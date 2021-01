Vous achetez un nouveau téléphone ? Samsung vous permet de transformer votre ancien Galaxy en babyphone

Et si votre vieux smartphone qui prend la poussière dans un tiroir pouvait être recyclé et servir votre installation domotique ? C'est en tout cas l'idée proposée par Samsung via une nouvelle initiative intitulée « Galaxy Upcycling at Home » (ou comment réutiliser son Galaxy à la maison). Celle-ci vient d’être dévoilée durant le CES 2021.

La société sud-coréenne a déjà développé des programmes de restauration similaires dans le passé, mais ce projet inédit va plus loin et veut vous encourager à redonner vie à votre ancien smartphone, en tant que gadget domestique - et connecté à votre smartphone actuel.

Parmi les exemples présentés au CES 2021, citons la transformation de votre ancien téléphone Samsung Galaxy en un babyphone, grâce au microphone intégré. La firme suggère également d'utiliser le smartphone comme un capteur de mouvement qui pourrait allumer les lumières de votre foyer, histoire de simuler un minimum de présence auprès de votre animal domestique resté seul à la maison.

Dans sa vidéo de présentation du service, Samsung garantit que de nombreuses applications sont possibles et paramétrables. La société déclare : « Vous pouvez décider de la manière dont vous souhaitez transformer votre Galaxy et le réemployer comme un appareil domestique pratique ». La liste complète des usages définitifs sera divulguée lors du lancement de Galaxy Upcycling at Home.

Pour préparer ce dernier, Samsung mettra à jour la surcouche de ses smartphones cette année, y compris sur les plus vieux modèles. Le mode de fonctionnement exact reste flou à cette heure, il pourrait toutefois s'agir d'une application spécifique développée par Samsung et qui couplera votre ancien comme votre nouveau smartphones Galaxy.

Nous ne savons pas si le programme s’appliquera également à d’autres téléphones Android. Après tout, Samsung aurait tout intérêt à rentabiliser sa technologie en la proposant à d’autres constructeurs mobiles.