Samsung Galaxy S24 Ultra : Prix du nouveau téléphone haut de gamme de Samsung

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est sans doute le meilleur téléphone de Samsung. Il s'agit du tout nouveau successeur du Samsung Galaxy S23 Ultra et du modèle le plus élevé de la gamme Galaxy S.

Ce n'est pas le téléphone le plus cher de l'entreprise - cet honneur revient toujours au Samsung Galaxy Z Fold 5 de l'année dernière - mais il s'agit bel et bien d'un appareil haut de gamme.

Nous savions depuis longtemps qu'il en serait ainsi, mais maintenant que Samsung a dévoilé le S24 Ultra, nous savons exactement combien il coûte. Si vous envisagez de vous procurer cet appareil onéreux, lisez la suite pour obtenir un aperçu complet du prix de chaque configuration.

Combien coûte le Samsung Galaxy S24 Ultra ?

Swipe to scroll horizontally Stockage Prix 256GB 1 469 € 512GB 1 589 € 1TB 1 829 €

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est proposé à partir de 1 469 €. Il s'agit d'un modèle doté d'une capacité de stockage de 256 Go.

Si vous voulez plus d'espace de stockage, vous devrez payer 1 589 € pour 512 Go, et si vous voulez 1 To (le maximum d'espace de stockage), il vous en coûtera 1 829 €. Dans tous les cas, le Samsung Galaxy S24 Ultra est également équipé de 12 Go de mémoire vive.

Pour rappel, le Galaxy S23 Ultra était proposé à partir de 1 419 €, le prix de départ du Samsung Galaxy S24 Ultra est donc supérieur de 50 €.

Ce nouveau prix fait du Samsung Galaxy S24 Ultra l'un des téléphones non pliables les plus chers.

Samsung Galaxy S24 Ultra en vaut-il la peine ?

Le Samsung Galaxy S24 Ultra vaut-il vraiment cette somme colossale ? Nous ne le saurons pas tant que nous ne l'aurons pas testé en détail, mais pour nos premières impressions, consultez notre prise en main du Samsung Galaxy S24 Ultra ; jetez également un coup d'œil à nos prises en main du Samsung Galaxy S24 et du Samsung Galaxy S24 Plus.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, il est tout à fait justifié d'afficher un prix aussi élevé. Il dispose d'une version overclockée de la meilleure puce disponible pour les téléphones Android (Snapdragon 8 Gen 3), de 12 Go de RAM, d'un appareil photo à quatre lentilles avec un capteur principal de 200 Mpx et un nouveau téléobjectif 5x de 50 Mpx, d'un cadre en titane de qualité supérieure, d'une batterie de 5 000 mAh, d'un écran QHD+ de 6,8 pouces 120 Hz très lumineux et, bien sûr, d'un stylet S Pen, entre autres choses.

Comme la plupart des années, Samsung a conçu l'un des téléphones les plus complets et les plus riches en fonctionnalités disponibles avec le dernier Ultra. Nous répondrons à cette question une fois que nous aurons passé plus de temps avec le téléphone.

Les précommandes du Samsung Galaxy S24 sont actuellement ouvertes pour les trois appareils, y compris l'Ultra.