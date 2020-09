Xbox rachète Bethesda - Elder Scrolls 6 sera-t-il une exclusivité Xbox Series X ?

Microsoft vient d’engager une manœuvre qui pourrait sérieusement lui donner l’avantage dans la prochaine guerre des consoles next-gen. La division Xbox a en effet conclu un accord pour acquérir ZeniMax Media, qui possède l'éditeur Bethesda Softworks… et des franchises vidéoludiques comme Fallout, Doom, The Elder Scrolls et Dishonored.

Cette déclaration ne révèle rien de spécifique sur un accord d’exclusivité entre les deux parties, ni sur ce qu’il va advenir des futurs jeux multiplateformes du studio, précédemment prévus pour une sortie sur PS5. Citons pour exemples The Elder Scrolls 6 et Starfield.

« L'une des choses qui m'a le plus enthousiasmé dans cette opération est de voir la feuille de route des futurs jeux de Bethesda. Certains déjà annoncés et d’autres non, qui atterriront bientôt sur console Xbox et PC. Y compris Starfield, la nouvelle épopée spatiale très attendue », a déclaré Phil Spencer, directeur de Xbox. L'accord coûte à Microsoft la bagatelle de 7,5 milliards de dollars (environ 6,4 milliards d’euros).

Cela signifie également que les jeux de Bethesda feront partie intégrante et permanente de l'offre Xbox Game Pass. Lorsque Starfield sera lancé, vous pourrez y jouer via le service Microsoft, dès son jour 1.

« À chaque nouveau cycle de console, nous avons évolué ensemble », explique Todd Howard en mentionnant son studio - Bethesda - et Xbox. « Depuis l'introduction des mods sur consoles avec Fallout 4, qui compte maintenant plus d'un milliard de téléchargements, jusqu'aux dernières technologies qui alimentent les Xbox Series X/S. Ces nouveaux systèmes sont optimisés pour les vastes mondes que nous aimons créer, avec des sauts générationnels concernant non seulement les graphismes, mais aussi les performances et la rapidité de transfert des données. Cela a conduit à notre plus grande révision de moteur depuis Oblivion, révision qui profitera à Starfield, ainsi qu’à The Elder Scrolls VI ».

Environ 2 300 personnes travaillent chez Bethesda, et la société comprend des filiales comme Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studios. Microsoft est donc passé de 15 éditeurs internes à 23 avec cette signature.

Bethesda devrait continuer d'exister en tant qu'entité, tout en bénéficiant des ressources et de l'infrastructure de Microsoft.

Une publicité astucieuse avant l’ouverture des précommandes

Ces dernières années, Microsoft a fait de grandes acquisitions avec les concepteurs de RPG Obsidian et InXile Entertainment, mais à une toute autre échelle. Xbox utilise ici son poids financier pour acheter un éditeur, ce qui attire beaucoup d'attention à quelques heures de l’ouverture des précommandes relatives aux Xbox Series X et Xbox Series S.

Personne n'a vu la nouvelle venir, mais si la seule console qui accueillera la suite de Skyrim finit par être une Xbox, cela la met en excellente position pour dominer la nouvelle génération.