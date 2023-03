Spider-man, Peter Pan, Mrs America : découvrez les sorties sur Disney+ en avril 2023 !

C’est clairement LE Blockbuster le plus attendu du moment sur Disney+ : Spider-man - Far From Home sera enfin disponible sur la plateforme de streaming le 14 avril 2023. Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, c’est le moment de découvrir les aventures de Peter Parker et de Michelle Jones en Europe, ainsi que leur rencontre avec Mystério, joué par Jake Gyllenhaal. Sorti en 2019 au cinéma, c’est la suite directe du dernier Avengers Endgame.

Le film Marvel n’est cependant pas la seule sortie très attendue pour le mois d’avril sur Disney+.

Notre Top 3 des meilleures sorties sur Disney+ en avril 2023

• C’est le premier film de notre sélection : Peter Pan & Wendy sort le 28 avril en exclusivité sur Disney+.

Créé par David Lowery, connu pour The Green Knight et Elliott le dragon, le film nous emmène chez Wendy Darling, une jeune fille qui part à la rencontre de Peter Pan avec ses frères et la fée Clochette. Si vous connaissez déjà probablement l’histoire de ces enfants et du Capitaine Crochet dans le monde imaginaire, ce nouveau film Disney nous permet de redécouvrir leurs aventures sous un nouveau jour avec un casting en or. On retrouve notamment Jude Law, Alexander Molony ou encore Molly Parker.

• En 2nde position de notre sélection, on a décidé d’inclure une série française : la seconde saison de Week-end Family qui sort le 5 avril prochain sur Disney+.

Dans cette seconde saison de cette série drôle et surprenante, Eric Judor reprend son rôle de père farfelu et protecteur pour 8 nouveaux épisodes de 30 minutes. Fred (joué par Eric Judor) s’installe avec Emma (Daphnée Côté-Hallé) et cherche son équilibre entre sa vie de famille, son travail et son nouveau couple.

• Enfin, en 3ème position de notre classement, nous avons choisi un documentaire merveilleux, Les secrets des éléphants, qui sortira le 22 avril sur Disney+.

Cette série documentaire de National Geographic est produite par nul autre que James Cameron. Grâce aux dernières technologies en termes de prise de vue, elle nous fait découvrir un aspect de la vie des éléphants que nous n’avions jamais vu jusqu’ici, avec une conclusion certaine : les éléphants sont bel et bien des êtres extraordinaires. Puissants, mais aussi aimants et sages, ils sont dotés d’émotions complexes et possèdent un langage bien plus sophistiqué que l’on ne pourrait le penser.

Toutes les films, séries et documentaires en avril sur Disney+

Vous en voulez encore plus ? Retrouvez ci-dessous un récapitulatif complet des sorties Disney+ en avril 2023.

1 avril :

Tengoku-Daimakyo - anime japonais

2 avril :

Ralph & Katie - série

5 avril :

Week-end Family - saison 2 - série française

The Good Mothers - série italienne

CONVERSATION AVEC LE PAPE - film documentaire

Frères - série

For Life - série

La Maison Magique de Mickey- série jeunesse

Will trent - série

7 avril :

Tiny Beautiful Things - série

Les trésors perdus de Rome - série documentaire

12 avril :

Mémoire fatale - série coréenne

Rénovations sur mesure avec Jeremy Renner - série documentaire

Pyjamasques - série jeunesse

14 avril :

SPIDER-MAN™: FAR FROM HOME - film

INSIDE : L’ATTENTAT DU MARATHON DE BOSTON - film documentaire

LE GRAND PARDON - film turc

19 avril :

True lies : pour le meilleur et pour le pire - série

Mrs. America - série

20 avril :

QUASI - film

21 avril :

AFFAMÉS - film

22 avril :

LES SECRETS DES ÉLÉPHANTS - film

26 avril :

HPI: Haut Potentiel Intellectuel - saison 2 - série

28 avril :

PETER PAN & WENDY - film

ELIZABETH II : UNE VIE, UN RÈGNE - film documentaire



Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.