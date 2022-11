Severance saison 2 : date de sortie, casting... tout ce qu'il faut savoir

Key information - Aucune date de sortie annoncée pour le moment.

- Le tournage a commencé en octobre 2022 et devrait se terminer en mai 2023.

- Tous les acteurs principaux devraient revenir.

- L'intrigue devrait reprendre directement après le final de la saison 1.

- Rien ne dit qu'une troisième saison sera lancée.

La saison 2 de Severance devrait bientôt offrir une suite à l'histoire de Lumon Industries sur Apple TV Plus. La prochaine saison de la série de science-fiction à suspense dévoilera davantage les mystères existentiels en jeu et la procédure médicale controversée qui rend les employés incapables de se souvenir de leur vie en dehors des murs du bureau. Etant donné l'excellence de la première saison, nous sommes impatients de voir ce qui nous attend dans la seconde.

La première saison s'était terminée par l'un des meilleurs cliffhangers de ces dernières années. Severance est une série qui relie de façon magistrale des personnages complexes et tourmentés dans une sombre satire de bureau. C'est une série qui a gagné en ampleur et en originalité à chaque nouvel épisode, à l'image des couloirs sans fin des bureaux de Lumon, toujours plus longs, plus sombres et plus troublants que ce que l'on attend.

Severance est probablement la meilleure série Apple TV à ce jour. Elle est capable d'extraire le rire de banalités tristement corporatives, tout en les poussant jusqu'à leurs limites les plus terrifiantes, en nous montrant des travailleurs déshumanisés et psychologiquement torturés, offerts sur l'autel du culte du PDG.

Mais il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons, notamment la date exacte de la saison 2 de Severance. Étant donné que la deuxième saison a été approuvée en avril 2022, et que le tournage a déjà commencé, nous devrions avoir plus d'informations bientôt. Voici tout ce que nous savons sur la saison 2 de Severance jusqu'à présent.

Le tournage de la saison 2 de Severance vient de commencer. (Image credit: Apple TV Plus)

La date de sortie de la saison 2 de Severance n'a pas encore été annoncée, mais nous pouvons estimer une fenêtre de lancement approximative. Le tournage a commencé en octobre 2022 et devrait se terminer en mai 2023.

Every time you find yourself here, it’s because you chose to come back.#Severance Season 2 filming has started. pic.twitter.com/4AgEFHEgV9October 31, 2022 See more

Il a fallu environ un an pour que la première saison termine sa production et soit diffusée sur Apple TV Plus. Étant donné qu'il reste encore six mois pour le tournage principal et que la série nécessitera une longue phase de postproduction, il est probable que la prochaine saison ne soit pas disponible avant fin 2023.

Casting de la saison 2 de Severance

Attendez-vous à ce que les principaux acteurs de Severance reviennent pour la prochaine saison. (Image credit: Apple TV Plus)

Voici le casting complet de la saison 2 de Severance connu à ce jour :

Adam Scott : Mark Scout

Zach Cherry : Dylan George

Helena "Helly" Riggs : Britt Lower

John Tuturro : Huissier Irving

Patricia Arquette : Harmony Cobel

Tramell Tillman : Seth Milchick

Christopher Walken : Burt Goodman

Dichen Lachman : Mme Casey

Jen Tullock : Devon Hale

Michael Chernus : Ricken Hale

Il y avait beaucoup de personnages récurrents et invités dans la première saison de Severance, et il est fort probable que beaucoup d'entre eux reviennent pour la prochaine saison. Cependant, Apple n'a pas encore confirmé lesquels seront de retour, ni si de nouveaux acteurs ont été engagés pour jouer de nouveaux personnages.

Il y aura toutefois huit nouveaux visages parmi le casting de la saison 2. Selon The Hollywood Reporter (THR), cet octuor de grands noms a rejoint la liste de Severance dans des rôles non divulgués :

Gwendoline Christie (The Sandman, Game of Thrones)

Bob Balaban (The French Dispatch)

Robby Benson (La Belle et la Bête)

Stefano Carannante (Miribilia)

John Noble (Fringe)

Ólafur Darri Ólafsson (The Tourist)

Alia Shawkat (Search Party, The Old Man)

Merritt Wever (Nurse Jackie)

S'adressant à THR pour un article sur le final de la saison 1, le réalisateur-producteur Ben Stiller a laissé entendre qu'il avait de nombreux acteurs en tête pour des rôles potentiels dans la saison 2, déclarant : "Pour moi, il y en a beaucoup, par exemple Christopher Guest, je me dis que ce serait génial si un jour il pouvait faire partie de la série. Il est amusant de voir que dans une série comme celle-ci, les gens peuvent venir pour un épisode ou deux, mais aussi s'intégrer dans le monde de Severance."

Le créateur, Dan Erickson, a plaisanté avec THR en déclarant : "Si Barack Obama est [présent aux Emmys 2022], je lui demanderai de jouer un rôle dans cette série. Je pense qu'il serait vraiment bien, il apporterait du sérieux."

L'intrigue de la saison 2 de Severance

La saison 2 de Severance devrait reprendre les événements du final de la saison 1. (Image credit: Apple Tv Plus)

Attention, cessez votre lecture si vous ne voulez pas tomber sur des spoilers de la saison 1

Alors, que se passe-t-il dans Severance ? La série se déroule dans les locaux de Lumon Industries, une entreprise de l'ombre qui a trouvé le moyen de diviser le psychisme d'une personne en deux : un "intérieur" qui travaille dans les locaux de Lumon, et un "extérieur" qui n'a jamais à travailler de sa vie.

