Le nouveau Samsung Galaxy Fit 2 défie Fitbit avec une autonomie de deux semaines

Samsung a dévoilé un nouveau bracelet fitness léger, le Samsung Galaxy Fit2, doté d'une batterie ultra-longue durée qui provoque directement le Fitbit Inspire 2 récemment lancé.

L'Inspire 2, sorti la semaine dernière, peut tenir jusqu'à 10 jours entre deux charges (ce qui en fait le Fitbit le plus durable jamais conçu), mais Samsung a monté une marche supplémentaire avec un appareil connecté qui peut fonctionner pendant un peu plus de deux semaines.

Le Galaxy Fit 2 a fait son apparition pendant la convention virtuelle de l’IFA 2020. Comme son nom l'indique, il succède au Galaxy Fit de l'an dernier, avec un look récemment redessiné et un poids a priori plus léger. Alors que le Galaxy Fit original possède un cadran en aluminium, ce qui en fait un bracelet particulièrement tranchant, la structure et la sangle du Fit 2 sont tous deux en silicone moulé.

Comme la Fit originale, ce tracker est doté d'un écran tactile couleur, bien que cette fois-ci il n'y ait pas de bouton sur le côté du cadran - à la place, il y a une commande virtuelle, juste en dessous de l'écran, qui sert le même objectif.

Des caractéristiques encore incertaines

Les détails sur sa fiche technique sont peu nombreux pour l'instant, mais nous ne pensons pas que les fonctionnalités du Fit 2 seront très différentes de celles de son prédécesseur. Comprenant notamment une surveillance du rythme cardiaque, des suivis de l'activité, du sommeil et du stress.

Nous ne nous attendons pas à obtenir un GPS embarqué dans un appareil de cette taille (pour cela, il vous faudra une montre légèrement plus large comme la Fitbit Charge 4), mais au moins la possibilité d’appairer le tracker avec le GPS d’un smartphone. Pour suivre avec précision vos courses et vos balades. A noter que le Fit original ne disposait pas de cette option. Nous espérons que le Fit 2 corrigera ce manque et deviendra un choix plus pratique pour tous ceux qui souhaitent évaluer leurs sessions en plein air avec un certain degré de précision.

Samsung n'a pas encore annoncé le prix ni la date de sortie du Galaxy Fit 2. Le Fit original a été lancé à 99,99 €. De par sa conception entièrement en silicone, le Fit 2 ressemble à un appareil moins haut de gamme, mais compte tenu de l'amélioration considérable de la durée de vie de la batterie, nous ne serions pas surpris qu'il s’aligne sur ce prix de départ.

