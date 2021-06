Test de l’Acer Chromebook Spin 513

L’Acer Chromebook Spin 513 en résumé

Tous les meilleurs Chromebooks du moment présentent un certain nombre de caractéristiques en commun. Les écrans tactiles sont très répandus, de même qu’une batterie décente capable de tenir toute une journée de travail, et surtout un prix relativement abordable.

Le nouvel Acer Chromebook Spin 513 remplit toutes ses conditions. Sans le logo Chromebook le trahissant sur son capot, vous pourriez facilement le confondre avec l'un des Ultrabooks Windows 10 les plus récemment conçus par la société.

À l'intérieur, il emploie le processeur Qualcomm Snapdragon 7c, ce qui en fait un Chromebook basé sur ARM, et promet des performances beaucoup plus élevées que nombre de modèles populaires, à l’instar du Lenovo Chromebook Duet. Cela signifie également un usage silencieux, sans ventilateurs bruyants pour gâcher votre journée.

Le Spin 513 est aussi un ordinateur 2-en-1 compact, doté d'une charnière à 360 degrés, lui apportant une polyvalence maximale pour tout utilisateur professionnel. Une fois que vous avez terminé vos tâches quotidiennes et que vous voulez vous détendre avec un film ou peut-être jouer à un titre du catalogue Google Stadia, faites pivoter l'écran, dégagez le clavier et passez en mode détente.

(Image credit: TechRadar)

Il fait en outre office de tablette solide, bien que volumineuse, lorsque vous l’avez entièrement pivoté. Une tablette de 13 pouces se montre un peu encombrante certes, mais elle offre une superbe expérience de lecture pour les livres et les magazines, et bien sûr, toutes les applications Android que vous pouvez installer à partir du Play Store se révèlent plus agréables à exécuter sur un écran tactile. Il est dommage qu'il s'agisse d'un écran exceptionnellement brillant, car en dehors d’un cadre en pleine luminosité, vous apercevrez souvent le reflet de votre visage et vos empreintes digitales.

ChromeOS a été optimisé pour les processeurs ARM depuis de nombreuses années maintenant et il est plus que raffiné. Il n'y a pas de problèmes de compatibilité à craindre, contrairement à Windows 10 sur les appareils ARM, et le Chromebook Spin 513 peut toujours lancer une machine virtuelle Linux comme tout autre Chromebook. Vous rencontrerez des problèmes de compatibilité ici avec certaines applications Linux, car tout ce que vous pourriez vouloir installer n'a pas été développé pour ARM. Reste que dans l'ensemble, vous obtiendrez les mêmes performances sur un Chromebook Intel.

Le Chromebook Spin 513 a une excellente autonomie, et les performances sont plutôt bonnes, mais il est également impossible d'ignorer qu'un Chromebook Intel vendu à un prix similaire comme le Lenovo Flex 5 se veut nettement plus impressionnant. Pour la plupart des utilisateurs, cela peine à être perceptible, mais les Chromebooks sont de plus en plus attrayants pour le développement et d'autres tâches professionnelles, et c'est là que le Chromebook Spin 513 ne s’avérera pas à la hauteur.

(Image credit: TechRadar)

Il est par ailleurs décevant qu'avec seulement 4 Go de RAM à l'intérieur, vous aurez trop souvent l'occasion de voir ChromeOS souffrir de latence. Ce n'est pas la faute d'Acer, mais lorsque vous utilisez presque toute la RAM disponible uniquement par le biais d’onglets Chrome ouverts, le constructeur en question se doit de se montrer plus généreux en mémoire vive. Après tout, c'est le logo d'Acer qui est mis en avant sur le capot, avant celui de Google.

Le Spin 513 demeure un bon Chromebook, cependant. Ce n'est pas nécessairement le premier sur votre liste d’achat, mais si votre budget PC portable est limité à moins de 500 €, il se présente comme une solution séduisante. Voire idéale.

(Image credit: TechRadar)

Design de l’Acer Chromebook Spin 513

Caractéristiques techniques Processeur : Qualcomm Snapdragon 7c

Carte graphique : Adreno 618

RAM : 4 Go dual-channel LPDDR4x

Ecran : 13,3 pouces, 1920 x 1080 IPS tactile

Stockage : 64 Go eMMC

Ports : 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x USB 4, 1 x Thunderbolt 4, prise jack 3,5mm

Connectivité : 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN, 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0, LTE (en option)

Caméra : webcam 720p HD

Poids : 1,2 kg

Dimensions : 310 x 209,35 x 15,55 mm

Le design du Chromebook Spin 513 d'Acer n'a rien d’original, mais pour un ordinateur portable de moins de 500 €, il s’avère complet. Actuellement commercialisé à 429 €, il propose une structure principalement plastique avec un capot métallique. Pour autant, son look n’a rien de bon marché, et il rappelle plutôt les Ultrabooks de milieu de gamme d'Acer, avec un châssis fin associé à un écran tactile convertible de 13 pouces Full HD plus des bordures latérales fines.