L'inconvénient, bien sûr, c'est que l'employé qui fait tout le travail est soumis à une boucle sans fin de neuf à cinq, où il ne quitte jamais le bureau et est condamné à accomplir des tâches ennuyeuses et insignifiantes en boucle pour l'éternité. Et il ne faudra pas longtemps pour que certains employés s'opposent à une telle expérience kafkaïenne et destructrice d'âme.

Mark Scout rejoint Lumon pour échapper au chagrin de la perte de sa femme dans un accident de voiture, ce qui lui permet de se dissocier de sa psyché "extérieure" pendant la majeure partie de la semaine. Mais il s'intéresse de plus en plus aux rouages de l'entreprise lorsque son ami et directeur Petey cesse de se présenter au travail sans prévenir, tandis qu'une nouvelle recrue semble déterminée à s'échapper du bureau. Il y a beaucoup de manipulation de la part de leur employeur, des bébés chèvres mystérieux et une discothèque étonnamment violente.

La saison 1 s'est terminée sur un grand cliffhanger, avec quatre de ces "innies" rebelles ayant réussi à activer leur psychisme au travail "à distance", se lançant dans la vie de leurs "outies", et répandant la nouvelle de leurs conditions de travail cruelles et ruinant la réputation de Lumon juste avant un vote clé sur l'opportunité de déployer une procédure de licenciement à grande échelle.

Nous allons explorer le monde en dehors de Lumon Industries plus en détail dans la saison 2. (Image credit: Apple TV Plus)

Nous nous attendons à reprendre au moment où la saison 1 s'est terminée, lorsque cette activation à distance a été interrompue par le superviseur des employés. Ainsi, Irving frappe à la porte de sa petite amie au bureau, Dylan est pris en flagrant délit dans la salle de contrôle de Lumon, "Helly" est sur scène lors d'un gala Lumon après avoir révélé les pratiques de l'entreprise, et Mark est chez sa soeur après avoir appris que sa femme était toujours vivante et travaillait comme employée de Lumon. Il se passe beaucoup de choses en même temps, et les "outies" de toutes ces personnes se retrouvent soudainement dans une pièce une heure après que leurs "innies" aient pris le contrôle.

Nous nous attendons à ce que la saison 2 se concentre davantage sur le monde extérieur à Lumon Industries, avec l'explosion du gala d'Helly et les découvertes de Mark qui ont permis de divulguer certains secrets de l'entreprise au public. On devrait voir les acteurs passer de l'intérieur à l'extérieur, surtout si c'est pour enquêter davantage sur les couloirs labyrinthiques des bureaux de Lumon, qui contiennent sans aucun doute de nombreux secrets que nous n'avons pas encore découverts.

Dans un entretien avec Variety, Stiller a expliqué ce que les fans peuvent attendre de la prochaine saison : "Je pense que la plus grande difficulté est de conserver l'essence de la série, tout en élargissant son univers depuis la dernière saison. Nous avons fait remonter Mark, Irving et Helly à la surface, et je pense que ce sont des intrigues qui vont intéresser les gens. Donc, il va falloir trouver un équilibre."

Lors d'un débat au Comic-Con 2022 (selon le magazine Time), Erickson a ajouté : "Je suis excité à l'idée d'entamer la saison 2, de construire encore un peu plus ce monde et d'être capable de voir, avec cette légère modification de la réalité, quelles seraient les différentes conséquences. Nous ne voulions pas que ce soit de la science-fiction au sens classique du terme. Nous voulions que ce soit beaucoup plus ancré dans la réalité."

Attendez vous aussi à ce qu'il y ait une sorte de révélation concernant les chèvres de la saison 1. A la question de savoir s'il y avait une signification à leur apparition au Comic-Con, Erickson a simplement répondu : "Yeah."

Bande-annonce de la saison 2 de Severance

Il n'y a pas encore de bande-annonce officielle de la saison 2 de Severance, mais nous avons eu droit à un très bref teaser lors de l'événement iPhone 14 organisé par Apple le 20 septembre 2022.

La séquence montre seulement Helly débarquant d'une rame de métro, soit pour rentrer chez elle, soit pour se rendre à son bureau de Lumon, et ne donne donc aucune indication sur la deuxième saison de la série. Il s'agit tout de même d'un petit clip amusant de type Easter egg, qui montre à quel point Apple s'appuie sur une autre de ses émissions phares (comme Ted Lasso avant elle) pour attirer les abonnés vers son service de streaming.

Dès qu'une bande-annonce officielle sera diffusée, nous mettrons cette section à jour.

Aura-t-on droit à d'autres saisons de Severance ?

Peut-on espérer d'autres saisons de Severance ? (Image credit: Apple TV Plus)

D'autres saisons sont-elles prévues après la saison 2 de Severance ? Cela semble probable. Severance est l'une des meilleures séries télévisées à avoir atterri sur la plateforme de streaming d'Apple depuis son lancement en 2019, et l'entreprise ne voudra pas se priver d'un succès assuré. Elle détient une note de 97% sur Rotten Tomatoes, a déjà remporté de multiples prix, et devrait continuer à les accumuler en 2023.

Ted Lasso, l'autre méga-série originale d'Apple, se prépare à une troisième saison, et nous pensons que Severance bénéficiera d'un traitement similaire. En fait, tout dépendra de la façon dont se déroulera la deuxième saison de Severance, mais la qualité de la narration jusqu'à présent est de bon augure pour les saisons suivantes, et les nombreux mystères inexpliqués de Lumon Industries devraient permettre de tenir quelques dizaines d'épisodes avant que tout ne s'essouffle. N'attendez pas la saison 3 de Severance avant 2025, au plus tôt.