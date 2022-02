Test Garmin Epix (Gen 2)

L'Epix (Gen 2) est la montre de sport ultime, qui reprend les technologies de suivi les plus avancées de Garmin et les intègre dans un boîtier robuste de 47 mm - le tout agrémenté d'un superbe écran tactile AMOLED. Si la Fenix 7 n'a pas l'effet de surprise que vous escomptiez, ce modèle pourrait vous en mettre plein la vue. Son écran net et vif est cependant gourmand en énergie, et si l'Epix (Gen 2) offre une autonomie très respectable, elle se veut loin d’égaler celle de la Fenix 7, plus économe. C'est à vous de décider ce qui importe le plus : le luxe ou la longévité.

L'Epix (Gen 2) est la montre de sport ultime, qui reprend les technologies de suivi les plus avancées de Garmin et les intègre dans un boîtier robuste de 47 mm - le tout agrémenté d'un superbe écran tactile AMOLED. Si la Fenix 7 n'a pas l'effet de surprise que vous escomptiez, ce modèle pourrait vous en mettre plein la vue. Son écran net et vif est cependant gourmand en énergie, et si l'Epix (Gen 2) offre une autonomie très respectable, elle se veut loin d’égaler celle de la Fenix 7, plus économe. C'est à vous de décider ce qui importe le plus : le luxe ou la longévité.

La Garmin Epix (Gen 2) en résumé

La Garmin Epix (Gen 2) reprend les meilleures caractéristiques de la Fenix 7 récemment sortie, et y ajoute un écran tactile AMOLED lumineux. C'est comme une nouvelle couche de vernis pour ce qui était déjà une superbe montre de sport, fournissant des graphes nets et des itinéraires détaillés, faciles à visualiser dans toutes les conditions d'éclairage.

Cet écran fantastique a toutefois un prix salé (il s'agit de la montre Garmin la plus chère à ce jour), et des options énergivores qui épuiseront plus rapidement votre batterie. Lors de nos tests, la Fenix 7 a continué à fonctionner pendant deux semaines entre deux charges, l'Epix (Gen 2) s’est limitée à six jours.

Ce n'est pas du tout un score minable pour une montre AMOLED (si vous optez pour une Apple Watch par exemple, vous devrez la recharger tous les soirs). Mais si vous aimez les aventures extrêmes en pleine nature, coupé de tout confort, c'est certainement un élément à prendre en compte. En fait, Garmin affirme que l'Epix est plus adaptée aux personnes qui apprécient s'entraîner dans une salle de sport, plutôt qu'aux amoureux du plein air.

(Image credit: Future)

Si vous êtes confus au sujet du nom, la Garmin Epix originale a été lancée en 2018, et bien qu'elle ait été largement saluée pour sa gamme impressionnante de fonctionnalités, elle se révélait trop trapue et encombrante. La société a décidé dès lors de mettre cette marque en veilleuse jusqu'en 2022, lorsque ses ingénieurs ont été en mesure d'intégrer le summum de la technologie Garmin dans un boîtier de 47 mm de diamètre.

Le résultat est une montre haut de gamme, la crème de la crème des montres de sport.

La montre Garmin la plus chère à ce jour

Les modèles en titane sont les plus onéreux

La Garmin Epix (Gen 2) est sortie le 18 janvier 2022 (le même jour que la Garmin Fenix 7). C'est l'une des montres les plus chères de la société à ce jour, coûtant 899,99 € pour le modèle le plus standard - celui-ci possède une lunette en acier inoxydable et un verre Corning Gorilla Glass couvrant l’écran. Si vous optez pour la variante la plus premium, vous obtenez un verre en saphir et une lunette en titane - moyennant 999,99 €.

À titre de comparaison, le prix de la Fenix 7 débute à 699,99 € pour l’édition standard, et passe à 999,99 € pour la version haut de gamme Fenix 7X Sapphire Solar.

