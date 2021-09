Test de la Huawei Watch 3

La Huawei Watch 3 est la première smartwatch à fonctionner sous HarmonyOS, et c'est une excellente vitrine pour le nouveau système d'exploitation de la firme chinoise privée des services Google. Extrêmement fluide et net, l'écran AMOLED met vraiment en valeur tout ce que l’interface souhaite offrir. Il existe une sélection impressionnante d'outils fitness préinstallés, vouée à s’enrichir dans les mois à venir. C'est une smartwatch avec beaucoup de potentiel, même si elle ne peut pas encore rivaliser avec watchOS et Wear OS 3.

La Huawei Watch 3 en résumé

La Huawei Watch 3 est une belle smartwatch, et il s’agit aussi de la première ambassadrice du système d'exploitation HarmonyOS développé par Huawei. Si ce dernier impressionne par sa fluidité, il reste incomplet. Comme on pouvait s’y attendre, il ne dispose que d'une poignée d’applications à télécharger, tandis que la prise en charge des services tiers paraît limitée.

Néanmoins, si vous utilisez un smartphone Android (ou, mieux, un smartphone Huawei), la Huawei Watch 3 est définitivement une montre connectée qui mérite votre attention - d’autant qu’elle devrait s’enrichir au fur et à mesure que l'écosystème se développera auprès des éditeurs les plus populaires et entreprenants du marché.

La Watch 3 a été conçue pour maintenir votre forme physique au meilleur niveau, et elle est livrée avec une suite impressionnante d'outils pour surveiller votre bien-être quotidien (y compris l’état de votre sommeil et de votre saturation en oxygène dans le sang). Nous avons trouvé que le monitoring de la fréquence cardiaque s’avérait quelque peu incohérent pendant les sessions d'entraînement intenses, en enregistrant parfois des pics inattendus en phase de repos. Toutefois, cette imperfection est compensée par la précision du GPS, couvrant n’importe quel itinéraire sans bavure.

Nous devinons beaucoup de potentiel dans la Watch 3 ; le matériel est très impressionnant, et son écran fantastique pourrait servir à visionner de nombreux tutos fitness animés. Il convient de laisser à HarmonyOS le soin de s’imposer comme alternative à watchOS et à Wear OS 3, avec un plus grand choix d'applications et une meilleure prise en charge des services tiers.

La Huawei Watch 3 dispose d'un écran très impressionnant, et les nombreux thèmes téléchargeables permettent de visualiser des masses de données en un coup d'œil. (Image credit: Future)

Prix et disponibilité

La Huawei Watch 3 est sortie dans plusieurs pays au début de l’été 2021, et son prix conseillé s’inscrit dans la tranche des montres connectées haut de gamme. Comptez actuellement 369,99 € pour le modèle standard (Huawei Watch 3 Active) et 499,99 € pour son alternative premium (Huawei Watch 3 Pro).



Celle-ci vous offre quelques options supplémentaires telles que le GPS double bande encore plus précis, ainsi qu'une autonomie maximale de 21 jours - contre 14 pour sa variante classique.

Si vous décidez d’acheter la Watch 3 via la boutique officielle Huawei, vous recevrez gratuitement les écouteurs sans fil Huawei FreeLace plus la balance connectée Huawei Scale 3.

Design

Couronne rotative

Grand boîtier

Écran AMOLED clair et net

Côté design, la Huawei Watch 3 s'éloigne de la volumineuse Watch 2, et ressemble plus que de loin à la Watch GT avec un grand thème brillant, des bords extra-fins et un verre incurvé venant épouser le boîtier sans espace superflu.

La Huawei Watch 3 Active (testée ici) possède un boîtier de 46 mm, et nous est fournie avec un bracelet en silicone noir, moins doux au toucher que celui de l'Apple Watch 6 - pour autant, il se révèle tout aussi confortable. Le bracelet est doté de broches à dégagement rapide pour que vous puissiez facilement le remplacer par des alternatives plus habillées. Vous seront ainsi proposés, au choix, un bracelet en cuir marron et un bracelet à maillons en acier inoxydable.

La Huawei Watch 3 Active est livrée avec un bracelet en silicone noir, mais des options en cuir et à maillons sont également disponibles. (Image credit: Future)

La Watch 3 se limite à deux commandes physiques : un petit bouton qui sert à naviguer dans les menus ou à revenir sur l'écran d'accueil, et une couronne rotative permettant de sélectionner les différentes options ou applications disponibles. Vous pouvez également faire défiler le texte et les menus - une fonction qui faisait défaut sur la Huawei Watch 2.

Ce système fonctionne bien, et le défilement opéré par la couronne réagit instantanément à vos manipulations. L’écran s’avère assez grand pour saisir vos requêtes sur un clavier virtuel et vous serez très vite reconnaissant pour la correction automatique qui vient parfaire votre traitement de texte.

