Test du Chromebook Vero 514 d'Acer : le portable qui vous donne envie de passer au Chromebook

L'Acer Chromebook Vero 514 est un Chromebook élégant, parfait pour la vie quotidienne. Il utilise des plastiques recyclés au niveau de toute sa conception qui lui confèrent un aspect unique et élégant dans un boîtier résistant. L'autonomie de la batterie est étonnamment bonne et il s'agit d'un Chromebook globalement robuste et facile à utiliser.

Acer Chromebook Vero 514 : Test de deux minutes

Même si nous sommes fermement ancrés dans l'écosystème Apple, le Chromebook Vero 514 d'Acer est un véritable plaisir à utiliser, une fois qu'on l'a pris en main. Il est peut-être un peu plus cher que certains des Chromebook les plus populaires (comme l'Acer Chromebook 314), mais compte tenu du temps et des efforts consacrés à la fabrication de cet ordinateur portable durable et respectueux de l'environnement, le prix peut être facilement ignoré.

Les fans de Google et de Chrome OS adoreront naturellement la simplicité de la présentation et l'intuitivité du bouton "Tout", la réponse des Chromebook à l'éternel problème du "Je veux chercher quelque chose sur Google, mais je n'ai pas le temps d'ouvrir un nouvel onglet".

Vous avez envie de voir ce que fait votre célébrité préférée ? vous êtes un écrivain qui essaie de se souvenir de ce qu'est un polysyndète ? Vous ne savez plus où vous avez sauvegardé ce fichier que vous avez probablement déjà téléchargé douze fois ? Le bouton "Tout" est là pour vous aider. En toute honnêteté, il s'agit probablement de l'un des meilleurs Chromebook que nous ayons examinés et nous ne sommes généralement pas des fans de Chromebook.

Comparé à son prédécesseur fonctionnant sous Windows, il n'y a pas beaucoup de différence dans le design entre l'Acer Aspire Vero et l'Acer Chromebook Vero 514. Le Vero 514 a une touche rétro intéressante, dans la mesure où le design semble favoriser la simplicité plutôt que les fioritures. Il conviendrait parfaitement à un environnement de campus et pourrait être un excellent appareil pour les étudiants. Il pourrait donc faire son apparition dans notre liste des meilleurs ordinateurs portables étudiants dans un avenir proche.

Il faut un certain temps pour s'habituer au bouton "Tout" (et à Chrome OS dans son ensemble) si l'on n'est pas déjà familiarisé avec la disposition des Chromebook. En particulier parce qu'il n'y a pas de bouton de verrouillage des majuscules (vous utiliserez la touche Majuscule), les utilisateurs de Windows et de MacOS peuvent se retrouver à appuyer accidentellement sur le bouton Tout, car il se trouve à l'endroit où le bouton de verrouillage des majuscules devrait normalement se trouver. Cela peut être très ennuyeux au début, mais c'est assez facile à surmonter.

En dehors de cela, il n'y a pas grand-chose à critiquer : l'autonomie de la batterie est solide, les performances générales sont bonnes (pour un Chromebook, du moins), et le clavier est très confortable pour la saisie. De plus, c'est un ordinateur portable que vous pouvez acheter en toute confiance si vous êtes soucieux de l'environnement, car Acer a fait beaucoup d'efforts pour le transformer en un ordinateur portable vraiment vert. Même l'emballage est compostable et fabriqué à partir de matériaux entièrement recyclés.

Test du Chromebook Vero 514 d'Acer : prix et disponibilité

Combien coûte-t-il ? à partir de 599€

à partir de 599€ Quand est-il disponible ? Disponible dès maintenant

Disponible dès maintenant Où peut-on se le procurer ? Disponible sur commandes en France

L'Acer Chromebook Vero 514 est disponible dans plusieurs configurations différentes, principalement en fonction de la variante du processeur Intel Core. Nous avons testé la version Intel Core i5, qui coûte 599€ - un prix plutôt raisonnable pour un Chromebook de ce calibre.

Les configurations supérieures coûteront évidemment un peu plus cher, mais il est peu probable que vous ayez besoin d'un processeur Intel Core i5 si vous cherchez à vous procurer un Chromebook, puisque Chrome OS est spécifiquement conçu pour fonctionner sur du matériel bas de gamme.

La différence entre les variantes dépend encore une fois de l'usage que vous comptez faire de ce Chromebook. Nous pensons qu'il s'agit d'un excellent ordinateur portable pour les étudiants ou pour le travail si vous n'avez pas l'intention d'utiliser des logiciels lourds car, comme pour la plupart des Chromebook, vous êtes limités à ce qui est disponible sur le Play Store.