Design

Très similaire à la Fenix 7

Cinq boutons et un écran tactile

Boîtier de 47 mm en métal et polymère

Au premier coup d'œil, la Garmin Epix ressemble beaucoup à la Fenix 7, avec le même design robuste. Les vis visibles sur les pattes de fixation lui donnent un aspect industriel, tout comme la finition en métal brossé. Le corps est fabriqué en polymère renforcé de fibres, avec de l'acier inoxydable ou du titane à l'avant et à l'arrière. Cette structure en "sandwich" permet de réduire le poids de la montre tout en lui assurant une bonne résistance aux chocs.

(Image credit: Future)

Contrairement aux montres de la gamme Fenix, l'Epix (Gen 2) existe en une seule taille. Son boîtier mesure 47 mm de diamètre, ce qui correspond à la plupart des montres de sport standard, bien qu'avec une épaisseur de 14,5 mm, il soit plus volumineux que la moyenne. Néanmoins, il ne semble pas écrasant sur un poignet plus petit et, avec ses 76 g bracelet compris (70 g pour les éditions saphir/titane), il n'est pas excessivement lourd.

Si vous avez envie d'un look différent, l'Epix (Gen 2) accepte les bracelets Garmin QuickFit de 22 mm, qui existent dans un large éventail de matériaux et de couleurs, et sont faciles à retirer et à échanger. Il suffit d'appuyer sur les languettes en plastique situées sous le bracelet pour le libérer.

(Image credit: Future)

Le boîtier est doté des cinq boutons habituels de Garmin, avec le bouton de démarrage en haut à droite en rouge. Celui-ci se veut protégé par une petite bosse de chaque côté pour éviter les pressions accidentelles lorsque vous êtes en déplacement (une conception intelligente puisque c'est le seul moyen de mettre en pause une activité en cours).

La vraie star ici, cependant, reste le superbe écran AMOLED. Notre principale critique à l'égard de la Fenix 7 était que son écran à mémoire de pixels manquait de contraste et se révélait brouillé par son rétroéclairage bleu. Ce problème ne se pose pas avec l'écran de l’Epix (Gen 2), qui est tout aussi frappant que celui du Garmin Venu 2 de 2021.

Cela vaut la peine de prendre le temps de jouer avec ses paramètres avant de commencer à porter régulièrement l'Epix (Gen 2), car l'écran se réveille très facilement en mode par défaut. Le moindre mouvement l’allumera, ce qui risque de vider la batterie plus vite que vous ne le souhaiteriez.

(Image credit: Future)

L'Epix (Gen 2) ne dispose pas d'une lampe de poche LED intégrée dans son boîtier comme la Fenix 7X, mais une double pression sur le bouton de rétroéclairage affiche une série de cercles concentriques sur l'écran qui émettent une quantité considérable de lumière. En tapant sur les boutons haut et bas, vous augmenterez et diminuerez la luminosité, et vous pouvez passer en mode infrarouge si vous préférez.

Il s'agit d'un petit outil pratique, suffisamment lumineux pour vous aider à trouver vos chaussettes lorsque vous partez courir à l'aube, mais il ne remplace pas une vraie lampe de poche, ni des vêtements réfléchissants et une lampe frontale si vous courez de nuit.

Autonomie

Impressionnante pour une montre AMOLED

Beaucoup plus courte que celle de la Fenix 7

Pas d'édition solaire

Les chiffres officiels de Garmin indiquent que l'Epix (Gen 2) peut tenir jusqu'à 16 jours en mode smartwatch (ou six jours en mode toujours actif), jusqu'à 42 heures avec le GPS activé (ou 30 heures en mode toujours actif). Voire jusqu'à 75 heures en mode GPS à batterie maximale, qui suit votre position périodiquement plutôt qu’en continu.

Dans nos tests, avec le mode toujours actif mis en veille et un suivi d’activité standard, nous avons constaté que la batterie de l'Epix a duré environ six jours avant qu’une alerte ne se déclenche. C'est une grande différence par rapport à la Fenix 7 que nous avons testée récemment, qui est parvenue à fonctionner pendant environ deux semaines dans les mêmes circonstances.