La Huawei Watch 3 est dotée d'une couronne rotative Apple-like pour faire défiler les options ou zoomer. (Image credit: Future)

La caractéristique la plus marquante de la Watch 3 demeure son écran AMOLED de 1,43 pouce, net et éclatant. Il vous invite à visualiser une multitude de données, sans besoin de scroller indéfiniment. L'application Huawei Health propose un large éventail de thèmes, dont beaucoup sont animés pour mettre davantage l'écran en valeur. Gardez toutefois à l'esprit que la plupart de ces items cosmétiques sont payants et que leur prix se veut très élevé.

Caractéristiques principales

Support eSim

De bons outils pour gagner du temps

Peu d'applications dédiées (pour l'instant)

La Huawei Watch 3 cible principalement les amateurs de fitness, mais elle délivre également une bonne sélection d'outils qui en font une smartwatch pratique au quotidien. En particulier si vous possédez un smartphone Android, moins enclin à se coupler avec une Apple Watch.

Avec une eSim installée, vous pouvez passer et recevoir des appels, écouter de la musique et télécharger des applications sans connexion Bluetooth active (idéal pour vous passer de votre smartphone en salle de sport). Même sans cela, de nombreuses fonctions vous feront gagner un temps précieux.

La configuration de la Huawei Watch 3 est simple, et la gamme de thèmes téléchargeables tire vraiment parti de son excellent écran (bien que très peu d'entre eux soient gratuits). (Image credit: Future)

Par exemple, vous recevrez des notifications détaillées sur le cadran large de la montre, ce qui vous évitera des va-et-vient inutiles entre votre smartwatch et votre smartphone. Vous pouvez par ailleurs accepter ou couper des appels avec un simple geste de la main (grâce à l’accéléromètre de la montre) - serrez votre poing puis relâchez-le pour prendre l'appel, ou tournez votre poignet latéralement pour le refuser.

Il est aussi possible de contrôler les appels en utilisant l'assistant vocal de Huawei (que vous activez en lançant un "Hey Celia"), d'effectuer des recherches simples ou de gérer des appareils connectés. Cette interface n'est pas encore aussi développée que Google Assistant, Siri ou Amazon Alexa, mais il ne peut que s’améliorer à l’avenir. Nous avons déjà hâte de tester sa v2.

Une autre de nos fonctionnalités préférées est la possibilité d’effectuer des enregistrements vocaux rapides via l'application Notes, ce qui vous dispense de passer par le clavier virtuel parfois capricieux.

En revanche, si vous souhaitez télécharger d'autres applications que celles délivrées par défaut, vous trouverez la logithèque de Huawei plutôt déserte. Ce n'est pas surprenant pour une montre qui utilise un tout nouveau système d'exploitation, et nous espérons qu'elle sera bientôt remplie de programmes complémentaires, à l’image de Spotify et de Strava.

La Huawei Watch 3 offre un monitoring de la fréquence cardiaque pendant les sessions d'échauffement. (Image credit: Future)

Les applications préinstallées ont été soigneusement sélectionnées, et comprennent des fonctions de sécurité plus que bienvenues. Comme beaucoup de smartwatches modernes, et de capteurs corporels, la Huawei Watch 3 peut alerter un contact désigné en cas d'urgence si elle détecte un impact soudain (comme une chute). Un compte à rebours s'enclenche alors, que vous pouvez désactiver pour annuler l'alerte. Pour appeler directement le SAMU, il suffit d’appuyer cinq fois de suite sur la couronne - une fonction empruntée à la Garmin Lily, et qui contribue à votre tranquillité d'esprit si vous êtes isolé.

Fonctionnalités fitness

Objectifs polyvalents

Choix impressionnant de modes d'entraînement

GPS précis

L'objectif principal de la Huawei Watch 3 est de maintenir votre condition physique au plus haut. Pour vous motiver au quotidien, vous disposez d'un ensemble d'anneaux de type Apple Watch que vous devez compléter avant de vous coucher. Vous serez également invité à vous lever et à bouger périodiquement grâce aux alertes d'inactivité habituelles (accompagnées d'une jolie petite animation d'un homme qui s'étire).

Pour les séances d'entraînement, vous disposez d'une sélection complète d'activités d'intérieur et en plein air (dont un mode triathlon pour suivre successivement des étapes de natation, de cyclisme et de course à pied). Il n'est pas nécessaire de faire défiler tout le catalogue d’activités pour sélectionner vos favoris, commencez par personnaliser le menu principal pour prioriser vos disciplines les plus régulières.

