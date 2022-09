L'Apple Watch Ultra peut-elle résister à tous les chocs ? Ce test vidéo tente de le déterminer

La nouvelle Apple Watch Ultra voit tout en grand. Elle dispose d'un écran plus grand et plus lumineux que celui de l'Apple Watch 8, d'une batterie plus grande, de boutons plus grands (et plus nombreux), et elle offre surtout une plus grande capacité à gérer les entraînements rudes et tumultueux en extérieur.

Elle peut également encaisser une série de chocs sans sourciller. Dans une vidéo récente repérée par MacRumors, le YouTuber TechRax met joyeusement en pièces une Apple Watch Ultra facturée à 999 €. Il s'agit d'un test de durabilité plutôt irréaliste - si vous parvenez à le visionner jusqu’à la fin, sans détourner le regard, vous apprendrez quelques vérités majeures sur la dernière montre haut de gamme d’Apple.

Il serait injuste de qualifier l'Apple Watch Ultra de version renforcée de l'Apple Watch 8 (ou de toute autre génération). Elle ne possède pas seulement un boîtier plus résistant, elle affiche aussi un tout nouveau design. Avec ses 49 mm, elle apparaît 5 mm plus grande que l’Apple Watch 8. Et naturellement, elle se révèle aussi plus lourde. Le boîtier en titane lui permet de prendre 23 grammes de plus que l'Apple Watch 8 en aluminium de 45 mm. L'Ultra pèse même près de 10 grammes de plus que l'Apple Watch 8 en acier inoxydable.

Contrairement à la face en verre incurvée de l'Apple Watch 8, qui se fond harmonieusement dans le boîtier en aluminium, Apple a doté l'Ultra d'un écran en verre saphir complètement plat et sans fioritures, entouré de solides contours en titane.

Résiste-t-elle aux rayures ?

TechRax commence son test en laissant tomber la montre d'une hauteur d'un mètre sur du béton, ce que, sans surprise, l'Apple Watch Ultra gère parfaitement. Bien sûr, on remarque quelques petites rayures sur le corps en titane, mais nous n’avons pas encore manipulé de produit Apple résistant aux rayures.

Les tests se poursuivent d'une manière tout aussi peu scientifique, TechRax laissant tomber l'Apple Watch Ultra dans un bocal rempli de vis et de clous. TechRax a ensuite secoué le bocal, après quoi la montre est ressortie pratiquement indemne - bien que le bracelet orange ait été sali.

Peut-être frustré de ne rien obtenir, TechRax a sorti une petite masse, puis a posé la montre sur une table blanche immaculée et lui a donné trois coups secs. Rien ne s'est produit. Pas de rayures. Pas de fissures. Aucun dysfonctionnement.

Une montre incassable ?

Par le passé, nous avons collecté de nombreuses rainures sur nos Apple Watches antérieures, au contact du bois, du sable, de gravillons ou de divers débris.

D'après ce que nous observons dans cette vidéo, l'Apple Watch Ultra pourrait résister beaucoup plus ardemment à ce type de contact. Après tout, elle est conseillée auprès des amateurs d’escalade, dont les poignets peuvent souvent heurter une paroi rocheuse.

TechRax, cependant, n'était pas satisfait. Il a ensuite martelé la montre 12 fois de plus. La table sous la montre s'est fissurée, mais la montre est restée indemne. En grande partie. Malheureusement, même sans dommage visible à l'extérieur, l'Apple Watch Ultra a cessé de fonctionner.

C'est alors que TechRax s'est mis au travail, frappant à plusieurs reprises le cadran de la montre jusqu'à ce qu'il se brise. Il a ensuite retourné la montre et a tambouriné le dos rempli de capteurs jusqu'à ce qu'il se brise également.

À chaque coup, nous grimacions, car TechRax avait inutilement détruit une Apple Watch Ultra en parfait état et, normalement, très résistante. De cette expérience, un fait incontestable s’impose : c'est une smartwatch qui peut rompre, mais dans des cas extrêmes et rares. Elle devrait vous accompagner quelques années dans vos aventures en plein air.