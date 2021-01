La dernière version bêta de WhatsApp laisse entrevoir de grandes améliorations pour 2021

WhatsApp a publié sa première mise à jour bêta de 2021, et elle est remplie d’indices sur les nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver sur votre application mobile de messagerie un peu plus tard dans l'année. Comme le rapporte WABetaInfo, il y a une énorme liste d'améliorations à venir, y compris une optimisation des appels vidéo et vocaux, un meilleur système de sauvegarde des discussions, une gestion plus facile des contacts, davantage de stickers et diverses corrections de bugs.

La future option la plus importante concerne les appels de groupe, un élément de plus en plus primordial pour rester en contact avec vos amis et votre famille alors que la pandémie de Covid-19 se poursuit en ce début d’année. Or actuellement, si vous ratez le début d'un appel de groupe (par accident ou à cause du décalage horaire), il vous est impossible de le rejoindre en cours de route. Avec la mise à jour de WhatsApp, vous pourrez vous joindre à la conversation à n’importe quel moment - à condition que celle-ci soit toujours effective.

Bien qu'elles ne soient pas encore disponibles en mode test et qu'une date de sortie officielle reste à confirmer, les ressources cachées au sein des fichiers d'installation de la bêta de WhatsApp suggèrent qu’il s’agira d’options compatibles avec votre smartphone Android comme iOS.

Essayez le nouveau WhatsApp avant les autres

Si vous souhaitez faire partie des premiers utilisateurs de ces options inédites, comme des mises à jour à venir de WhatsApp, vous devrez rejoindre l'un des programmes bêta de l’application mobile. Malheureusement, le programme associé aux appareils Apple est aujourd’hui complet, mais il vaut la peine de garder un œil sur la page Testflight pour surveiller si une place se libère.

Pour rejoindre le programme bêta Android, visitez la page WhatsApp spécifique sur Google Play et entrez vos coordonnées. Si vous avez déjà installé la version publique de WhatsApp, elle sera automatiquement mise à jour vers la version bêta dans quelques heures.