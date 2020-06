Voici la liste des jeux PS5 qui seront également disponibles sur PC

Après une présentation époustouflante des jeux majeurs qui orneront le catalogue PlayStation 5, Sony a signé ce qui s’avère être un premier rendez-vous réussi entre la console next-gen et le public. Des exclusivités comme Spider-Man: Miles Morales, la suite très attendue de Marvel’s Spider-Man sorti en 2018, ont fait forte impression auprès de la communauté PlayStation. Tout en attisant la curiosité des autres joueurs consoles et PC.

Un intérêt qui pourrait s’amenuiser alors que nous apprenons que 15 jeux, sur les 26 annoncés, pourront être téléchargés sur PC. Parmi ces derniers, Project Athia dont l’éditeur Square Enix assurait il y a quelques temps qu'il avait été « conçu exclusivement pour la PS5 ». Alors qu'aucune date de sortie du jeu d’action-aventure n'a encore été annoncée, le studio a depuis confirmé que son futur hit sera également jouable sur PC.

Hitman 3, la conclusion dramatique de la nouvelle série Hitman, devrait lui aussi faire les beaux jours de nos écrans PC en janvier 2021, tout comme Resident Evil 8: Village de Capcom.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des jeux PS5 qui sortiront sur PC :

Bugsnax

Deathloop

Ghostwire: Tokyo

GodFall

Goodbye Volcano High

Hitman III

JETT: The Far Shore

Kena: Bridge of Spirits

Little Devil Inside

Oddworld: Soulstorm

Pragmata

Project Athia

Resident Evil VIII

Solar Ash

Stray

Steam ou Epic Games Store ?

C'est bien évidemment une bonne nouvelle pour ceux qui ne jurent que par une configuration PC Gamer avancé. Et sans doute de même pour les déçus du nouveau design PlayStation, de l’avis desquels la PS5 ressemble plus à un routeur Wi-Fi qu'à une console de jeu haut de gamme. Hélas pour ces derniers, tous les jeux non exclusifs PS5 ne seront pas disponibles sur Steam.

Comme rapporté par le magazine KitGuru, les droits d’exploitation de Bugsnax, Solar Ash, Godfall, JETT: The Far Shore, Kena: Bridge of Spirits et Oddworld: Soulstorm viennent d’être récupérés par Epic Games. Il faudra donc composer avec la boutique de l’éditeur pour profiter de ces prochains hits sur PC.

Ajoutons à cela qu’Hitman 3 et Project Athia n’ont toujours pas prêté allégeance ni à Steam, ni à Epic Games.

En plus d’introduire 26 nouvelles bandes annonces de jeux vidéo lors de l’événement The Future of Gaming du 11 juin, Sony nous a également délivré un premier aperçu officiel de sa console de nouvelle génération. Que nous pourrons nous procurer un peu plus tard dans l’année, sous l’une des deux éditions suivantes : PS5 standard et PS5 Digital Edition (sans lecteur de disque).