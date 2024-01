OnePlus 12R : l'aperçu le plus clair à ce jour du rival abordable du Samsung Galaxy S24

Le premier grand lancement de téléphones de l'année 2024 est presque arrivé, puisque la série Samsung Galaxy S24 débarquera le 17 janvier. Mais peu après, le 23 janvier, nous aurons droit au deuxième grand lancement de l'année, avec le OnePlus 12R et le lancement mondial du OnePlus 12.

Il s'agit probablement des meilleurs téléphones de OnePlus pour l'année, et donc des principaux concurrents de la gamme Galaxy S24. En ce qui concerne le OnePlus 12R, nous avons vu des fuites de rendus, qui le montrent en détail et sous différents angles.

Ces images proviennent d'un informateur fiable, Roland Quandt, posté sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), et montrent le OnePlus 12R en deux teintes, qui, selon des fuites antérieures, s'appellent Iron Gray (gris) et Cool Blue (bleu).

2/2 pic.twitter.com/RKdtdzOnTnJanuary 11, 2024 See more

Nous avons déjà aperçu des images officielles du OnePlus 12R dans ces deux coloris, mais jamais sous autant d'angles. Ces nouvelles vues nous offrent donc un aperçu encore plus détaillé du téléphone. Bien qu'il s'agisse d'une fuite d'informations, il convient de les prendre avec prudence. Cependant, étant donné que de nombreux détails concordent avec les images officielles précédemment publiées, ces photos sont très probablement fidèles à la réalité.

On remarque ainsi que le OnePlus 12R ressemble beaucoup au OnePlus 12 (déjà disponible en Chine), principalement en raison d'un module caméra similaire. L'écran est légèrement incurvé, les bordures sont fines, et on retrouve une caméra frontale intégrée dans un poinçon, ainsi qu'un interrupteur latéral sur le bord gauche, permettant de mettre facilement le téléphone en mode silencieux ou vibration. Concernant les deux coloris, le bleu affiche un aspect plutôt brillant, tandis que le gris présente une texture plus marquée.

OnePlus 12R : un look haut de gamme avec des spécifications à la hauteur

En somme, le OnePlus 12R s'annonce comme un téléphone haut de gamme. De ce que nous savons avec certitude à son sujet (comme son taux de rafraîchissement variable et sa batterie imposante de 5 500mAh), et ce qui a été divulgué (notamment la charge de 100W, un chipset Snapdragon 8 Gen 2, jusqu'à 16 Go de RAM, un écran de 6,78 pouces à 120Hz, et un appareil photo à triple objectif avec un capteur principal de 50MP), il semble vraiment haut de gamme.

La puce (chipset) a maintenant un an, et tous les capteurs de l'appareil photo pourraient ne pas être de calibre haut de gamme. Mais dans l'ensemble, il semble bien équipé, et pourtant, le OnePlus 12R serait proposé à partir de seulement 499 $ (environ 450€).

À titre de comparaison, le OnePlus 12 standard débuterait probablement à partir de 699 $ (environ 640€), et le prix du Samsung Galaxy S24 serait probablement de plus de 799,99 $ (environ 730€). Ainsi, le OnePlus 12R serait nettement moins cher que ces téléphones, tout en offrant probablement une expérience quasi haut de gamme.

Aussi excitant que le Samsung Galaxy S24 puisse être, il pourrait être judicieux d'attendre de voir ce que OnePlus a en réserve le 23 janvier avant d'en acheter un.