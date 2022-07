Windows 11 apporte une petite mais néanmoins importante modification à la barre des tâches

Windows 11 vient d'introduire une nouvelle fonctionnalité dans les tests qui apporte une amélioration pratique à la barre des tâches, parmi d'autres changements.

Le principal atout est le travail sur la barre des tâches qui consiste en une fonction de débordement présente pour les Windows Insiders (testeurs) dans la dernière version préliminaire 25163 (qui vient d'arriver dans le canal Dev).

Si vous remplissez la barre des tâches avec de nombreuses applications, vous pouvez accéder à tous les programmes supplémentaires en cours d'exécution (ou épinglés) en cliquant sur ces trois points. Ces applications supplémentaires apparaîtront alors dans une petite barre juste au-dessus de la barre des tâches.

C'est un peu comme la barre d'état système, sur le côté droit de la barre des tâches, qui possède cette petite icône en forme de flèche vers le haut sur laquelle vous pouvez cliquer pour voir le reste de son contenu.

Ce menu de débordement de la barre des tâches permet les mêmes interactions avec les icônes des applications que la barre des tâches elle-même, ce qui signifie que vous pouvez épingler des applications, etc. Et il ne s'éternise pas non plus, puisqu'il disparaît lorsque vous y sélectionnez une application ou que vous cliquez dessus.

Un autre changement incorporé dans la version 25163 est une modification du "partage à proximité" (la version de Microsoft de AirDrop), permettant aux utilisateurs de Windows 11 de partager facilement des fichiers avec d'autres appareils non seulement via Bluetooth, mais aussi avec d'autres PC sur le même réseau (grâce au support UDP).

La fenêtre de partage du système d'exploitation a également été améliorée pour inclure OneDrive en tant qu'option, vous permettant de partager des fichiers directement vers le service en cloud (et de les récupérer sur n'importe quel appareil dont vous avez besoin, à partir de là).

Microsoft a également appliqué la série attendue de corrections de bugs.

Analyse : Voici une autre tâche pour vous, Microsoft...

Le débordement de la barre des tâches est une fonction utile pour ceux qui aiment travailler avec une tonne d'applications, et la conception semble raisonnable. Ce sera également une aubaine pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de place à l'écran et qui risquent d'avoir des problèmes en jonglant avec plusieurs applications.

Pendant que nous parlons de la barre des tâches, nous pouvons toutefois demander à Microsoft de rétablir l'option permettant de ne pas combiner les icônes. Nous sommes conscients que cela ne dérange pas tout le monde, mais tous ne veulent pas non plus que différentes applications soient empilées ensemble - et cela ferait-il vraiment mal d'offrir le choix, comme avec Windows 10 ?

Quoi qu'il en soit, nos griefs personnels mis à part, revenons aux changements appliqués ici - les ajouts de partage ne sont pas exactement majeurs, mais ils valent la peine. Et en ce qui concerne les corrections de bugs, il est bon de voir qu'un peu plus de travail a été effectué sur l'Explorateur de fichiers pour corriger un problème de mémoire lors de l'utilisation des onglets (et un problème de crash lors du déplacement des onglets également).