The Legend of Zelda pourrait avoir droit à son film après le succès de Super Mario Bros.

Sorti en avril 2023, Super Mario Bros. a fait un carton au box-office mondial. Le long-métrage adapté de l’une des franchises les plus iconiques de l’histoire des jeux vidéo a récolté plus d’un milliard de dollars de recettes. Ce n’est donc pas étonnant que Nintendo envisage de lancer d’autres projets. The Legend of Zelda pourrait ainsi être bientôt adapté sur grand écran. Il ne s’agirait pas d’une adaptation de Tears of the Kingdom qui a fait évoluer la série, mais plutôt d’une adaptation de la franchise en général.

Selon des informations partagées par Jeff Sneider, Universal serait en train de conclure un « gros accord » avec Nintendo. Cela n’a pas encore été confirmé officiellement, mais une adaptation cinématographique de The Legend of Zelda est logique après l’énorme succès rencontré par Super Mario Bros.

À l’occasion du podcast The Hot Mic, Jeff Sneider a révélé que The Legend of Zelda pourrait bien être la prochaine grosse adaptation de Nintendo en partenariat avec Illumination. « On m’a dit qu’Universal est en fait en train de conclure un gros accord avec la société Nintendo pour The Legend of Zelda. Zelda serait la prochaine grosse franchise Illumination-Nintendo à laquelle nous nous attendions tous. On m’a dit que c’est en train de se passer », déclare Jeff Sneider.

Compte tenu de la popularité de la franchise Zelda depuis plusieurs générations, on peut se demander pourquoi une adaptation cinématographique n’a pas vu le jour plus tôt. C’est probablement à cause de la complexité d’un tel projet. En effet, le protagoniste Link et les autres personnages du royaume d’Hyrule sont muets. Le film devrait donc s’appuyer sur la musique et les visuels pour retranscrire fidèlement les jeux de la franchise de Nintendo.

Après l’excellent Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch qui vient de sortir, l’arrivée éventuelle d’un film d’animation Zelda est une excellente nouvelle pour les fans. Bien entendu, il vaut mieux prendre ces informations avec des pincettes pour le moment. Rien n’a encore été confirmé ni par Nintendo ni par Universal.

Source : John Rocha