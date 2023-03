Xiaomi recharge un smartphone Redmi en moins de 5 minutes avec une charge de 300W

Si vous détestez devoir attendre que votre téléphone se recharge, Xiaomi est peut-être la marque qu'il vous faut. Dans une démo récemment publiée, le fabricant chinois de smartphones a montré l'un de ses téléphones se chargeant complètement en moins de cinq minutes.

Au MWC 2023 - le grand salon de la téléphonie et des technologies mobiles qui se déroule à Barcelone - nous avons découvert un grand nombre de nouveaux gadgets. OnePlus a présenté un système de refroidissement liquide mobile, Motorola et Bullit apportent des fonctionnalités de téléphone satellite à (presque) tous les smartphones, et maintenant Xiaomi fait la démonstration des capacités impressionnantes de la charge à 300W.

Dans une nouvelle vidéo, Xiaomi a récupéré sa place de leader de la technologie de chargement de téléphone la plus rapide en montrant un Redmi Note 12 Pro Plus modifié se charger complètement en quelques minutes via un nouveau chargeur de 300W. Il a atteint 25% en une minute et 15 secondes, 50% en deux minutes et 12 secondes, et 100% en quatre minutes et 54 secondes.

Comme vous l'avez peut-être remarqué, cette prouesse comporte quelques réserves. Les modifications apportées au téléphone incluent le fait que la capacité maximale de la batterie est plus faible qu'elle ne le serait normalement - réduite à 4 100mAh contre 5 000mAh habituellement. La batterie se charge donc plus rapidement, mais elle ne dure pas aussi longtemps. De plus, si l'appareil n'est pas doté d'un système de contrôle de la chaleur approprié, la charge à 300 W pourrait endommager la batterie, ce qui aurait un impact supplémentaire sur sa capacité maximale.

Il convient également de noter que la source d'alimentation du chargeur a pu fournir une puissance de 280-290 W de manière assez constante pendant 90 % du processus de charge. La plupart des prises de courant devraient avoir cette capacité, mais si vous êtes dans les transports en commun, si vous utilisez un chargeur externe de batterie ou si vous comptez sur une source qui ne peut pas atteindre cette puissance, vous ne pourrez peut-être pas recharger votre mobile aussi rapidement.

Enfin, non seulement le téléphone modifié n'est pas en vente mais, à l'heure actuelle, rien ne dit que le chargeur 300W de Xiaomi sera bientôt disponible pour le public. Donc, bien qu'il puisse théoriquement vous offrir des vitesses de charge rapides comme l'éclair, en réalité, vous pourriez être coincé avec seulement 120W (ce qui est honorable en toute honnêteté).

Cela dit, Xiaomi ayant prouvé que cette prouesse de charge est possible, il ne faudra probablement pas attendre trop longtemps avant de voir la charge de 300W devenir disponible dans les smartphones que nous pouvons réellement acheter. Il ne nous reste plus qu'à attendre, mais d'après ce que l'on voit, l'époque où l'on attendait des heures pour recharger son téléphone est presque révolue.