Windows 10 : la mise à jour de mi-avril serait la plus problématique jamais téléchargée

Windows 10 souffre à nouveau de multiples problèmes dus à une mise à jour défectueuse. Et celle-ci pourrait être la plus grave à ce jour, les utilisateurs signalant des écrans bleu de la mort (BSOD) et des fichiers supprimés après avoir installé Windows 10 KB4549951. Publiée par Microsoft le 14 avril dernier, elle était censée introduire un certain nombre de correctifs. Mais les problèmes les plus récurrents liés aux patchs Windows 10 sont réapparus. Et ils toucheraient un volume plus important d’utilisateurs.

Des fichiers déplacés ou supprimés

Plusieurs d’entre eux se plaignent auprès du site Windows Latest. Ce signalement résume assez bien la grogne actuelle : « Cette mise à jour est un désastre. Elle a supprimé mes fichiers, mes photos, mes documents enregistrés sur le lecteur système ainsi que mes applications téléchargées via Windows Store ».

Au-delà des BSOD, la perte de fichiers apparait comme le symptôme le plus préoccupant de cette nouvelle mise à jour. Les dossiers Images et Documents semblent les plus impactés avec des lots de fichiers importants - et souvent irremplaçables - se retrouvant migrés vers d’autres emplacements. Ou pire : totalement supprimés. De quoi générer beaucoup de stress et d'anxiété chez les victimes.

Comme le rapporte Windows Latest, ces suppressions peuvent intervenir sans notification. Et il s’avère impossible de restaurer les fichiers perdus. L’assistance de Microsoft peinant également à accompagner ses utilisateurs affolés.

Une précédente mise à jour de Windows 10 avait causé des problèmes similaires, en créant un profil d'utilisateur temporaire au démarrage de Windows 10 et provoquant la réinitialisation de plusieurs paramètres système. Microsoft était parvenu à corriger le problème au bout de quelques jours. Reste que la société n’a toujours pas reconnu la série d’anomalies récentes.

Encore d'autres problèmes

Comme si le bug de suppression des fichiers n'était pas assez grave, Windows 10 KB4549951 s’accompagne d’une jolie collection de BSOD. Les messages d’erreur les plus courants, répertoriés sur Internet, sont :

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

CRITICAL_PROCESS_DIED

ACPI_BIOS_ERROR

INACCESSIBLE BOOT DEVICE

MEMORY_MANAGEMENT

DPC_WATCHDOG_VIOLATION

Portcls.sys

La plupart des utilisateurs se plaignent d’écrans bleu occasionnels, nécessitant un simple redémarrage du PC. D’autres subissent ces erreurs en boucle et leur ordinateur ne peut démarrer sans planter instantanément. Cela rend le PC Windows inutilisable.

Il a également été signalé que la mise à jour fait chuter les performances de certains PC après installation. Dans l'ensemble, il s'agit donc d'une mise à jour quelque peu cauchemardesque. Heureusement, il existe une solution apparemment efficace.

Pour l'instant, la seule manière fiable de résoudre les problèmes introduits avec Windows 10 KB4549951 est de désinstaller ce correctif. Néanmoins, nous devons noter que, comme cette mise à jour introduit d'importantes améliorations sécuritaires, vous ne devez la désinstaller que si vous rencontrez les bugs cités ci-dessus.

Si tel est le cas, suivez ces deux étapes rapides pour désinstaller la mise à jour fautive :

Ouvrez l'application Paramètres (l'icône en forme de rouage dans le menu Démarrer), cliquez sur « Mise à jour et sécurité », puis sur « Windows Update » dans le menu de gauche.

Ensuite, cliquez sur « Afficher l'historique des mises à jour ». Trouvez KB4549951 dans la liste des mises à jour effectuées, sélectionnez-la et cliquez sur l’option de désinstallation. Vous devriez retrouver un PC « comme neuf ».