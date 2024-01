Le OnePlus 12 pourrait être très cher, mais les fuites du OnePlus 12R sont plus prometteuses

Dans la foulée de la gamme Samsung Galaxy S24, que nous attendons le 17 janvier, OnePlus lancera mondialement le OnePlus 12 et le OnePlus 12R le 23 janvier, et les dernières fuites sont de mauvaises nouvelles pour le 12, mais de bonnes nouvelles pour le 12R.

Plus précisément, nous avons maintenant une idée du prix de ces téléphones, Techpuls (via Phone Arena) affirmant que le OnePlus 12 débutera à 799 $. C'est pour une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis qu'un modèle de 16 Go / 512 Go coûterait 899 $ (à noter qu'ils seront probablement plus chers en euros).

Pour référence, le OnePlus 11 commence à 849 €. Cela dit, vous en avez plus pour votre argent, car la configuration de départ du OnePlus 11 dispose de 128 Go de stockage et de 8 Go de RAM, vous aurez donc plus de ces deux éléments avec le OnePlus 12, ainsi que diverses autres mises à niveau.

Nous savons exactement quelles sont ces améliorations puisque le OnePlus 12 a déjà été annoncé en Chine, et elles comprennent un écran plus grand et plus lumineux, une puce plus récente, une batterie plus grande et des caméras améliorées. On peut donc dire que le OnePlus 12 vaudra cette hausse de prix, mais elle risque d'écarter le téléphone du budget de certaines personnes.

OnePlus 12R : Un choix plus économique

Pour ces personnes, il y a le OnePlus 12R, qui a également été inclus dans cette fuite, et qui commence apparemment à 499 $, ce qui vous permet d'obtenir 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Ensuite, il y aurait un modèle avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM, au prix de 599 $.

Le OnePlus 12R n'a pas encore été annoncé, même pour la Chine, mais OnePlus l'a teasé pour que nous sachions qu'il arrivera, et entre ces teasers et les fuites, nous connaissons également plusieurs des spécifications probables. Celles-ci incluent une énorme batterie de 5 500mAh avec une charge de 100W, un écran de 6,78 pouces 120Hz, une puce Snapdragon 8 Gen 2, et un appareil photo à trois lentilles, dont une principale de 50MP, une ultra-large de 8MP, et une macro de 2MP.

Bien qu'il ne soit pas tout à fait à la hauteur du OnePlus 12 standard, il s'agit là de caractéristiques haut de gamme, à un prix bien plus abordable. Nous prenons bien sûr ces prix avec des pincettes pour l'instant.

(Image credit: FCC / MySmartPrice)

Ce n'est pas la seule nouvelle fuite du OnePlus 12R, car le téléphone a également été repéré sur une base de données de la Commission fédérale des communications (FCC) (via MySmartPrice), avec des photos réelles du téléphone - dont vous pouvez voir certaines ci-dessus - et la mention d'Android 14 et de la batterie déjà confirmée de 5 500 mAh.

Comme vous pouvez le voir sur les images, il ressemble beaucoup au OnePlus 12, avec le même design de base de l'appareil photo, ce qui pourrait donc s'avérer une alternative populaire au vaisseau amiral de l'entreprise.

Nous aurons une idée plus précise lorsque ces téléphones seront entièrement dévoilés le 23 janvier, et TechRadar vous apportera tous les détails le jour même, alors revenez ici.