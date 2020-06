iPhone 13 et 14 : attendez-vous à découvrir des smartphones pliables

Samsung étant sur le point de sortir son troisième smartphone pliable (le Samsung Galaxy Fold 2), la presse high-tech se questionne sur les ambitions d’Apple dans ce domaine - et la firme de Cupertino pourrait bien leur présenter, dans un futur proche, un tout nouveau modèle du genre.

Selon Jon Prosser - un leaker qui a maintes fois fait ses preuves dans le passé -, Apple se prépare, en effet, à l’élaboration d’un premier smartphone pliable. Prosser a révélé ce scoop via Twitter, précisant par la suite qu’un tel produit ne verrait pas le jour cette année. Ce deuxième point ne nous surprend ni en bien, ni en mal - nous avons lu toutes sortes de fuites et de rumeurs concernant la gamme iPhone 12, et rien n'indique qu'un des modèles attendus en 2020 sera pliable.

Apple prêt à plier ?

Point d’étonnement non plus quant au fait que le groupe de Tim Cook travaille sur ce type de technologie. Des brevets ont déjà été déposés par Apple, concernant un iPhone pliable. Les spécialistes ne se demandent donc plus « si » mais « quand » la première série de smartphones pliables Apple arrivera sur le marché.

Le tweet de Jon Prosser sous-entend que la machine est d’ores et déjà lancée et que la compagnie pourrait entamée la phase de pré-production. Néanmoins si un iPhone pliable est vraiment en préparation, alors nous risquons d’attendre un certain moment avant de le prendre en main - au mieux, il s’agira de l'iPhone 13 attendu pour l'année prochaine, ou l'iPhone 14 en 2022.

Apple se montre prudente et la société n’adopte jamais une technologie innovante avant qu'elle ne soit perfectionnée, y compris par la concurrence. Au vu de l’accueil des premiers smartphones pliables, l'attente peut se révéler longue, très longue.

Via Phone Arena