(Image credit: Future)

Aucun modèle Epix (Gen 2) n'est équipé de cellules solaires pour maintenir la batterie à niveau entre les charges. Garmin a expliqué qu'il s'agit d'une montre destinée aux personnes effectuant une grande partie de leur entraînement dans une salle de sport, où le chargement solaire s’avérerait inutile. Si vous vous entraînez presque exclusivement en extérieur, vous serez peut-être mieux servi par une Fenix 7 Solar, qui pourra fonctionner pendant des semaines avec les bons réglages.

Si vous prévoyez de vous éloigner de votre foyer tout confort durant un certain temps, l'Epix (Gen 2) dispose d'un mode Expédition, qui désactive les capteurs et les accessoires pour prolonger la durée de vie de la batterie. En outre, il n'enregistre votre position qu'une fois par heure. Il s'agit d'un compromis important, mais il vous permettra de tirer deux semaines complètes sur une seule charge.

La batterie se réalimente à l'aide du câble propriétaire habituel de Garmin, qui se branche solidement à l'arrière de la montre. Ce n'est pas aussi pratique que la recharge sans fil par induction, mais le câble ne bouge pas du tout, contrairement à de nombreux chargeurs à clip. Et si vous remplacez une ancienne montre Garmin, vous pouvez garder son chargeur en réserve.

Caractéristiques principales

Pas de microphone pour les appels

Stockage et diffusion de musique

NFC pour les paiements sans contact

La Garmin Epix (Gen 2) est avant tout une montre de sport, mais il s’agit aussi d’une excellente smartwatch pour un usage quotidien. Son écran AMOLED permet de consulter les notifications de vos applications mobiles préférées et votre historique d'appels d'un seul coup d'œil. Bien qu'il n'y ait pas de microphone pour répondre à ces derniers, les utilisateurs d'Android peuvent choisir de refuser un appel automatiquement avec un SMS enregistré au préalable.

En janvier 2022, Garmin a lancé la Venu 2 Plus, qui vous permet de prendre des appels et d'utiliser l'assistant vocal de votre smartphone depuis votre poignet. Nous croisons les doigts pour une mise à jour similaire de l'Epix (Gen 2) dans les mois à venir.

La montre peut stocker jusqu'à 2 000 chansons (vous pouvez connecter une paire d'écouteurs Bluetooth via le menu), et diffuser vos playlists Spotify, Deezer ou Amazon Music - l’écran vous offre une télécommande pour zapper un titre, lancer la lecture ou mettre un morceau sur pause, mais surtout pour contrôler le volume.



Il n'y a pas de connectivité cellulaire, mais vous pouvez coupler l'Epix (Gen 2) à un réseau Wi-Fi pour un transfert de données plus rapide. C'est une bonne idée si vous prévoyez d'utiliser le gestionnaire de cartes ou de télécharger des applications - et c'est facile à configurer via l'application mobile Garmin Connect.

Vous pouvez télécharger des applications et des thèmes supplémentaires pour la Garmin Epix (Gen 2) via Garmin Connect IQ. (Image credit: Future)

Il y a aussi Garmin Pay pour effectuer des achats sans contact et accéder aux transports publics. Ce service n'est pas aussi populaire qu'Apple Pay ou Google Pay néanmoins. Renseignez-vous préalablement auprès de votre banque pour savoir si elle le prend en charge.



Une sélection d'applications tierces peut être téléchargée via Garmin Connect IQ, bien qu'il y ait moins d'options que dans l'App Store d'Apple, et la plupart de celles proposées sont conçues pour le sport plutôt que pour votre productivité quotidienne. Il y a cependant quelques perles, à parcourir par curiosité.

Fonctionnalités fitness

Grand choix d'activités

Aide à équilibrer effort et temps de repos

L’évolution de votre forme physique s’affiche à l'écran

En ce qui concerne le suivi de la condition physique, la Garmin Epix (Gen 2) est essentiellement similaire à la Fenix 7, avec un look plus élégant. Elle possède le même moniteur de fréquence cardiaque, qui s'est avéré précis et réactif lors de nos tests, ainsi que qu’un GPS de premier ordre.

