La Xbox Series X dévoile les applications de streaming présentes par défaut sur son interface

Microsoft vient de lister l’ensemble des applications de streaming qui seront incluses sur l’interface par défaut des Xbox Series X et Xbox Series S. Vous pourrez bénéficier de ces dernières, dès le lancement de ces consoles next-gen le 10 novembre prochain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la nouvelle sélection de Microsoft s’avère incroyablement polyvalente et bien plus fournie que sur les générations de consoles Xbox précédentes.

Par exemple, vous aurez la possibilité d’accéder au catalogue d’Apple TV Plus sur les deux nouvelles consoles. Une offre qui fait encore défaut à ce jour sur la bibliothèque d’applications de la Xbox One comme de la PS4. A vous donc la (re)découverte de séries attractives comme Ted Lasso, Mythic Quest et Greyhound (avec Tom Hanks). L’abonnement, lui, ne change pas - il faudra compter 4,99 € par mois, avec un essai gratuit de sept jours pour vous permettre de vous faire un avis.

Voici la liste des applications de streaming dont l’intégration par Microsoft a été confirmée jusqu'à présent - mais notez que cette liste n'est pas complète, et que de nouvelles propositions suivront dans le temps :

Netflix

Apple TV+

Disney Plus

Spotify

YouTube

Amazon Prime Video

Twitch

MyCanal

OCS

RMC Sport

La Xbox, de plus en plus indispensable dans votre salon

Ces applications de divertissement ne sont pas vraiment la raison majeure pour laquelle vous vous ruerez vers la console Microsoft, mais elles demeurent un bonus certain – d’autant que les Xbox Series X et S prendront en charge les normes Dolby Atmos et Dolby Vision sur bon nombre de ces services. Une garantie de support haute définition qui vous évitera l’achat d’une Smart TV ou d’une clé HDMI.

Cela permet de conserver la console au centre de votre salon. Les heureux premiers possesseurs de la machine next-gen pourront découvrir de multiples programmes pendant le confinement, en plus de la bibliothèque de jeux exceptionnelle fournie par le Xbox Game Pass.