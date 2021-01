Votre montre connectée peut détecter le Covid-19 avant les tests

Une étude récente a montré que les montres connectées, dont l'Apple Watch, peuvent détecter les premiers signes de présence du Covid-19 dans votre organisme, avant que vous ne soyez diagnostiqué positif.

Dans ce rapport intitulé « Warrior Watch », des chercheurs du centre médical israélo-américain Mount Sinai ont découvert que l'Apple Watch est capable de détecter les petites modifications du rythme cardiaque d'un patient, ce qui peut indiquer s’il a contracté le Covid-19 jusqu'à sept jours avant de développer des symptômes visibles.

L'étude a analysé plus précisément le suivi VRC (pour variabilité du rythme cardiaque) - une variation dans le temps entre chaque battement de cœur - qui détermine le bon fonctionnement du système immunitaire humain. Pour les besoins du test, chaque participant portait une montre Apple équipée d'applications spéciales liées au suivi VRC.

« Nous savions déjà que les marqueurs de la variabilité du rythme cardiaque changent au fur et à mesure que l'inflammation se développe dans l'organisme, et que le Covid-19 est un virus extrêmement inflammatoire », a expliqué le Dr Robert Hirten, professeur adjoint à l'Icahn School of Medicine de New York et auteur de l'étude. « Cela nous permet de prédire que les patients sont infectés avant même qu'ils ne le soupçonnent ».

Une analyse similaire menée par l'Université de Stanford a révélé que 81% des patients positifs au Covid-19 et portant diverses smartwatches - Apple, Fitbit, Garmin et bien d’autres marques - ont été informés d'une irrégularité de leur VRC jusqu'à neuf jours avant l'apparition de symptômes majeurs.

L'aspect le plus difficile de la gestion de la pandémie mondiale est sans doute l’identification des personnes qui contractent le Covid-19 mais restent asymptomatiques. Parce qu’elles ne présentent aucun symptôme visible mais s’avèrent tout de même contagieuses (et transmettent donc le virus à leur insu).

Des études comme celles-ci ont révélé que les produits high-tech grand public pourraient jouer un rôle déterminant dans la gestion de la pandémie, en permettant à tout un chacun d'identifier facilement les premiers signes de symptômes invisibles.

« Développer un moyen d'identifier les personnes qui pourraient être malades avant même de savoir qu'elles sont infectées serait vraiment une percée dans la lutte contre le Covid-19 », avance le Dr Hirten. « Cette technologie nous permet non seulement de suivre et de prédire les résultats sanitaires, mais aussi d'intervenir en temps utile et à distance, ce qui est essentiel pendant une pandémie qui rend la distanciation sociale indispensable ».

Une nouvelle arme massive contre le coronavirus

Une société appelée NeuTigers est même en train de développer un objet connecté sur mesure, dédié à la détection précoce du Covid-19.

Reconnaissant que les symptômes peuvent être détectés par le grand public lui-même, la société a utilisé les recherches de l'université de Princeton pour développer un tracker basé sur l’IA CovidDeep. Cette dernière sert actuellement à suivre la progression de la maladie au sein des environnements cliniques et des maisons médicalisées.

Le tracker Empatica E4, lui, prend régulièrement des mesures de la peau, du rythme cardiaque et de la pression artérielle de son porteur, dans le seul but de détecter par anticipation les symptômes du Covid-19. Les données du patient sont ensuite transférées vers le système CovidDeep, qui identifie la présence du virus avec une marge de précision de 90 % - ce qui est plus efficace que la prise de température classique.

Aujourd’hui, NeuTigers s'est engagé à produire une application spéciale qui pourrait être compatible avec les montres Apple, Fitbit et Samsung. Entre autres.

Cela marquerait une étape majeure dans la lutte mondiale contre le Covid-19. La vaccination commençant à se répandre aux quatre coins du globe, la prochaine priorité doit être l'identification anticipée de l'infection. Votre smartwatch pourrait donc bientôt devenir plus qu'un simple appareil de fitness ou de transfert de notifications.