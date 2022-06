Vous souhaitez lancer une émission podcast à moindre coût ? Ces studios sont faits pour vous

La gestion d'un podcast pourrait devenir beaucoup plus simple grâce à Focusrite et à sa série Vocaster bientôt commercialisée.

Le Vocaster One et le Vocaster Two représentent tous deux des interfaces audio dotées de fonctions qui aident spécifiquement les hôtes de podcasts dans leur configuration audio. Dans l'ensemble, les appareils partagent le même logiciel et possèdent une configuration matérielle similaire, le Vocaster Two offrant toutefois deux fois plus d'entrées.

Caractéristiques principales

Sur le Vocaster One, vous trouverez une entrée micro pour un câble XLR, une sortie casque et un port pour un câble TRSS (plus connu sous le nom de jack audio 3,5 mm). Ce port TRRS sert à connecter un smartphone au Vocaster si vous comptez inviter quelques intervenants par le biais d’un appel téléphonique.

Le Vocaster Two possède deux entrées micro, deux sorties casque et une prise en charge Bluetooth en plus du port TRRS. Là encore, la prise en charge Bluetooth est destinée aux invités appelés. Ce modèle dispose d'un bouton de mise en sourdine pour l'hôte comme pour ses invités, de façon à éviter les bruits parasites pendant l’enregistrement du podcast. Le Vocaster One, lui, ne dispose que d'un bouton réservé au contrôle des interventions de l'hôte.

Les deux modèles disposent d'un bouton Auto Gain qui permet au Vocaster d'ajuster automatiquement le niveau audio. Là encore, le Vocaster One se concentre sur la voix de l’hôte, le Two sur l’ensemble des intervenants avec deux boutons dédiés.

Le reste de la configuration est commun aux deux appareils. Si vous préférez contrôler vous-même le gain audio manuellement, il suffit de tourner les boutons de surface pour régler le niveau audio. Les appareils Vocaster ont une plage de gain maximale de 70 dB, d’après Focusrite.

Les deux studios sont aussi dotés d'une fonction Enhance qui ajuste votre voix en fonction de quatre modes prédéfinis. La dernière option matérielle est une sortie caméra qui vous permet d'enregistrer l'audio de votre podcast directement depuis une caméra ou un appareil photo. Vous aurez besoin d'un câble TRRS séparé pour y parvenir.

Prix et disponibilité

Les deux unités sont actuellement disponibles en précommande chez certains détaillants spécialisés (comme Sonovente (opens in new tab)) et seront livrées à partir du 19 juillet en France.

Le Vocaster One sera vendu au détail à 219 € et le Vocaster Two à 329 €. Il existe également des versions Studio qui ajoutent un microphone et un casque. Le Vocaster One Studio comprend le micro dynamique DM1 de la société, un support et un casque HP60v. Vocaster Two Studio dispose du même casque, mais avec un micro DM14v à la place.

Si vous souhaitez lancer un podcast, TechRadar propose une liste des meilleurs micros USB que vous pouvez acheter.