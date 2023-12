Samsung vient de donner un nouvel indice sur l'iPhone pliable

Si vous attendez qu'Apple lance un iPhone pliable, une bonne nouvelle pourrait se profiler à l'horizon. Selon un rapport, un fournisseur clé de l'iPhone intensifie ses travaux sur les appareils pliables, et ce spécifiquement pour Apple.

L'information provient du site coréen The Elec, qui affirme que Samsung Display "a renforcé ses équipes existantes qui travaillent sur les futurs écrans". C'est important, car Samsung Display fournit la quasi-totalité des écrans qui équipent les iPhones d'Apple.

Mais il ne s'agit pas simplement d'une augmentation de capacité de Samsung Display pour un client inconnu - The Elec est certain que c'est spécifiquement pour Apple. Comme l'indique le rapport : "L'équipe commerciale A, qui gère la demande de Cupertino, a vu sa capacité de production de produits pliables renforcée... Plus précisément, l'équipe développera désormais des produits et des panneaux pliables. Le siège d'Apple est situé à Cupertino, en Californie.

Cela pourrait signifier que Samsung Display a reçu l'instruction d'Apple de commencer à préparer les choses pour un iPhone pliable, ce qui pourrait suggérer qu'un lancement n'est plus très loin. Cela dit, il y a des raisons de tempérer nos attentes pour le moment.

L'iPhone pliable suscite des doutes

(Image credit: Ran Avni)

Des rumeurs persistantes indiquent qu'Apple expérimente un iPhone pliable, ainsi qu'un iPad pliable de 20 pouces. Le rapport de The Elec aborde également ce sujet et affirme que "Samsung Display et son compatriote LG Display développent également des panneaux pliables de 20 pouces destinés à Apple".

Toutefois, avant de s'emballer, il n'y a aucune garantie qu'un iPhone pliable soit réellement en route. Comme l'explique The Elec, "Apple n'a pas encore lancé ses propres smartphones pliables. On ne sait pas non plus s'il le fera un jour".

Il pourrait y avoir une bonne raison à cela. La volonté d'Apple n'est pas d'être le premier, mais plutôt d'être le meilleur, c'est pourquoi il est tout à fait acceptable d'attendre jusqu'à ce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose de parfait plutôt que de se précipiter sur le marché avec un produit à moitié fini. Compte tenu des problèmes rencontrés par les appareils pliables au fil des ans, qu'il s'agisse d'écrans fragiles ou de prix exorbitants, il n'est pas surprenant que nous n'ayons pas encore vu d'iPhone pliable.

Peut-être cela changera-t-il bientôt, si le rapport de The Elec signifie effectivement que la production est en train de s'achever. Mais compte tenu de la façon dont Apple travaille, il est logique de ne pas s'emballer pour l'instant.