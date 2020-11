Cette semaine, WhatsApp met à jour son interface - et cela va vous changer la vie

WhatsApp a annoncé un grand changement dans la manière que vous aurez de gérer les contenus stockés depuis l’application sur votre smartphone. Incessamment sous peu, vous pourrez ainsi libérer plusieurs Mo, voire quelques Go, en quelques secondes, grâce à une nouvelle fonctionnalité. Nous savions depuis août que cette mise à jour était en cours, elle est désormais officielle et WhatsApp affirme qu'elle sera proposée aux utilisateurs du monde entier cette semaine.

S’il s’avère aujourd’hui possible de vider les fichiers mobiles téléchargés via WhatsApp, cette mise à jour facilitera grandement la sélection et la suppression en masse des contenus qui prennent le plus de place sur votre téléphone. Plutôt que de tout purger par dépit.

Rechercher et détruire

Vous souhaitez supprimer uniquement les fichiers les plus volumineux croupissant sur l’application de messagerie ? Ou encore détruire les memes qui ne vous amusent plus - mais qui prennent de la place parce que transmis plusieurs fois ? Il vous suffira de lancer l’option tri de vos fichiers. Ces derniers seront classés par ordre décroissant de taille, de façon à éliminer les vidéos ou photos les plus lourdes. Vous disposerez également d’une fonction de prévisualisation qui vous permettra de choisir plus facilement entre conservation et suppression définitive.

Voici à quoi ressemblera précisément la nouvelle interface, qui sera déployée progressivement au cours des prochains jours sur l’App Store et Google Play Store :

Comme vous pouvez le constater, WhatsApp a repensé totalement la gestion du stockage pour la rendre plus intuitive et permettre aux usagers d'identifier, de consulter et de supprimer rapidement tous les contenus qui pourraient polluer leur téléphone.

Lorsque ce nouvel outil sera disponible, vous pourrez y accéder depuis l’application WhatsApp, en vous rendant sur Paramètres > Utilisation données et stockage > Utilisation du stockage. De là, il vous sera proposé de trier et d’effacer les fichiers inutiles, un par un ou de façon groupée.