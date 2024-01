Le OnePlus 12 repousse les limites des jeux Android en ajoutant 120 images par seconde à tous les jeux

Le OnePlus 12 pourrait améliorer l'expérience des joueurs en fournissant 120 images par seconde pour tous les jeux Android, confirmant ainsi son slogan "Lisse au-delà de toute croyance".

Cette fonctionnalité a été mise en avant lors de l'événement de lancement de OnePlus le 23 janvier, en même temps qu'une série de nouvelles caractéristiques susceptibles d'améliorer encore les performances de jeu.

Une caractéristique clé est le nouveau Moteur Trinity du OnePlus 12, qui combine un ensemble d'améliorations logicielles intégrées à Oxygen OS 14 et qui affectent le CPU, la RAM et le stockage de l'appareil pour optimiser les performances.

Associé au nouveau matériel du processeur visuel indépendant X7, développé par Pixelworks, il offre une fonction appelée "Hyper rendu". OnePlus affirme qu'il utilise des algorithmes graphiques internes travaillant en conjonction avec le Processeur Visuel Indépendant pour offrir une mise à l'échelle des graphiques de basse résolution et une technologie d'interpolation d'images pour augmenter les taux de rafraîchissement.

(Image credit: OnePlus)

L'interpolation d'images fonctionne comme le lissage des mouvements à la télévision en ajoutant de nouvelles images entre les images d'origine, ce qui rend les mouvements plus fluides et augmente les fréquences d'images jusqu'à 120 images par seconde. Cet outil pourrait s'avérer précieux, car la plupart des jeux Android ne prennent encore en charge que 60 images par seconde, un nombre relativement restreint de titres prenant en charge les fréquences d'images plus élevées.

Ces fréquences d'images élevées rendent les jeux d'action tels que les jeux de tir à la première personne et les jeux de course plus fluides et plus immersifs.

Call of Duty : Mobile, Eternium et Shadowgun Legends sont quelques-uns des jeux qui prennent actuellement en charge une fréquence d'images de 120 images par seconde. Cependant, l'un des jeux Android les plus exigeants, Genshin Impact, ne prend actuellement pas en charge plus de 60 images par seconde, ce qui signifie que les utilisateurs du OnePlus 12 pourraient potentiellement voir le jeu en 120 images par seconde si le téléphone peut le supporter.

Des performances exigeantes

Des taux d'images plus élevés sont généralement plus exigeants pour l'appareil, mais heureusement, le OnePlus 12 dispose d'un matériel très performant.

Il utilise la dernière puce phare Snapdragon 8 Gen 3, que le Trinity Engine prend en charge et devrait déterminer le meilleur équilibre entre des performances accrues et une consommation d'énergie réduite pour s'adapter à différents scénarios.

Ce système alloue intelligemment les ressources du smartphone pour offrir des performances accrues, voire une autonomie de batterie prolongée. Il s'appuie sur l'apprentissage de l'IA pour une gestion intelligente des performances, dans le but d'offrir des taux d'images stables et constants.

Cependant, les jeux utilisant des paramètres exigeants comme ceux-ci doivent s'inquiéter de la surchauffe et de l'épuisement de la batterie, et OnePlus affirme également avoir des solutions matérielles à ces problèmes.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus a intégré son plus grand système de refroidissement par chambre à vapeur afin de disperser efficacement la chaleur et d'éviter que le matériel ne ralentisse les performances.

Il utilise également la super-résolution des jeux à faible consommation d'énergie pour passer d'une qualité graphique inférieure à une résolution native, ce qui permet d'économiser de l'énergie, et il est équipé d'une batterie de 5 400 mAh avec une charge rapide de 100 W.

Cependant, le OnePlus 12 n'est pas le seul moyen de profiter de taux de rafraîchissement rapides sur votre téléphone. Une autre option est le service de cloud gaming GeForce NOW de Nvidia, qui prend en charge le streaming à 120 images par seconde pour les jeux de ses membres Ultimate sur mobile, mais il nécessite une connexion internet rapide et n'est pas nécessairement le meilleur choix pour les joueurs en déplacement.

Pour le moment, nous n'avons pas encore testé les capacités de jeu du OnePlus 12, mais si toutes ses affirmations sont vraies, il pourrait être un véritable concurrent des fleurons comme le Samsung Galaxy S24 Ultra en matière de jeux mobiles et pourrait même offrir une meilleure alternative aux téléphones spécialisés dans les jeux comme le Red Magic 9 Pro et l'Asus ROG Phone 8 Pro.