Les Chromebook fonctionnant davantage avec des applications web qu'avec des logiciels téléchargeables, il est peu probable que vous ayez besoin d'un appareil doté d'une puissance de traitement élevée. Toutefois, si vous deviez exécuter des logiciels lourds, le modèle Intel Core i5 ne vous ralentira pas considérablement.

Note de prix : 3,5/5

Acer Chromebook Vero 514 : caractéristiques techniques

Le Chromebook Vero 514 d'Acer est disponible en trois configurations principales, les versions i3, i5 et i7. Nous avons testé la version Intel Core i5. Gardez à l'esprit que les configurations peuvent varier en fonction de votre pays ; notre modèle d'évaluation est spécifique au Royaume-Uni, vous pouvez donc trouver que les spécifications sont un peu différentes si vous êtes dans un autre pays !

Swipe to scroll horizontally Les spécifications de notre Chromebook Vero 514 d'Acer Acer Chromebook Vero 514 Prix : 599€ CPU : Processeur Intel Core i5 Graphiques : Intel Iris Xe RAM : 8 Go RAM Écran : Écran 14 pouces 1920 x 1080p Stockage : 256GB Ports : Port USB Type-C prenant en charge : USB 3.2 Gen 2 (jusqu'à 10 Gbps), DisplayPort sur USB-C, charge USB 5 V ; 3 A, port DC-in 5 ou 9 ou 15 ou 20 V ; 65 W Wireless : Wireless Wi-Fi 6E AX211 Appareils photo : Webcam FHD Poids : 1.40 kg Dimensions : 20.50 mm x 313 mm x 224 mm

Acer Chromebook Vero 514 : design

Design unique et esthétique

Châssis gris élégant

Conception compacte et robuste

La texture du châssis en plastique de l'Acer Chromebook Vero 514, combinée à sa nature compacte, donne presque l'impression d'avoir du papier recyclé sous les doigts, ce qui est un détail super cool et ajoute vraiment à l'éthique verte qu'Acer poursuit avec la ligne de produits Vero.

L'écran de 14 pouces est net et offre une bonne reproduction des couleurs, avec juste assez de saturation pour que les tons vifs soient éclatants, mais pas assez pour que vos photos ou vos vidéos aient l'air ratées. Nous avons regardé quelques programmes d'animation colorés tels que Les Simpsons et Rick and Morty, ainsi que quelques vidéos sur YouTube, et nous avons été très satisfaits de la qualité de l'image. Les petits détails prennent vie sur l'écran LCD et les couleurs sont vives et chaudes, affichant une qualité que l'on n'attend pas d'un Chromebook, mais plutôt d'un Macbook ou d'un ultrabook Windows.

Le Vero 514 est très léger (environ 1,40 kg) et suffisamment résistant pour que vous puissiez le mettre dans n'importe quel sac à dos sans étui et être sûr qu'il ne s'abimera pas. Cela ne fait pas partie des tests habituels de TechRadar, mais nous avons fait tomber l'ordinateur portable plusieurs fois (désolé, Acer !) et il a tenu le coup.

Taper sur le Vero 514 est un jeu d'enfant (même lorsqu'il faut s'adapter à l'absence d'une touche de verrouillage des majuscules), et il ne faut pas longtemps pour avoir l'impression de connaître la disposition du clavier. Après avoir tapé sur le Vero 514 pendant une semaine, pour le travail et pour le plaisir, nous avons eu l'impression d'utiliser le clavier de cet ordinateur portable depuis bien plus longtemps. Nous pouvions taper sur le Vero 514 pendant des heures sans ressentir de tension inconfortable dans nos doigts.

Nous devons également prendre le temps de nous extasier sur le pavé tactile de ce Chromebook. Le trackpad est fabriqué à partir de verre océanique et de plastique recyclé, ce qui lui confère un aspect lisse et très réaliste, semblable à celui du verre. Les clics sur le trackpad sont satisfaisants, et c'est probablement l'un des rares ordinateurs portables que nous ayons examinés jusqu'à présent que nous pouvons nous imaginer utiliser tel quel, sans souris externe.

