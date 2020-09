Les prix et dates de sortie des Xbox Series X et Series S enfin confirmés ?

Après plus d'un an d'attente, il semble que le prix et la date de sortie de la Xbox Series X aient (enfin) échappés à Microsoft. De même que le secret le plus mal gardé de la société : le design de la Xbox Series S.

Selon des sources proches de Windows Central, les Xbox Series X et Series S seraient commercialisées à partir du 10 novembre 2020, aux tarifs respectifs de 499 dollars (499 euros en France) et 299 dollars (également 299 euros dans l’Hexagone).

Sur la base des prix allégués ci-dessus, cela place la série Xbox au même niveau de prix que la Xbox One lors de son lancement aux États-Unis en 2013.

En outre, Brad Sams, le célèbre spécialiste de Microsoft, a dévoilé quelques visuels représentant le design de la console économique de Microsoft, la Xbox Series S. Ces derniers ont été publiés sur son compte Twitter et sur le site Thurrott.com.

Hello Xbox Series S https://t.co/hQoDBRHt7d pic.twitter.com/2MIF5I6YHOSeptember 8, 2020

En apparence, la console next-gen se révèle plus proche de l'actuelle Xbox One S All-Digital Edition que de la prochaine Series X (surtout lorsqu'elle est posée horizontalement), et révèle un grand système de ventilation sur sa coque extérieure blanche, ainsi que l'absence totale de lecteur CD / Blu-Ray.

Il est intéressant de noter que la Series S paraisse relativement petite. Sur Twitter encore, le leaker @_h0x0d_ publie un extrait vidéo du support, nous laissant deviner qu’elle pourrait s’insérer en deux exemplaires dans la Series X. Avec de la place en réserve.

Microsoft répond (en quelque sorte)

Suite à ces fuites, le compte Twitter officiel de la marque Xbox a répondu vaguement par un même. Une sorte de reconnaissance en demi-teinte de ces révélations et de leur authenticité. Etant donné la fiabilité des sources citées, il y a de fortes chances pour que toutes ces informations soient confirmées par la firme de Redmond ultérieurement.

D’ailleurs, le service communication de Microsoft ne s’est pas fait prier. Dans un second tweet, il a officialisé le nom, le prix et le design de la Xbox Series S. Une annonce plus détaillée devrait suivre dans les prochains jours.