Comme vous pouvez l'attendre d'une montre Garmin haut de gamme, l'Epix (Gen 2) dispose d'un large éventail de profils d'entraînement qui vont bien au-delà de la simple mesure de la distance, de la fréquence cardiaque et de vos chronos. Les coureurs, les cyclistes et les nageurs sont particulièrement bien pris en charge, et il existe un profil multisports pour les triathlons, les duathlons, et autres compétitions spécifiques afin que vous n'ayez pas à suivre chaque étape comme une activité distincte.

(Image credit: Future)

L'un des meilleurs nouveaux outils pour les coureurs est un graphe exposant vos temps de course prévus pour les épreuves de 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon, et comment ils évoluent dans le temps en fonction de la régularité de vos entraînements. Ces données étaient auparavant disponibles dans l'application Garmin Connect, mais vous pouvez désormais les afficher directement sur l’écran, aux côtés d'autres statistiques clés sur la condition physique, telles que votre VO2 Max et votre charge d'entraînement.

C'est un ajout mineur, mais c'est un moyen clair de voir comment vous progressez (ou pas), et cela vous donne un coup de pouce supplémentaire à votre motivation. Grâce à l'écran AMOLED, les graphes et les tableaux apparaissent nets, détaillés et faciles à lire en un rapide coup d'œil.

Un autre nouvel outil est le compteur d'endurance au poignet, qui indique combien d’énergie il vous reste potentiellement pendant une course ou une séance d'entraînement. Il est actuellement disponible pour les coureurs et les cyclistes, mais il pourrait s'appliquer à d'autres activités à l'avenir. Il vous aide à ajuster votre niveau d’effort à la volée pour vous assurer que vous n'en faites pas trop et que vous ne risquez pas de vous épuiser sans raison.

(Image credit: Future)

Comme les autres montres Garmin sorties ces derniers mois, l'Epix (Gen 2) fait un fantastique travail en vous aidant à équilibrer effort et temps de récupération. Non seulement vous obtenez le score habituel de votre batterie corporelle (qui suit votre niveau d'énergie tout au long de la journée et indique dans quelle mesure vous vous êtes "rechargé" pendant la nuit), mais vous bénéficiez également de conseils spécifiquement adaptés à votre entraînement régulier et à votre condition physique.

Plutôt que de vous encourager à vous entraîner tous les jours, comme le font certaines smartwatches, l'Epix (Gen 2) vous incite à pratiquer des activités à différentes intensités, en vous accordant un temps de repos et de récupération adéquat.

(Image credit: Future)

Nous avons trouvé les suggestions d'entraînement particulièrement utiles ; l'Epix nous a indiqué que nous passions trop de temps à nous entraîner à un seuil aérobie bas et que nous aurions intérêt à effectuer des séances plus courtes et plus intenses. Pour nous aider à y parvenir, il a suggéré différents types d'entraînement (tels que des séances de seuil et de tempo) au lieu de simples allers-retours. En suivant ces conseils, nous avons augmenté notre VO2 max et réduit nos temps de course prévus.

Mais il n'y a pas que le cardio en plein air ; l'Epix (Gen 2) bénéficie par ailleurs de modes de suivi spécifiques aux salles de sport, piscines et même terrains de golf. La montre est compatible avec l'application Garmin Golf qui offre les cartes de plusieurs milliers de parcours préinstallées.

(Image credit: Future)

En parlant de cartes, c'est là que l'héritage de Garmin en matière de navigation par satellite brille vraiment. Toutes ces cartes se veulent claires et détaillées. L'Epix (Gen 2) a été extrêmement rapide à établir un verrouillage satellite lors de nos tests, ne prenant que quelques secondes même dans des quartiers en chantier. Lors d'un test sur un parcours mesuré de 5 km, la montre demeurait précise à 200 m près - une marge d'erreur qui s'explique facilement par le fait que nous utilisions des routes publiques.