Note de design : 4/5

Acer Chromebook Vero 514 : performances

Léger "bourdonnement" au démarrage

Le processeur gère bien les charges de travail

Facile à utiliser/à prendre en main

Benchmarks Voici comment l'Acer Chromebook Vero 514 s'est comporté dans notre série de benchmarks : Test d'autonomie de la batterie TechRadar : 10 heures et 3 minutes

Test de référence Chromium Github Octane : 83,432

Test Browserbench Jetstream : 241,58

Test Kraken : 479ms

Aquarium WebGL (30 000 poissons) : 43 fps

La première chose que l'on remarque en utilisant le Chromebook Vero 514 est qu'il est très agréable à prendre en main. Chaque clic sur le pavé tactile et chaque pression sur les touches offrent un retour tactile impressionnant qui fait de la saisie un véritable plaisir.

Le pavé tactile est très lisse et ressemble à du verre, ajoutant une sensation de luxe à l'utilisation quotidienne de l'ordinateur portable. Il est réactif et élimine la nécessité d'acheter ou d'avoir une souris externe comme nous l'indiquions précédemment. Si vous préférez en utiliser une, la connectivité et la gamme de ports de l'appareil vous faciliteront la tâche.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, il faut garder à l'esprit que Chrome OS ne prend en charge qu'une sélection limitée d'applications et de logiciels. Si un programme dont vous avez besoin ne se trouve pas sur le Google Play Store ou ne bénéficie pas d'une prise en charge explicite par Chrome OS, vous aurez du mal avec cet ordinateur portable. Comme ce Chromebook est destiné aux entreprises et aux établissements d'enseignement, il convient de garder cela à l'esprit.

Nous avons décidé de le mettre à l'épreuve et non seulement d'écrire cet article sur l'Acer Vero 514, mais aussi de rédiger des textes longs et de faire de l'administration générale sur cet ordinateur, et nous avons trouvé l'expérience très agréable. Nous avons passé des heures sur l'ordinateur portable à regarder des films, à taper des articles de blog et à faire de la rédaction créative, et nous n'avons jamais ressenti la moindre tension dans les doigts ni eu à nous précipiter pour trouver un chargeur pour le brancher.

L'écran est incroyablement net et clair, et les couleurs sont éclatantes. Même posé sur un lit, l'ordinateur ne chauffe pas et ne fait pas de bruit. Si la qualité de la caméra n'est pas celle d'une caméra de cinéma, elle est tout à fait correcte.

Évidemment, comme il s'agit d'un Chromebook que nous testons, nous n'avons pas pu exécuter notre suite habituelle de tests de benchmarking Windows, mais plutôt des tests plus adaptés à Chrome OS.

Dans l'ensemble, le Chromebook Vero 514 s'est très bien comporté, tant dans les tests que dans l'utilisation quotidienne, et nous aurions été heureux d'avoir eu cet ordinateur portable à l'époque où nous étions à l'université, ou même aujourd'hui comme ordinateur portable de travail en déplacement.

Note de performance : 4,5/5

Acer Chromebook Vero 514 : autonomie de la batterie

Autonomie de 10 heures

Une journée entière de productivité et plus encore

L'autonomie de cet appareil est impressionnante. Nous avons été agréablement surpris par l'autonomie de cet ordinateur.

Nous avons testé l'autonomie de deux manières différentes. La première fois, nous avons mis South Park, en surveillant le temps qu'il faudrait à la batterie pour s'éteindre (South Park a été choisi parce qu'il a plus que suffisamment d'épisodes pour durer un test de batterie d'ordinateur portable). Acer prétend que la batterie dure environ 10 heures, et nous confirmons.

Notre deuxième test de batterie consistait à passer un appel marathon avec un ami et à voir combien de temps la batterie tiendrait lors d'un appel vidéo et d'une soirée de visionnage de Modern Family en même temps. À ce stade, l'ordinateur portable a commencé à ronronner un peu et à chauffer, mais pas suffisamment pour s'alarmer. Dans ces conditions, la batterie a tenu environ quatre heures et demie, ce qui n'est pas si mal, tout bien considéré.

Autonomie de la batterie : 5/5

Devriez-vous acheter le Acer Chromebook Vero 514 ?

Swipe to scroll horizontally Attributes Notes Rating Prix : Bien qu'il ne soit pas considéré comme un "ordinateur portable économique", le Chromebook Vero 514 offre beaucoup pour son prix. 3.5/5 Design : Un design unique et élégant qui joue bien sur l'aspect "recyclé". 4/5 Performances : Il a obtenu de très bons résultats lors de nos tests d'évaluation des performances et de notre expérience globale. 4.5/5 Autonomie de la batterie : Une autonomie incroyable qui tient ses promesses et qui vous permettra de tenir toute la journée et même plus. 5/5 Score total : Le Chromebook Vero 514 d'Acer est une machine robuste et élégante qui fera tout ce dont vous avez besoin et plus encore dans un boîtier léger. L'autonomie de la batterie vous permettra de faire face à vos journées les plus chargées et de continuer à travailler bien après la fin de votre journée de travail. 4.25

Achetez-le si...