Le suivi de la fréquence cardiaque est généralement précis, mais enregistre parfois un pic inattendu pendant les échauffements. (Image credit: Future)

Nous avons testé la Huawei Watch 3 sur plusieurs parcours de course à pied et des sessions de vélo d’appartement. Il a fallu un certain temps à la montre pour établir un verrouillage GPS avant de lancer l’itinéraire (plus long que sur la Garmin Instinct Solar). Passé ce détail, la Watch 3 a enregistré avec précision notre parcours, avec peu d’écart entre le départ et l’arrivée ainsi que chaque étape.



Le vélo d’appartement nous a permis d’évaluer le moniteur de fréquence cardiaque de la Watch 3. Elle a réagi assez rapidement aux changements de rythme cardiaque tout au long de la séance (pas aussi rapidement qu'un cardiofréquencemètre avec sangle de poitrine, ce qui reste logique). Les données compilées se révèlent plus élevées que celles propres à une séance standard, avec un pic inexpliqué pendant les échauffements - où la montre a enregistré une fréquence cardiaque de plus de 170 bpm.

Si vous le souhaitez, la montre peut annoncer vocalement votre temps, votre rythme cardiaque moyen et la distance totale parcourue à chaque nouveau kilomètre, ce qu'elle fait de manière audible. En effet, avec son GPS fiable, son écran clair et son logiciel de synthèse vocale, la Watch 3 semble parfaitement adaptée pour vous fournir une navigation audio liée à la course à pied, le cyclisme et la marche.

A terme, la Watch 3 s’enrichirait pleinement avec l’ajout de tutos vidéo ou audio ou de sessions d’entraînement guidées.

La plupart des statistiques dispensées correspondent à celles de la Garmin Instinct Solar, notamment la VO2 max. (Image credit: Future)

La fiabilité des données caloriques compilées par la Huawei Watch 3 correspondent à celle louée de la Garmin Instinct Solar. Tout comme le calcul de la VO2 max, bien qu'il ne s'agisse là encore que d'estimations (les tests de VO2 max réels nécessitent un équipement professionnel employé sous surveillance médicale).

Le suivi du sommeil semble assez précis en termes de cartographie des stades de sommeil, mais lorsque nous avons comparé les résultats avec ceux d'une bague Oura, nous avons constaté que la Watch 3 définissait tout le temps passé en position allongée comme phase de sommeil, ce qui émet dès lors un score quelque peu gonflé.

Autonomie

Chargeur magnétique

Autonomie de 2-3 jours entre chaque charge

La Watch 3 est chargée via un aimant magnétique, tout comme l'Apple Watch 6. Cependant, contrairement aux chargeurs d'Apple, celui de Huawei est doté d'un connecteur USB-A et non USB-C.

Huawei estime que la montre tiendra environ 14 jours en mode économie d'énergie, et trois jours si vous exécutez régulièrement des applications (encore une fois, à la manière de l'Apple Watch 6). En pratique, nous avons évalué une autonomie plus proche de deux jours et demi, avec une session fitness et une évaluation de votre fréquence cardiaque quotidiennes.

La Huawei Watch 3 utilise un chargeur magnétique très similaire à celui de l'Apple Watch 6. (Image credit: Future)

Application compagnon

Compatible avec HarmonyOS, iOS et Android

Nombreuses statistiques santé clairement présentées

Grand choix de programmes d'entraînement

La montre se connecte à l'application Huawei Health, disponible pour iOS / Android et préinstallée avec HarmonyOS. Pour coupler la montre, il suffit de créer un compte (si vous n'en avez pas déjà un), de saisir un code PIN sur le cadran de la montre pour vérification et de lui accorder les autorisations nécessaires.

Nous avons testé la Watch 3 avec un Huawei P40 Pro, et un Fairphone 3 Plus sous Android 10. L’appairage avec l'appareil Huawei s'est déroulé sans problème, mais nous avons constaté que l'application Android ne listait pas la nouvelle smartwatch et ne pouvait pas la localiser. Si cela se produit, l'entreprise conseille de mettre à jour l'application Huawei Health depuis l’AppGallery de votre téléphone.

Toutes vos statistiques sont disponibles en un coup d'œil, depuis l'application Huawei Health. (Image credit: Future)

L'application elle-même est d'une simplicité rafraîchissante, offrant toutes vos statistiques santé quotidiennes ou historiques en un seul endroit. Contrairement à l'application Fitbit, Huawei Health ne verrouille pas certaines statistiques derrière un mur payant ; au contraire, toutes les données sont disponibles d'une simple pression du doigt.

L'application Huawei Health propose également un large éventail de programmes d'entraînement (payants sur l'application Fitbit). Ces programmes comprennent des séances d'initiation, ainsi que des séances de tempo, de HIIT et d'intervalles pour vous aider à varier votre entraînement. L'application et la montre ne vous suggèrent aucun programme d'entraînement en fonction de votre activité passée. Une personnalisation qui s’imposera probablement dans une prochaine mise à jour. En attendant, le choix s’avère impressionnant et comparable à celui de nombreux services d'abonnement.