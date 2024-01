Le téléphone OnePlus 12 le plus performant pourrait ne pas être disponible pour tout le monde

Le OnePlus 12 est un peu dans le flou en ce moment, car il a été officiellement annoncé, mais il n'est pas encore disponible en dehors de la Chine - et une nouvelle rumeur apporte quelques détails à ceux qui attendent avec impatience sa sortie internationale.

Selon le célèbre informateur @ishanagarwal24 (via Android Police), les configurations du OnePlus 12 qui seront disponibles en dehors de la Chine seront 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, et 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Si c'est le cas, cela signifie que la configuration la plus élevée - 24 Go de RAM et 1 To de stockage interne - sera exclusive à la Chine. Ce sera une déception pour les utilisateurs chevronnés qui avaient l'intention de dépenser beaucoup d'argent pour ce téléphone.

Nous nous attendons à ce que le OnePlus 12 et le OnePlus 12R, moins cher, soient lancés mondialement le 23 janvier 2024, date à laquelle nous devrions obtenir tous les détails sur les options de spécifications et les prix régionaux de ces combinés.

Exclusive: OnePlus 12R will again start with 8GB RAM + 128GB variant in 🇮🇳 India to keep the prices in check. Other variant is 16/256GB. Blue & Gray colors.OnePlus 12 is getting an upgrade, now starts at 12/256GB in India & other is 16/512GB. Green & Black.

OnePlus 12 : ce que nous savons à ce jour

Nous supposons que les autres caractéristiques du OnePlus 12 seront les mêmes, quel que soit le pays où vous l'achetez. Ces spécifications commencent par un écran AMOLED de 6,82 pouces affichant une résolution de 3168 x 1440, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz.

Sous le capot se trouve un processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, et le téléphone est également équipé d'une batterie de 5 400 mAh offrant une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W (contre 5 000 mAh sur le OnePlus 11).

Les caméras à l'arrière sont une caméra primaire de 50MP, une caméra ultra-large de 48MP et une caméra téléobjectif de 64MP qui offre un zoom optique 3x. À l'avant, nous avons une caméra de 32MP pour prendre des selfies et passer des appels vidéo.

Nous en savons beaucoup moins sur le OnePlus 12R, mais la rumeur veut qu'il utilise l'ancien processeur Snapdragon 8 Gen 2, et qu'il soit donc plus abordable. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de toutes les annonces qui seront faites le 23 janvier.