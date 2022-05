YouTube Go tire sa révérence

Après six ans et 500 millions de téléchargements, l'équipe de YouTube a annoncé l'arrêt de son application YouTube Go en août prochain.

YouTube estime que l'application n'est plus nécessaire. À l'origine, YouTube Go était une version simplifiée de l'application YouTube de base, conçue spécifiquement pour les endroits où l'infrastructure de données est médiocre ou la connectivité coûteuse.

Les utilisateurs pouvaient télécharger des vidéos s'ils disposaient d'une mauvaise connexion, les prévisualiser avant de les regarder et modifier l'utilisation des Mo pour contrôler la qualité des vidéos. Ce que vous ne pouviez pas faire, c'était commenter ou créer des vidéos sur YouTube Go.

Des pays comme l'Inde avaient accès à YouTube Go, tandis que les nations disposant d'un Internet plus établi, comme les États-Unis, ne pouvaient pas en bénéficier. Mais avec l'amélioration des performances des téléphones et le développement des infrastructures, YouTube Go a été jugé inutile.

En contrepartie, l'équipe de YouTube recommande aux utilisateurs de YouTube Go d'installer l'application principale ou de visiter le site Web via un navigateur Web mobile pour continuer à utiliser leur service.

Android Go résiste pour l'instant

L'arrêt de YouTube Go pourrait être le premier d'une longue série sur les différents types de matériel et d'applications de la gamme Go.

Pour commencer, la série de smartphones Android Go pourrait être en péril. Ces téléphones à faible consommation d'énergie et de données ont été créés comme des alternatives bon marché aux autres téléphones Android.

Il est vrai que Google a récemment annoncé une édition Go pour son système d'exploitation mobile Android 12. Par rapport à sa onzième itération, Android 12 (édition Go) se lance jusqu'à 30 % plus vite et met automatiquement les applications en mode veille pour allonger la durée de vie de la batterie du téléphone.

Il y a donc encore une chance pour le côté matériel de la série Go, mais moins pour le côté logiciel.

Un avenir incertain

Google propose plusieurs autres versions Go de ses applications bien connues, comme Gmail Go et Maps Go. Certaines d'entre elles peuvent se targuer d'un nombre de téléchargements important, rivalisant avec YouTube Go, et font encore l'objet de fréquentes mises à jour.

La dernière mise à jour de YouTube Go remonte à octobre 2021, tandis que des applications comme Google Assistant Go ont été mises à jour le 2 mai 2022, par exemple. Mais des applications moins populaires comme Gallery Go ont été mises à jour pour la dernière fois en novembre 2021.

Google n'a pas fait de commentaires sur le statut des autres applications Go, mais leur avenir est désormais un peu plus incertain.