Si vous voulez un concentré de productivité

Le Chromebook Vero 514 d'Acer est une bête pour les charges de travail professionnelles et personnelles, et avec une autonomie de 10 heures, vous serez prêt pour une journée entière de travail et de loisirs.

Vous êtes soucieux de l'environnement

Il est clair que beaucoup d'efforts ont été faits pour rendre le Chromebook aussi écologique que possible, avec le trackpad en verre recyclé et l'utilisation de plastiques recyclés dans le châssis et les touches. Si le respect de l'environnement est important pour vous, c'est donc une excellente option.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin de logiciels ou de programmes spécifiques

Avec la plupart des Chromebooks, vous êtes limité à ce qui est disponible sur le Play Store en termes de logiciels. Si vous avez besoin d'utiliser des programmes numériques, scientifiques ou créatifs très spécifiques, un Chromebook n'est peut-être pas le meilleur choix pour vous.

Vous voulez un appareil sur lequel vous pouvez jouer

Les Chromebooks ne sont pas vraiment des appareils de jeu. L'Acer Chromebook Vero 514 n'est donc pas un choix approprié si vous voulez un ordinateur portable pour jouer tout en effectuant votre travail quotidien. Il est préférable d'opter pour un ordinateur portable de jeu.

Acer Chromebook Vero 514 : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Acer Chromebook Vero 514 Acer Chromebook 514 Lenovo Ideapad Duet 5 Price: 599€ 529€ 599€ CPU : Processeur Intel Core i5 À partir de Intel Pentium N4200 De Qualcomm Snapdragon 7c Gen2 2.55GHz Graphiques : Intel Iris Xe Intel HD Graphics 500 Qualcomm Adreno GPU RAM : 8GM RAM 8GB LPDDR4 8GB LPDDR4 Écran : Écran 14 pouces FHD 1920 x 1080p Écran tactile IPS LCD FHD (1 920 x 1 080) de 14 pouces OLED multitouch de 13,3 pouces 1920 x 1080p, 400 nits Stockage : 256GB 64GB eMMC 128GB eMMC Ports : DisplayPort sur USB-C, charge USB 5 V ; 3 A, port DC-in 5 ou 9 ou 15 ou 20 V ; 65 W 2 x USB-C (3.1 Gen 1), 2 x USB 3.0, lecteur de carte microSD 2 x USB Type-C 3.2 Gen1, 1 x connecteur à broches Pogo Wireless : Wireless Wi-Fi 6E AX211 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Appareils photo : Webcam 720 FHD Webcam 720p Avant) 5MP RGB ; (Arrière) 8MP RGB avec autofocus Poids : 1.40 kg 1.5 kg 1.02 kg Dimensions : 20.50 mm x 313 mm x 224 mm 323 mm x 232 mm x 17 mm 305.86 mm x 186.74 mm x 7.23 mm

Si notre avis sur le Chromebook Vero 514 d'Acer vous fait envisager d'autres options, voici deux autres ordinateurs portables à considérer...

Utilisé comme appareil principal pour le travail à domicile

Utilisé également comme appareil personnel

Transporté pendant des semaines, donc toujours à portée de main

Comme pour la plupart de nos d'ordinateurs portables, nous essayons d'aborder nos tests avec autant de réalisme que possible, nous avons donc intégré l'Acer Chromebook Vero 514 dans notre vie quotidienne et nous en avons fait notre machine par défaut.

Évidemment, pour nos tests d'autonomie, nous l'avons utilisé pour le travail et le plaisir, nous avons appris à le connaître d'un point de vue professionnel et personnel, et nous avons vu comment il pouvait gérer les tâches quotidiennes telles que l'administration de base et le traitement de texte, ainsi que le binge-watching. En termes de portabilité, nous l'avons emporté avec nous même lorsque nous n'en avions pas nécessairement besoin.

La plupart de nos tests ont été effectués avec l'ordinateur portable débranché, afin d'avoir une idée de la façon dont il fonctionnerait en extérieur plutôt que collé à un bureau. Nous avons trouvé que c'était une approche plus réaliste pour les analyses comparatives, les appels vidéo et autres, plutôt que d'avoir un ordinateur portable perpétuellement branché.

Première révision en mars 2023