Samsung Galaxy S24 : une fuite de l'étui suggère une possibilité de personnalisation comme le Galaxy Z Flip 5

Les détails des étuis et autres accessoires pour la série Samsung Galaxy S24 ont été révélés avant son lancement prévu lors de l'événement Samsung Galaxy Unpacked le 17 janvier.

Si vous avez l'intention de vous procurer l'un des nouveaux téléphones de Samsung, vous devez déjà vous demander comment mettre votre touche personnelle sur votre Galaxy S24 Plus, tout en le protégeant. Le blog et revendeur d'accessoires MobileFun a partagé quelques-uns des étuis officiels que vous pourrez choisir.

La liste des fuites comprend un étui officiel en silicone pour le Samsung S24 Ultra, disponible en blanc, vert clair, jaune, violet et violet foncé, ainsi qu'un étui Standing Grip Case qui pourrait être utilisé comme une béquille pour aider les utilisateurs à regarder des films sur leur appareil.

Le revendeur indique également que l'un des étuis les plus intéressants de la sélection sera un "Suit case" transparent et personnalisable qui sera disponible pour les téléphones Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra.

Ce nouvel étui semble être similaire à l'étui Flipsuit disponible pour le Samsung Galaxy Z Flip 5. Cet étui populaire utilise des "cartes de contenu" interchangeables dotées de la technologie NFC pour transférer instantanément des données vers le téléphone, ce qui permet aux utilisateurs de changer instantanément tout le thème de leur appareil, y compris l'interface utilisateur, les fonds d'écran et les animations, pour l'assortir à la carte. Il suffit de s'assurer que la fonction NFC est activée, puis de glisser la carte entre le téléphone et l'étui transparent, et le téléphone fait le reste.

Personnalisez votre Galaxy S24

Si les utilisateurs le souhaitent, ils pourront changer l'apparence de leur Galaxy S24 au jour le jour, donnant ainsi à leur téléphone une nouvelle esthétique à chaque occasion et, très probablement, les empêchant de se lasser d'une série de téléphones qui devrait être très similaire à ses prédécesseurs.

Si l'on en croit l'option de personnalisation de l'étui Flipsuit, il est possible de choisir parmi de nombreux personnages et marques reconnaissables, dont Disney, Les Simpsons, Pringles, et les œuvres d'artistes tels que Keith Harring, Yeseul O et Lee Eun, qui peuvent être appliqués sur les modèles Galaxy S24 via les cartes interactives.

L'émerveillement d'un seul écran

(Image credit: Samsung)

Il y a cependant un éventuel inconvénient qui pourrait faire que l'étui personnalisable ne fonctionne pas aussi bien sur le Samsung Galaxy S24. En l'absence d'un second écran au dos de l'appareil, comme c'est le cas pour le Galaxy Z Flip 5, l'étui pourrait sembler moins efficace.

Il sera intéressant de voir si ces cartes fonctionnent bien sans second écran et si cela limitera leur popularité.

Les prix des versions Galaxy S24 de l'étui n'ont pas encore été communiqués, mais l'étui Galaxy Z Flip 5 Flipsuit Case coûte actuellement 49,99 €.

Nous pensons que les prix pour les versions du Galaxy S24 ne seront pas très différents. Ces étuis pourraient être un moyen amusant et intéressant de personnaliser rapidement votre Samsung Galaxy S24 et d'ajouter une touche de couleur à votre téléphone.