à utiliser.

Prix et disponibilité

Le prix de départ du ThinkPad X1 Fold Gen 2 est de 2 999 € HT, mais différentes configurations internes seront disponibles et on ne sait pas encore ce que le modèle standard comprendra ; dans le X1 Fold original de 13,3 pouces, le clavier et le stylet intelligent Wacom représentaient des suppléments payants. Il convient de noter que le X1 Fold Gen 2 maintient le tarif d’entrée de son prédécesseur. Ce qui se révèle notable, compte tenu du fait qu'il apparaît beaucoup plus grand et plus puissant.

Cette édition de base est équipée d'un processeur Intel Core i5, mais des modèles avec des puces i7 s’avéreront également proposés. Les autres spécifications variables vont jusqu'à 32 Go de RAM DDR5, jusqu'à 1 To de stockage (à bord d’un SSD PCIe 4.0) et un emplacement Nano SIM en option pour la version 5G.

Design

Comme l'original, le ThinkPad X1 Fold Gen 2 concède une gamme d'orientations distinctes pour chaque environnement de travail. Le clavier et la béquille se fixent magnétiquement l'un à l'autre et à l'ordinateur portable lui-même, se pliant ensemble et s'accrochant à l'extérieur du châssis lorsqu'il est replié. Le stylet Wacom, en option, se connecte également de manière magnétique au bord de l'écran.

Le X1 Fold Gen 2 paraît très robuste, ce qui est un soulagement au vu de la propension des technologies pliables à se briser sous une très légère tension. Les panneaux extérieurs sont faits d'un tissu agréable et adhérent, fabriqué à partir de plastiques 100% recyclés. Cette philosophie de conception écologique s'étend au reste du produit : la chambre des haut-parleurs, le boîtier de la batterie interne et l'adaptateur secteur sont tous fabriqués avec au moins 90% de matériaux recyclés après consommation. Même l'emballage est entièrement compostable.

L'écran OLED est magnifique, avec une luminosité de 600 nits et une certification HDR. Les couleurs se veulent éclatantes et les noirs profonds et nets. Comme il s'agit d'une dalle pliable, la surface s’expose dans un plastique fin qui présente quelques très légères imperfections autour de la zone de la charnière… mais c'est pratiquement inévitable à ce stade. L'écran tactile est agréable à utiliser, que ce soit du bout des doigts ou avec le stylet Wacom compatible - ce qui en fait une excellente option pour les créatifs.

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, le nouveau clavier a bénéficié massivement de sa nouvelle taille d’écran de 16,3 pouces. Le clavier du X1 Fold original se montrait étroit et inconfortable ; celui-ci est beaucoup plus facile à employer, avec des touches rétroéclairées de grande taille qui offrent une bonne course. Naturellement, il comprend la signature rouge du trackpoint Lenovo au centre. Le trackpad haptique nouvellement agrandi est assez sensible, mais il est un peu mince et ne délivre pas un clic très satisfaisant.

Performances

Nous n'avons pas pu tester assez longuement le Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 pour évaluer efficacement ses performances, mais nous ne manquerons pas d'inclure notre série habituelle de benchmarks dans un test complet à venir.



Malgré cela, nous sommes convaincus que le X1 Fold Gen 2 fera voler en éclats son prédécesseur. Avec le bond générationnel en matière de puissance offerte par les CPU Intel Alder Lake de 12e génération, nous devrions constater des améliorations dans tous les domaines. L'absence d'un GPU intégré signifie qu'il ne sera probablement pas capable d'effectuer des charges de travail très exigeantes, mais l'utilisation quotidienne et les tâches d'intensité faible à moyenne devraient faire office de jeu d'enfant.

L'autonomie peut varier considérablement d'un modèle à l'autre, car le X1 Fold Gen 2 peut être configuré avec une batterie de chaque côté de la charnière centrale. La batterie principale par défaut est en fait une unité de 48 Wh. La première génération inclut une cellule de 50 Wh, ce qui en fait un recul étonnant - bien que la consommation d'énergie réduite d'Alder Lake atténue quelque peu ce problème. La batterie secondaire optionnelle est une unité beaucoup plus compacte de 16 Wh.

L'une des caractéristiques intéressantes de notre essai a été le démontage de la charnière, qui a montré comment Lenovo a conçu une paire de plaques de graphite qui se touchent lorsque l'ordinateur portable est déplié. Cela octroie un transfert thermique supérieur entre les deux moitiés de l'appareil - un vrai plus, puisque le X1 Fold Gen 2 compose sans ventilateur.

Pour conclure…

La concurrence s'intensifie enfin dans le domaine des ordinateurs portables pliables, Asus ayant annoncé au même moment son nouveau Zenbook 17 Fold OLED. Asus et Lenovo semblent avoir tiré les leçons des échecs du premier ThinkPad X1 Fold, avec des écrans plus grands, des conceptions plus robustes et du matériel plus puissant.

Les comparaisons sont inévitables, mais il sera impossible de juger quel ordinateur portable pliable est supérieur jusqu'à ce que nous puissions les tester durablement tous les deux. Le modèle Lenovo gagne en tout cas la palme du plaisir rencontré lors de cette prise en main.



L'IFA 2022 est le plus grand salon technologique d'Europe. TechRadar est à Berlin pour vous faire part des dernières nouvelles et annonces, ainsi que de nos premières impressions sur les nouveaux téléviseurs, objets connectés, matériel audio et autres gadgets présentés.

