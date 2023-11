Les iPhone de l'UE pourraient installer des applications iOS hors App Store l'année prochaine

Depuis de nombreuses années, l'App Store d'Apple fait l'objet de nombreuses plaintes, qu'il s'agisse de la manière dont il empêche les utilisateurs d'iPhone de télécharger des applications à partir d'autres magasins ou de la commission que l'entreprise prélève sur chaque vente d'application. Aujourd'hui, ces deux problèmes pourraient être résolus dans un avenir proche, du moins si vous vivez en Europe.

En effet, Apple autorisera le téléchargement des applications depuis d'autres magasins sur les iPhones de l'Union européenne (UE) au cours du premier semestre 2024. L'information provient du journaliste de Bloomberg Mark Gurman et de sa dernière lettre d'information Power On (via MacRumors), où il affirme dans une section Question-Réponse que des fissures apparaissent dans le célèbre jardin clos d'Apple en raison de la pression exercée par la loi sur les marchés numériques (DMA) dans l'UE.

La DMA exige des entreprises "gardiennes" - dont Apple fait partie - qu'elles assouplissent les restrictions imposées à leurs services et plates-formes et qu'elles les rendent plus compatibles avec les offres concurrentes. Si les entreprises ne s'y conforment pas, les sanctions peuvent être très lourdes : jusqu'à 20 % du chiffre d'affaires mondial, dans certains cas.

L'enjeu est de taille, car cela signifie que la méthode actuelle d'Apple pour distribuer toutes les meilleures applications iOS - via l'App Store et rien d'autre - n'est pas conforme aux règles. Apple affirme depuis longtemps qu'autoriser le téléchargement d'applications à partir de magasins d'applications tiers mettrait en péril la sécurité et la vie privée des utilisateurs, mais l'Union européenne n'a manifestement pas été influencée par les arguments de l'entreprise.

Les applications seront-elles moins chères ?

Qu'est-ce que le "sideloading" et comment pourrait-il fonctionner sur iOS 17 ? En bref, il s'agit de la possibilité pour les utilisateurs d'installer sur leur appareil des applications qui ne proviennent pas d'une boutique d'applications tierce. Dans le cas d'iOS, il s'agit d'applications provenant d'autres magasins que l'App Store d'Apple. Depuis la commercialisation de l'iPhone, l'App Store est le seul moyen d'obtenir des applications sans jailbreaker son appareil.

Selon M. Gurman, Apple introduira l'année prochaine un "système hautement contrôlé" qui permettra aux utilisateurs européens d'obtenir des applications à partir d'autres sources. En outre, l'application Messages et les applications de paiement de la société seront également modifiées pour se conformer aux nouvelles règles.

L'une des conséquences potentielles de l'autorisation du chargement latéral est que vos applications pourraient devenir moins chères. À l'heure actuelle, Apple prélève une part des revenus de chaque développeur sur l'App Store (le chiffre varie en fonction du montant des revenus du développeur, mais pour beaucoup, il s'agit de 30 %). On peut supposer que les magasins d'applications externes pourraient prélever un montant moins élevé, ce qui permettrait aux développeurs de réduire le prix de leurs applications.

Pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations, mais les choses pourraient devenir beaucoup plus claires au cours de l'année prochaine si M. Gurman a raison. Si les choses se passent comme il le dit, il pourrait s'agir du plus grand bouleversement en 15 ans d'histoire de l'App Store - et cela pourrait inciter d'autres gouvernements dans le monde à adopter une législation similaire.