Le Xiaomi 14 est officiellement dévoilé un jour avant son lancement

Xiaomi 14 est sur le point de débarquer, probablement en même temps que le Xiaomi 14 Pro, avec un événement de lancement prévu pour le 26 octobre, c'est-à-dire demain au moment où nous écrivons ces lignes. Mais comme c'est de plus en plus souvent le cas chez les fabricants de smartphones, de nombreux détails ont été officiellement dévoilés avant la présentation complète.

Plus précisément, Xiaomi s'est rendu sur le site de médias sociaux chinois Weibo (via Phone Arena) pour partager un certain nombre de rendus de haute qualité ainsi que quelques spécifications.

Il en ressort que le Xiaomi 14 possède un écran plat (de 6,36 pouces d'après le texte qui l'accompagne), une caméra perforée en haut au centre, des côtés métalliques plats et un grand bloc caméra à l'arrière, abritant un appareil photo à trois lentilles.

Image 1 of 3 (Image credit: Xiaomi) (Image credit: Xiaomi) (Image credit: Xiaomi)

Le Xiaomi 14 est équipé d'un appareil photo principal de 50MP 23mm f/1.6, d'un objectif portrait de 75mm f/2.0 et d'un appareil photo de 46mm f/1.6. Tous les appareils photo portent également la marque Leica.

Enfin, l'un des messages souligne que les bords du Xiaomi 14 ne font que 1,61 mm d'épaisseur dans les coins supérieurs et 1,71 mm dans les coins inférieurs, ce qui, dans les deux cas, les rend encore plus minces que ceux de l'iPhone 15 Pro.

Nous savons également que le Xiaomi 14 dispose d'un écran 120Hz avec 460 pixels par pouce, et grâce au Snapdragon Summit 2023 de Qualcomm, nous savons que le Xiaomi 14 sera le premier téléphone à utiliser la nouvelle et puissante puce Snapdragon 8 Gen 3. Il s'agit du chipset que nous nous attendons à voir dans la majorité des meilleurs téléphones Android de 2023.

Nous en savons donc beaucoup sur le Xiaomi 14, mais il en reste encore bien des choses à apprendre et nous devrions rapidement connaître tous les détails restants. La présentation officielle aura lieu en Chine à 13h [France] demain (jeudi 26 octobre), alors revenez sur TechRadar pour tout savoir.