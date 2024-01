Le Moto G Play 2024 offre un nouvel appareil photo de 50 Mpx à un prix toujours aussi avantageux

Motorola met à jour sa série Moto G économique avec un nouveau modèle doté d'une caméra arrière de 50MP, similaire à celle des appareils phares comme le Galaxy S23.

Certes, le Moto G Play 2024 n'aura pas le même niveau de matériel ou de fonctionnalités que le S23, mais il s'agit tout de même d'une amélioration significative par rapport au modèle de l'année dernière, doté d'un objectif médiocre de 16 Mpx. Cela dit, il disposera de quelques outils logiciels pour améliorer la qualité de l'image. Motorola affirme que son appareil prendra en charge le HDR, qui permet d'obtenir des images lumineuses, et l'autofocus à détection de phase, ou AFDP en abrégé. Ce dernier permet au téléphone de mieux "détecter d'où viennent les rayons lumineux". Android Authority le présente comme la "meilleure méthode de mise au point automatique" sur les smartphones et on le trouve même sur certains des meilleurs appareils photo sans miroir du marché.

N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'un seul objectif. Il n'y aura pas d'option téléobjectif ou quoi que ce soit de ce genre à côté. L'appareil photo arrière dispose d'une multitude de modes de prise de vue, y compris, mais sans s'y limiter, la vision nocturne et le zoom numérique 8x.

L'objectif selfie a également été amélioré puisqu'il est désormais de 8MP au lieu de 5MP. Motorola l'a également doté de la fonction Photobooth, qui permet aux utilisateurs d'"assembler quatre poses différentes" dans un groupe de photos consécutives.

Mises à niveau (et rétrogradations) du matériel

Le Moto G Play 2024 présentera des améliorations dans d'autres domaines, mais il conservera quelques limitations présentes dans l'ancien modèle

Par exemple, l'écran LCD 720p de 6,5 pouces est toujours présent, mais sa fréquence de rafraîchissement maximale est désormais de 90 Hz pour un visionnage fluide des vidéos. Ce taux peut être ramené à 60 Hz si l'on souhaite prolonger l'autonomie de la batterie. En outre, le smartphone fonctionnera avec un chipset Snapdragon 680 6nm, bien qu'il ne dispose pas de la connectivité 5G, tout comme l'appareil 2023.

Motorola fait cet étrange va-et-vient avec le Moto G Play en introduisant une mise à jour puis en la réduisant immédiatement. On peut supposer qu'il s'agit là d'un moyen de maintenir un prix bas.

Ce qui est intéressant avec le Moto G Play, c'est qu'il présente des caractéristiques qui en font un bon premier téléphone pour les enfants. Motorola précise que l'écran est en verre Corning Gorilla 3 et qu'il bénéficie d'un indice de protection IP52 contre les éclaboussures accidentelles. L'appareil est équipé de l'outil Family Space, qui permet aux parents de limiter le temps passé devant l'écran et de contrôler les applications accessibles ou non sur l'appareil.

Disponibilité du Moto G Play 2024

Parmi les autres caractéristiques notables, citons la protection Moto Secure contre les logiciels malveillants, le Dolby Atmos pour un son immersif et une batterie de 5 000 mAh qui peut durer jusqu'à 46 heures en une seule charge.

Le Moto G Play 2024 sera lancé aux États-Unis le 8 février au prix de 150 dollars (en attente de confirmation pour la France mais cela pourrait être semblable). Il peut être acheté sur le site Web de Motorola ou sur Amazon, où il sera "universellement déverrouillé" afin que vous puissiez vous connecter à l'opérateur de votre choix.

Pendant ce temps, TechRadar vous propose une liste des meilleurs téléphones bon marché pour 2024.