Application compagnon

Présente clairement votre évolution

Peut générer des itinéraires personnalisés

Crée des plans d'entraînement adaptatifs

Comme toutes les montres de sport Garmin, l'Epix (Gen 2) se synchronise avec l'application mobile Garmin Connect, disponible sur Android et iOS. Bien qu'elle semble simple au premier abord, présentant votre santé et votre activité quotidienne dans un tableau de bord classique, passez un peu de temps à l'explorer et vous découvrirez qu'il s'agit de l'une des applications de fitness les plus riches en fonctionnalités.

Après chaque séance d'entraînement, la montre se synchronise automatiquement avec l'application, et vous recevez une notification sur les deux dès qu'elle est prête à être visualisée. L'application stocke les journaux de vos activités depuis des années, ce qui vous permet de les parcourir facilement et de suivre votre évolution sur de vastes périodes.

(Image credit: Future)

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau parcours d'entraînement pour pimenter votre vie, vous pouvez soit télécharger des parcours à partir de sources telles que Training Peaks, soit créer les vôtres dans l'application Garmin Connect. Certaines applications vous permettent uniquement de tracer des itinéraires en touchant des points de repère sur une carte, mais Garmin Connect peut créer automatiquement un itinéraire personnalisé en fonction de vos préférences.

Il suffit de choisir une activité, un point de départ, une distance, un itinéraire aller-retour ou une boucle, et l'application crée une carte adaptée en quelques secondes. Vous préférez rouler sur des routes tranquilles ou éviter de monter des côtes ? Aucun problème, l'application peut en tenir compte et transférer le parcours obtenu à votre montre… qui vous fournira ensuite des indications détaillées.

(Image credit: Future)

Garmin Connect propose également des plans d'entraînement pour les coureurs et les cyclistes qui s'adaptent à la volée selon votre niveau. Sélectionnez une compétition pour laquelle vous souhaitez vous entraîner, une date et un temps cible. L'application planifiera alors des séances d'entraînement hebdomadaires à effectuer, entrecoupées de périodes de repos appropriées. Ce plan évolue au fur et à mesure que vous le suivez, et peut être synchronisé avec votre Epix (Gen 2) - qui vous guidera tout au long de votre parcours.

En pénétrant un peu plus profondément dans l'application, vous dénicherez aussi des outils complets pour suivre votre poids (manuellement ou à l'aide d'une balance intelligente Garmin Index), vos calories, votre hydratation, votre cycle menstruel, et bien plus encore. Il existe même un outil de suivi de l'équipement qui vous permet de savoir depuis combien de temps vous utilisez vos chaussures de course, par exemple. Cette application a été conçue par des personnes passionnées de sport, et leur expertise transparaît dans les moindres détails.

(Image credit: Future)

Achetez-la si...

Vous avez besoin du meilleur GPS

L'Epix (Gen 2) est formidable en termes de navigation en temps réel - l'écran AMOLED lumineux valorise pleinement le moindre itinéraire - personnalisable automatiquement selon vos préférences. Et l'interface tactile permet de les parcourir en un clin d'œil.

Vous aimez vous dépenser en intérieur

Une montre Garmin Fenix 7 Solar offrira une meilleure autonomie en extérieur, mais si vous aimez aussi intégrer une bonne dose d'exercices en salle de sport dans votre routine, vous serez peut-être heureux de l'échanger contre l'écran supérieur de l'Epix (Gen 2).

Ne l'achetez pas si...

Vous aimez partir à l’aventure, loin de toute civilisation

L'Epix (Gen 2) n'est pas en reste en matière d'autonomie, mais si vous avez besoin d'utiliser le suivi GPS pendant plusieurs jours sans charge, une montre solaire Fenix 7 est un choix plus judicieux.

Vous disposez d’un budget limité

Cette montre est indéniablement chère, et il vaut la peine de prendre le temps de parcourir le reste du catalogue Garmin avant de passer commande. Vous pourriez être surpris de tout ce qu'une montre de milieu de gamme comme l'Instinct 2 peut faire.