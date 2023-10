Le Xiaomi 14 est arrivé, avec le processeur que nous attendons dans le Samsung Galaxy S24

Le Xiaomi 14 vient d'être annoncé et il nous donne un aperçu de ce que nous pouvons attendre des smartphones de l'année prochaine, car c'est le premier appareil à utiliser une puce Snapdragon 8 Gen 3. C'est ce que nous attendons du Samsung Galaxy S24, du OnePlus 12 et de nombreux autres appareils parmis les meilleurs Android de l'année 2024.

En fait, le Xiaomi 14 lui-même est en fait un téléphone 2024, puisque ce lancement initial - qui incluait également le Xiaomi 14 Pro - ne concerne que la Chine. Le reste du monde devrait recevoir l'un de ces téléphones ou les deux au début de l'année 2024, même si les États-Unis ne les recevront probablement pas du tout si l'on se réfère à l'histoire.

Avec ce chipset, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro devraient être exceptionnellement puissants, mais ils ont aussi d'autres caractéristiques notables. Tout d'abord, les deux téléphones ont des écrans qui peuvent atteindre une luminosité de 3 000 nits, ce qui en fait les écrans de smartphone les plus lumineux du marché.

Image 1 of 2 Xiaomi 14 Pro (Image credit: Xiaomi) Xiaomi 14 (Image credit: Xiaomi)

Le Xiaomi 14 dispose d'un écran de 6,36 pouces, tandis que le Xiaomi 14 Pro a un écran de 6,73 pouces, et tous deux ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ils sont tous deux dotés d'une mémoire vive de 16 Go et d'une capacité de stockage de 1 To, d'une caméra frontale de 32 Mpixels et d'un indice de protection IP68, ce qui signifie qu'ils sont résistants à la poussière et à l'eau.

La plupart des autres caractéristiques principales diffèrent entre les deux modèles. Le Xiaomi 14 dispose d'un trio d'appareils photo de 50 Mpixels à l'arrière, dont un capteur principal, un ultra-large et un téléobjectif offrant un zoom optique 3,2x.

Le Xiaomi 14 Pro est similaire mais utilise une caméra principale différente de 50MP, qui offre une ouverture variable, vous permettant de passer de f/1.4 à f/4.0. Cela devrait vous permettre de mieux contrôler le rendu de vos photos que sur n'importe quel autre smartphone.

Les batteries et les vitesses de chargement diffèrent également, le Xiaomi 14 ayant une batterie de 4 610 mAh associée à une charge filaire de 60 W et une charge sans fil de 50 W, tandis que le Xiaomi 14 Pro a une batterie de 4 880 mAh avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W.

Un grand changement de logiciel pour le Xiami 14

Ces deux téléphones fonctionnent également sous HyperOS, un nouveau skin Android que Xiaomi remplace par MIUI. Avec HyperOS, la société vise à offrir une expérience logicielle plus légère, ainsi que de meilleures capacités inter-appareils (à condition que tous vos appareils soient fabriqués par Xiaomi).

Quant à savoir quand vous pourrez acheter ces téléphones, le Xiaomi 13 n'a pas été lancé avant la fin du mois de février, et il faudra donc attendre février 2024 pour que la gamme Xiaomi 14 soit commercialisée plus largement.

=Nous ne connaissons pas le prix de ces téléphones, mais pour référence, le Xiaomi 14 est proposé à partir de 3 999 CNY (environ 515 EUR) en Chine, tandis que le Xiaomi 14 Pro est proposé à partir de 4 999 CNY (environ 645 EUR). Nous nous attendons toutefois à ce que les prix mondiaux soient beaucoup plus élevés.