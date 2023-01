Téléviseurs TCL au CES 2023 : des TV mini-LED QLED encore plus performantes et des TV QD-OLED

Une gamme complète de nouveaux téléviseurs TCL a été présentée au CES 2023, avec en tête de liste les modèles de la série Q de la société. Ces modèles, dont la taille varie de 50 à 98 pouces, sont dotés de caractéristiques telles que des points quantiques et des rétroéclairages mini-LED, et les modèles supérieurs présentent un nombre record de plages de rétroéclairage sur un écran grand public, selon la société.

La gamme de TCL est dominée par la série QM8. Ces modèles seront vendus dans des tailles d'écran allant de 65 à 98 pouces, et sont dotés d'un rétroéclairage mini-LED Ultra qui offre deux fois la luminosité maximale et cinq fois plus de zones de rétroéclairage que les téléviseurs mini-LED 2022 de la société. TCL affirme que la série QM8 offre jusqu'à 2 300 zones de rétroéclairage, soit le plus grand nombre jamais atteint par un téléviseur mini-LED 4K ou 8K. Les téléviseurs de la série QM8 sont des modèles 120 Hz natifs et disposent de l'interface intelligente Google TV ainsi que d'un caisson de basses intégré pour un son intégré plus dynamique.

La série Q7 comprend les téléviseurs de milieu de gamme de TCL avec une couche de points quantiques pour une luminosité et des couleurs améliorées. Disponibles dans des tailles d'écran de 55 à 75 pouces, ils sont dotés d'un rétroéclairage LED à matrice complète avec rétroéclairage. Les fonctionnalités de jeu comprennent un affichage natif à 120 Hz, le VRR et FreeSync Premium Pro, et sur le front des téléviseurs intelligents, il y a Google TV avec une télécommande vocale et une commande vocale mains libres.

Les modèles de la série Q6 de TCL constituent la ligne d'écrans à points quantiques bon marché de la société. Selon TCL, ils offrent une luminosité 66 % supérieure à celle d'un écran standard non QLED. Les modèles de la série Q6 sont des modèles 60 Hz natifs, mais ils offrent des fonctions de jeu telles que VRR (taux de rafraîchissement variable) et FreeSync Premium Pro. Les tailles d'écran commencent à 50 pouces.

Des téléviseurs QD-OLED seront également ajoutés à la gamme TCL plus tard en 2023. Les détails sur les futurs modèles étaient rares, mais nous pensons qu'ils seront disponibles dans les tailles d'écran de 55 et 65 pouces au moins - et probablement aussi dans la nouvelle taille de 77 pouces.

QM8 QLED

65, 75, 85, 98 pouces

Mini-LED Ultra avec jusqu'à plus de 2 300 zones de rétroéclairage

Google TV

Télécommande vocale et commande vocale mains libres

Caisson de basses intégré

Q7 QLED

55, 65, 75 pouces

Rétroéclairage complet

120Hz natif

Jusqu'à 240Hz VRR pour les jeux

FreeSync Premium Pro

Google TV

Télécommande vocale et commande vocale mains libres

Q6 QLED