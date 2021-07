Sony dévoile 5 nouveaux jeux prêts à détrôner les meilleurs jeux PS5

La dernière édition de Sony State of Play a évidemment mis en avant la présentation du très attendu Deathloop, mais la véritable surprise du show provient de neuf nouveaux jeux indépendants à venir sur PS4, PS5 et PSVR - et la plupart d'entre eux seront lancés d'ici fin 2021.

Pour autant, ne mettons pas de côté les sorties de 2022 qui comprendront tout de même le hack-and-slash multijoueur Tribes of Midgard, dont les saisons s'articuleront autour de dieux et de mythologies nordiques - avec des sessions de dix joueurs, deux modes de jeu et huit classes de personnages à choisir. Notons en outre le développement de Sifu, un mystérieux beat-em-up qui a attisé notre curiosité, et Moss II, la suite de l’excellent jeu d’aventure VR où vous incarnez Quill, un rongeur qui n’a rien à envier à Link en termes de compétences.

Plus proche de nous, en 2021, les fans de jeux d’action en ligne pourront découvrir Arcadegeddon, conçu par le studio Illfonic. Dans la veine de Fortnite, ce titre est déjà disponible en accès anticipé pour les plus impatients. A ses côtés, nous avons aperçu les premières images d’Hunter's Arena: Legends de Mantisco, un MOBA en 3D où les joueurs sont invités à s’affronter en solo ou par équipe de 3 - dans des arènes limitées à 30 participants. Ce Dynasty Warriors-like arrivera en août sur PS4 et PS5.

D'autres titres misent davantage sur leur direction artistique originale. A l’instar de Jett: The Far Shore, un jeu d'exploration dans lequel les joueurs parcourent un environnement qui n’a rien à envier à celui de Death Stranding. Entre onirisme et fin du monde.

Fist: Forged in Shadow Torch, lui, nous promet un nouveau jeu de plates-formes à défilement latéral, mettant les joueurs dans la peau (les pattes ?) d'un lapin pilotant… un mecha. A ne pas manquer le 7 septembre prochain sur PS4 et PS5.

Et puis il y a le retour des licences cultes. Demon Slayer: The Hinokami Chronicles débarquera sur PS4 et PS5 le 15 octobre. Alors que Lost Judgment (la suite du Judgment de Sega), offrira un mix entre Yakuza et Shenmue - avec de nombreux mini-jeux loufoques - à partir du 24 septembre.