Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max : le photophone 64 Mpx le moins cher à ce jour ?

Les smartphones Xiaomi font souvent partie des appareils mobiles les plus abordables du marché, et ce sans transiger sur les performances. Particulièrement la gamme Redmi qui vient d’accueillir deux nouveaux modèles d’entrée de gamme.

Il s'agit des Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max, les deux premiers smartphones de la série Note 9 de Redmi. Et probablement pas les derniers. Ces smartphones viennent d'être présentés officiellement en Inde. S’il s’agissait d’un lancement spécifique au pays, nous nous attendons à ce que ces Redmi inédits soient disponibles dans de nombreuses autres régions d'ici peu.

Une fiche technique bluffante

Les deux modèles sont équipés d'un écran FHD+ de 6,67 pouces, ce qui est impressionnant pour leurs prix (mentionnés plus bas). Attention toutefois : il s'agit d'un écran LCD, une technologie d'affichage qui se révèle parfois décevante. Ces écrans englobent également une découpe particulière dissimulant la caméra frontale. Une première pour Redmi.

En termes de spécifications techniques, les deux choix restent assez similaires. Ils disposent tous deux d’un chipset Snapdragon 720G (ce qui est correct pour de l’entrée de gamme), une grande batterie de 5 020 mAh, une prise jack 3,5 mm et quatre objectifs photo au sein de la caméra arrière.

Côté photo justement, les Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max sont équipés d'un objectif ultra grand angle de 8 Mpx, d'un macro de 5 Mpx et d'un capteur à détection de profondeur de 2 Mpx. Ils diffèrent cependant sur l’objectif principal : alors que le Note 9 Pro possède un snapper de 48 Mpx, le Note 9 Pro Max est dotée d'un capteur de 64 Mpx. C'est l'un des plus hauts niveaux de résolution que vous pouvez obtenir à ce prix.

En parlant de prix, et si l'on se base sur les tarifs pratiqués en Inde, ces smartphones seront probablement très bon marché. Le Redmi Note 9 Pro pourrait être vendu à partir de 200 €, si vous optez pour sa version standard (4 Go de RAM et 64 Go de stockage). Il existera une version supérieure, embarquant un combo 6 Go / 128 Go, et donc plus chère.

Le Note 9 Pro Max, lui, serait commercialisé à 255 € avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une version intégrant 8 Go / 128 Go apparaîtra aussi sur le marché à un coût plus élevé.

Nous avons demandé à Xiaomi si et quand nous accueillerons les appareils Redmi Note 9 Pro en dehors de l'Inde. Nous vous tiendrons au courant dès que nous recevrons leur réponse.