Les flancs de l'ordinateur portable s'affinent pour atteindre leur point le plus aminci à l'avant, grâce à un panneau inférieur astucieusement incurvé. Cela permet à ces derniers de délivrer suffisamment d’épaisseur à l'arrière pour accueillir les ports. Il n'y en a pas beaucoup, au moins deux USB-C, un USB-A et une prise jack de 3,5 mm. L'alimentation est fournie par USB-C, donc vous perdrez une entrée pour le chargement - qui peut s’effectuer des deux côtés de l’appareil.

Le clavier est une affaire standard pour un Chromebook. Malgré un espacement des touches assez faible, l'absence de flexion réelle à la base de l'ordinateur portable signifie qu'il est vraiment agréable de taper dessus. Il se veut ferme et agréable à utiliser, en plus de se retrouver associé à un excellent trackpad. Ce dernier est recouvert de verre Gorilla Glass, de sorte que la surface demeure parfaitement lisse et très réactive, avec un clic puissant. C'est l'un des meilleurs trackpads que vous trouverez sur un ordinateur portable dans cette gamme de prix et il s’impose comme particulièrement utile si vous préférez passer par des contrôles gestuels.

(Image credit: TechRadar)

L'un des avantages majeurs de l'Acer Chromebook Spin 513 est qu'il dispose d'un écran entièrement convertible. Avec ses 13,3 pouces et sa résolution de 1080p, vous profitez d’une dalle parfaite pour travailler et consommer des vidéos comme et des jeux. Tout semble net, les couleurs se révèlent superbes et la luminosité apparaît suffisante. Mais vous ne flânerez pas à l'extérieur avec l'un de ces écrans.

Il s'agit en effet d'un écran très brillant. Même à l'intérieur, si vous réduisez la luminosité, vous subirez votre reflet la majeure partie de la journée. Et si vous utilisez l'écran tactile, gardez un chiffon microfibre à portée de main. Les écrans brillants sont généralement connus pour leur capacité à attirer la poussière et les traces de doigts.

La capacité de stockage du Chromebook Spin 513 est également un peu décevante. Vous ne disposez que de 64 Go d'eMMC, ce qui est très bien pour la plupart des opérations ChromeOS. Mais si vous commencez à installer des applications et des jeux Android, des logiciels Linux, ou même simplement à stocker un grand nombre de fichiers hors ligne, cela vous limitera rapidement. C'est un problème d’autant plus gênant qu’il n’y a pas ici d’emplacement pour une carte mémoire, qui vous permettrez d’étendre l’espace disponible.

L'autre aspect moindre du matériel est la faiblesse des haut-parleurs. Comme ils sont orientés vers le bas, au moins lorsque vous utilisez l'ordinateur portable pour regarder des films / séries ou jouer, le son vous parvient mais - comme sur trop de Chromebooks -, il se révèle plutôt terne et manque de définition réelle.

(Image credit: TechRadar)

Performances de l’Acer Chromebook Spin 513

La beauté des dernières puces ARM présentes dans les Chromebooks, comme le Snapdragon 7c sur ce modèle, est que l'expérience apparaît maintenant si bonne que la plupart des utilisateurs ne seraient pas en mesure de distinguer ce PC portable d'un concurrent Intel.

Le Chromebook Spin 513 s'acquitte admirablement de la plupart des tâches usuelles. La navigation web est relativement fluide, tant que vous ne cumulez pas trop d'onglets sur Google Chrome. Les applications Android s’exécutent sans problème et vous bénéficiez de l'absence de bruit de ventilateur ainsi que d'une bonne autonomie.

Toutefois, aussi décentes que soient ses performances, le Snapdragon 7c reste toujours loin derrière l'Intel Core i3 en termes de puissance pure. Et si vous êtes le genre d'acheteur de Chromebook qui désire plonger dans quelques applications d’édition multimédia, vous rechercherez forcément une machine plus puissante.



