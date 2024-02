La série Xiaomi 14 s'internationalise, mais le Xiaomi 14 Pro ne fait pas l'unanimité

Un jour avant le début du Mobile World Congress de Barcelone, Xiaomi a organisé son propre événement dans la ville pour présenter sa dernière gamme de smartphones phares, la série Xiaomi 14. Malgré un trio de nouveaux modèles pour le marché chinois, le public international doit s'attendre à un duo d'appareils à départager.

Les Xiaomi 14 et 14 Pro ont été officiellement lancés en octobre 2023, en tant que première paire de téléphones équipés de la dernière et meilleure puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm (la même puce qui équipe la série Galaxy S24 de Samsung sur certains marchés), mais le lancement a été exclusif au marché domestique de Xiaomi, la Chine, donnant à d'autres fabricants de téléphones - comme Samsung et OnePlus - l'occasion d'être les premiers à apporter ces mêmes performances de pointe dans les autres régions. Avec l'événement Lens to Legend organisé par l'entreprise à Barcelone, les règles du jeu semblent avoir été égalisées, à une nuance près.

Le 22 février dernier, Xiaomi a renforcé la série 14 sur son marché domestique avec l'introduction du Xiaomi 14 Ultra, et ce même appareil ultra-premium a maintenant été lancé aux côtés du Xiaomi 14 standard sur la scène internationale, sans aucun signe de l'entrée de gamme intermédiaire dans la série - le Xiaomi 14 Pro.

Xiaomi n'a pas officiellement expliqué pourquoi la portée du 14 Pro ne s'étend pas au-delà des frontières chinoises, mais si l'on se base sur ce que chaque appareil offre et sur l'étendue de la concurrence internationale, il n'est pas difficile de reconnaître que les différences les plus perceptibles entre le Xiaomi 14 standard et le 14 Ultra font paraître la gamme globale plus forte et mieux définie. Les Xiaomi 13 et 13 Pro de l'année dernière se distinguaient davantage les uns des autres que les 14 et 14 Pro de cette année. Le changement le plus important entre les générations est que, peu importe si vous optez pour le Xiaomi 14 ou 14 Pro, vous obtenez le même trio impressionnant de capteurs de caméra arrière de 50MP - le Xiaomi 13 avait une configuration de caméra moins importante que son compatriote de marque Pro en 2023.

Image 1 of 2 (Image credit: Xiaomi) Xiaomi 14 (Image credit: Xiaomi) Xiaomi 14 Ultra

Le 14 Ultra a la même taille d'écran et la même résolution que le Pro, mais il dispose d'un quatrième appareil photo arrière de 50 mégapixels avec une plus grande portée au téléobjectif et un capteur principal amélioré à double ouverture, ce qui n'est pas le cas du 14 standard. Si les mêmes chipset et RAM entre le 14 et le 14 Ultra laissent présager des performances similaires, l'Ultra fait monter la pression avec une batterie nettement plus grande et une recharge sans fil plus rapide.

Voici la liste complète des spécifications et des prix des variantes internationales de la série Xiaomi 14 :

Swipe to scroll horizontally Xiaomi 14 Xiaomi 14 Ultra Dimensions : 152.8 x 71.5 x 8.2mm 161.4 x 75.3 x 9.2mm Poids : 193g 219,8g Affichage : 6,36 pouces, 20:9, 2670 x 1200, 120Hz Xiaomi C8 LTPO AMOLED 6,73 pouces, 20:9, 3200 x 1440, 120Hz Xiaomi C8 LTPO AMOLED Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12Go (LPDDR5X) 16Go (LPDDR5X) Stockage : 256Go / 512Go (UFS 4.0) 512Go (UFS 4.0) OS : Xiaomi HyperOS (Android 14) HyperOS (Android 14) Appareil photo principal : Capteur Xiaomi Light Fusion 900 de 50 Mpx 23 mm 1/1,31 pouce, f/1,6, pixels de 0,6μm, objectif 7P avec OIS. Capteur Sony LYT-900 50MP 23mm 1 pouce, ouverture variable en continu de f/1,6 à f/4,0, pixels de 0,8μm, objectif 8P avec OIS. Appareil photo ultra-large : 50MP 14mm, f/2.2, 112º FoV 50MP 12mm, Sony IMX585 f/1.8, 122º FoV Appareil photo à téléobjectif : 50MP (32MP effectifs) 75mm, f/2.0 avec OIS 50MP 75mm, Sony IMX585 f/1.8 w/ OIS Appareil photo secondaire à téléobjectif : N/A 50MP 120mm, Sony IMX585 f/2.5 w/ OIS Caméra frontale : 32MP f/2.0, 0,7μm pixels, objectif 5P, 89,6º FoV 32MP f/2.0, 0,7μm pixels, objectif 5P, 89,6º FoV Batterie : 4,610mAh 5,000mAh Chargement : 90W filaire (chargeur dans la boîte), 50W sans fil 90W filaire (chargeur dans la boîte), 80W sans fil Couleurs : Noir, Blanc, Vert Jade Noir, Blanc Prix : 999 € (256Go) ; 1 099 € (512Go) 1 499 €

Plus qu'une simple série 14 pour Xiaomi

Bien que nous n'ayons pas vu de Xiaomi 14 Lite lors du lancement international de cette année (ce qui est notable, puisque Xiaomi a présenté le 13 Lite lors du même événement l'année dernière), l'entreprise a également présenté d'autres produits, notamment le Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, le Xiaomi Smart Band 8 Pro ainsi que la Xiaomi Watch S3 et la Xiaomi Watch 2.

Xiaomi Pad 6S Pro (Image credit: Xiaomi)

Le Xiaomi Pad 6S Pro semble être un concurrent compétent de l'iPad, avec un écran 3K 144Hz 3:2 de 12,4 pouces, une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et une collaboration inter-appareils avec d'autres appareils Xiaomi équipés d'HyperOS, comme la série Xiaomi 14. Le mode directeur de la série 14 vous permet même d'utiliser le Pad 6S Pro comme moniteur lorsque vous filmez avec les caméras du téléphone, sans fil. Xiaomi propose également un accessoire clavier et le stylo Xiaomi Focus Pen, à utiliser avec la tablette, qui offre 8192 niveaux de sensibilité à la pression et un taux d'échantillonnage de 240 Hz pour une faible latence.

D'autres caractéristiques, telles qu'une batterie de 10 000 mAh avec une charge rapide de 120 W, en font une première mondiale, tandis que le prix (à partir de 699 €) signifie qu'il est inférieur à des rivaux tels que la Samsung Galaxy Tab S9 et l'actuel iPad Air (2022).