Dans tous les comparatifs de performance, le Chromebook Spin 513 se place derrière le Lenovo Flex 5, au prix similaire, doté de 4 Go de RAM et d'un processeur Intel Core i3 de 10e génération. Le Core i3 est également mieux adapté à l'utilisation de Linux, sans souci d'incompatibilité avec les processeurs ARM.

Les 4 Go de RAM s’avèrent quant à eux insuffisants. En activant Cog pour examiner les performances du système, sans navigateur ni application d'aucune sorte ouverts, vous pouvez voir que la quasi-totalité de la RAM disponible est utilisée juste pour le démarrage de Chrome OS. Soit Google doit faire quelque chose pour rendre Chrome OS moins gourmand en ressources, soit les constructeurs d'ordinateurs portables comme Acer doivent commencer à pourvoir 8 Go de mémoire vive au minimum sur les machines de cette fourchette budgétaire.

(Image credit: TechRadar)

Autonomie de l’Acer Chromebook Spin 513

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, le Chromebook Spin 513 se montre à la hauteur. Le processeur ARM, moins gourmand en énergie, permet de pousser la durée d'utilisation beaucoup plus loin, même avec un écran 1080p exigeant. Les revendications d'Acer de plus de 13 heures ne sont pas tout à fait satisfaites, mais elles ne sont pas non plus trop exagérées.

Pendant notre test vidéo à 50% de luminosité, le niveau d’autonomie nous a permis d’atteindre 12 heures et 26 minutes. Il s'agit là du meilleur scénario, car un usage quotidien laisse présager une diminution de la charge plus importante.

Avec une utilisation mixte, mêlant consommation de médias, de nombreuses heures passées sur le navigateur Chrome et l'exécution d'applications Linux, la durée de vie de la batterie se limite à 9-10 heures, ce qui demeure amplement suffisant pour laisser le chargeur à la maison durant toute une journée.

(Image credit: TechRadar)

Interface de l’Acer Chromebook Spin 513

L'une des forces du système d'exploitation de Google est qu'il reste extrêmement cohérent d'un appareil à l'autre. Chrome OS bénéficie également de mises à jour régulières, et plus récemment, la version Android a été améliorée pour passer à Android 11, ce qui se manifeste par une meilleure compatibilité et de meilleures performances pour les applications téléchargées depuis le Google Play Store.

Si vous utilisez également un smartphone Android, le couplage de ce dernier avec votre Chromebook ouvre une autre voie de commodité. Des fonctions telles que la connexion instantanée et le déverrouillage sans mot de passe sont des caractéristiques que l'on oublie facilement lorsqu'on passe à un autre système d'exploitation.

Par rapport à un ordinateur portable Windows 10 abordable, le Spin 513 s’installe comme une belle alternative. Grâce au Play Store, à la prise en charge de Linux et à la multitude d'applications Web disponibles, l'utilisation d'un Chromebook n’exige plus aucun sacrifice trop contraignant. Il y a donc de très bonnes raisons d'opter pour le Chromebook Spin 513 plutôt qu'un ordinateur portable Windows 10 au prix comparable, uniquement en raison de la puissance et des performances de Chrome OS.

Achetez-le si…

Vous recherchez un Chromebook élégant et abordable

L'Acer Chromebook Spin 513 est un bel objet, mais il est surtout léger, facile à transporter et son esthétique surpasse de loin le prix qui vous sera exigé pour l’acquérir.

Il vous faut un Chromebook 2-en-1

L'écran est peut-être un peu trop brillant, mais il n'en reste pas moins agréable à regarder et utiliser, grâce à sa charnière entièrement convertible. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité maximale.

Vous n’aimez pas recharger trop régulièrement votre PC portable

L'un des avantages dérivés d'un Chromebook ARM est l'excellente durée de vie de la batterie, et le Chromebook Spin 513 d'Acer ne déçoit point dans ce domaine.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin de puissance pure

Pour la plupart des utilisateurs, les performances du Chromebook Spin 513 conviendront parfaitement. Mais si vous souhaitez vous lancer dans la création ou le développement de contenu, un ordinateur portable alimenté par Intel s’avérera un achat plus judicieux.

L'audio est un critère majeur dans votre décision

Il n'est pas surprenant que les haut-parleurs d'un ordinateur portable abordable ne soient pas très performants, mais si vous avez l'intention de consommer beaucoup de médias et que la qualité audio vous tient à cœur, vous devriez peut-être regarder ailleurs.